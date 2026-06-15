Памфилова: выборы 2026 года должны стать одной из точек стабильности

15 июня Памфилова сообщила, что впервые принять участие в голосовании на выборах в единый день голосования в 2026 г. смогут более 1,6 млн граждан России, а для находящихся за рубежом соотечественников в более чем 150 странах мира будут открыты более 300 избирательных участков. 28 мая председатель ЦИК рассказала, что право участвовать в выборах депутатов Госдумы без сбора подписей избирателей сейчас имеют 12 политических партий.