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Памфилова: выборы 2026 года должны стать одной из точек стабильности

Ведомости

Основная задача Центризбиркома на предстоящих выборах – сделать их точкой стабильности и усиления страны. Об этом на совещании с комитетом Совета Федерации по регламенту заявила председатель ЦИК Элла Памфилова, передает «РИА Новости».

«Вот наша основная задача, в копилку к нашей грядущей победе», – добавила Памфилова.

Выборы в единый день голосования, который предварительно назначен на 20 сентября, включают кампании разного уровня: от выборов депутатов Госдумы до прямых выборов высших должностных лиц в не менее чем восьми регионах. Всего в ЕДГ-2026 пройдет более 2200 кампаний, в рамках которых предстоит заместить 207 000 мандатов и выборных должностей.

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Политика / Демократия

15 июня Памфилова сообщила, что впервые принять участие в голосовании на выборах в единый день голосования в 2026 г. смогут более 1,6 млн граждан России, а для находящихся за рубежом соотечественников в более чем 150 странах мира будут открыты более 300 избирательных участков. 28 мая председатель ЦИК рассказала, что право участвовать в выборах депутатов Госдумы без сбора подписей избирателей сейчас имеют 12 политических партий.

27 мая «Ведомости» писали, что главными интригами предстоящих выборов в Госдуму остаются борьба за второе место после «Единой России» и возможность прохождения в парламент новой политической силы.

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