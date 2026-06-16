Путин назначил выборы в Госдуму на 20 сентября

Путин назначил выборы в Госдуму на 20 сентябряЦИК может принять решение о трехдневном голосовании
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выборов депутатов Госдумы на 20 сентября. Документ размещен на портале публикации правовых актов.
«Назначить выборы депутатов Государственной думы Федерального cобрания РФ нового созыва на 20 сентября 2026 г.», – говорится в тексте указа.
Указ вступил в силу со дня опубликования.
По закону выборы должны быть назначены указом президента не ранее чем за 110 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. В 2021 г. перед избранием Госдумы восьмого созыва указ был подписан 17 июня.
27 мая председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова предупредила, что выборы депутатов Госдумы в 2026 г. станут сложнейшей избирательной кампанией. 15 июня на совещании ЦИК с комитетом Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Памфилова отмечала, что сентябрьские выборы будут проходить в непростых условиях на фоне усталости общества. По ее словам, элементы разочарования и депрессивные настроения делают политическую атмосферу напряженнее. Кроме того, многие политические партии «подустали быть хорошими», что также может повлиять на ход выборов, сказала глава ЦИК.
В единый день голосования (ЕДГ) в 2026 г. впервые отдать свои голоса на выборах смогут 1,6 млн россиян, говорила Памфилова. Предполагается также, что в ЕДГ в 2026 г. откроются свыше 300 избирательных участков в более чем 150 странах. Памфилова говорила в конце мая, что ЦИК РФ, скорее всего, примет решение о проведении трехдневного голосования.
Основной задачей Центризбиркома на предстоящих выборах является сделать их точкой стабильности и усиления страны, подчеркивала глава ЦИК.