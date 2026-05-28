Эксперты оценили перспективы непарламентских партий на выборах в Госдуму

Эксперты оценили перспективы непарламентских партий на выборах в ГосдумуОни фиксируют запрос на появление новой силы в нижней палате
Есть две главные интриги на выборах в Госдуму: какая партия займет 2-е место по спискам после «Единой России» и сможет ли пройти в нижнюю палату еще не представленная в ней политическая сила. Об этом заявил директор по политическому анализу «Инсомара» Виктор Потуремский на круглом столе о перспективах непарламентских партий. Последним новичком в Госдуме стали в 2021 г. «Новые люди», созданные за полтора года до выборов.
Согласно опросу, проведенному «Инсомаром», 41% респондентов считают, что будет лучше, если в Госдуме появятся новые партии. 23% полагают, что лучше сохранить действующий состав, 7% затруднились или отказались ответить, а 29% сказали, что им все равно.
В качестве предпочтительных направлений работы партий опрошенные упоминали заботу о пожилых людях (33%), контроль цен и борьбу с инфляцией (30%), борьбу с блокировкой в интернете (20%), льготы для малого бизнеса и самозанятых (20%) и др.
На вопрос, какие непарламентские партии должны войти в состав нового созыва Госдумы, респонденты чаще всего называли Российскую партию пенсионеров (РПП; 13%), партии «Зеленые» (10%), «Яблоко» (9%), «Коммунисты России» (7%), «Гражданская платформа» (5%, ее деятельность приостановлена решением Верховного суда), Партию прямой демократии (4%) и «Родину» (4%). Были возможны множественные ответы на вопрос.
При этом за РПП допускают голосование 39% опрошенных (12% определенно допускают, 27% скорее допускают). 53% исключают такую возможность (30% определенно исключают, 23% скорее исключают). 8% затруднились ответить. Среди допускающих голосование за партию, по данным «Инсомара», чаще представлены женщины (70% при 55% в целом), респонденты старшего возраста (39% при 30% в целом), люди с более низким доходом (38% при 31% в целом).
Интерес к РПП может быть связан с востребованностью социальной повестки. Этот бренд известен с 1997 г. и у него есть узнаваемость, отмечает политолог Константин Калачев, не участвовавший в круглом столе. РПП часто считают конкурентом или спойлером КПРФ, но описанный в исследовании «Инсомара» электорат скорее традиционен для «Единой России», говорит он.
Предпочтения избирателей вписываются в общемировые тренды, отметила в ходе дискуссии политтехнолог Анна Федорова. Политические силы осмысляют демографические тенденции: население стареет, но дольше сохраняет дееспособность и проблемы людей старшего возраста становятся важной частью партийных повесток, уточнила она. Также и экологическая повестка волнует граждан во всем мире, поэтому интерес к «Зеленым» вполне объясним, считает эксперт.
По мнению Федоровой, многие избиратели иногда до последнего момента не знают, за кого им голосовать, и политологи наблюдают, кто может стать для них «партией второго выбора». «Нет такой ситуации, что политическое поле полностью поделено между парламентскими игроками и малые партии не могут рассчитывать на какие-то крошечки. Политический консенсус и сплочение вокруг флага парламентских партий во многом привели к тому, что они стали похожи друг на друга. И все они накопили определенную инерцию восприятия», – отметила она.
Как проводился опрос
Выступавший на круглом столе лидер РПП Эрик Праздников заявил, что «пенсионная тема» коснется каждого, поэтому он считает повестку партии востребованной. «Люди среднего возраста все чаще и чаще начинают задумываться, каким будет уровень их пенсий через 10–20 лет», – уточнил он.
По словам Праздникова, партия «сильно изменилась» за последний год. Он возглавил ее в мае 2025 г. РПП, по его словам, удалось, в частности, наладить контакт с регионами. «У нас выросло количество депутатов – региональных и муниципальных, общее количество сейчас превышает 600 человек», – отметил Праздников. И эта «армия депутатов» говорит о «живой работе» и позволяет видеть реальную жизнь, подчеркнул он.
Лидер партии сообщил, что РПП запустила несколько новых проектов, в частности движение «Внучата». В партии сейчас более 20 000 граждан в возрасте от 18 до 30 лет. Также партия ведет «народный мониторинг цен» на продукты, лекарства, услуги ЖКХ – «Индекс нормальной жизни».
В декабре 2025 г. начальник управления президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев говорил, что у малых партий суммарный рейтинг около 10%, а дальше уже все будет зависеть от мобилизационных проектов. Наибольшие шансы дотянуться до барьера в 3% на выборах, по его словам, есть у Российской партии пенсионеров за социальную справедливость и «Родины».
Если РПП наберет 3% голосов, то получит и госфинансирование, это вполне возможно при благожелательном отношении политических модераторов, считает Калачев. При этом с учетом специфики партии никто не будет возражать, что эти деньги будут потрачены в интересах пенсионеров и ветеранов спецоперации, уточнил он.
Отчасти повторяется думская кампания 2021 г. – создание ожиданий от новых партий, в том числе от РПП, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Но при этом, по его словам, есть определенные ограничители. Во-первых, хотя у граждан и есть запрос на обновление, но нет запроса на партии и вообще ожиданий от слова «партии». Во-вторых, РПП создает высокую неопределенность принятия решения за нее в момент голосования на избирательном участке и есть риск, что она будет отнимать голоса у всех партий, в том числе у «Единой России», подчеркнул эксперт.