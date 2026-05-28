Эксперты оценили перспективы непарламентских партий на выборах в Госдуму

Отчасти повторяется думская кампания 2021 г. – создание ожиданий от новых партий, в том числе от РПП, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Но при этом, по его словам, есть определенные ограничители. Во-первых, хотя у граждан и есть запрос на обновление, но нет запроса на партии и вообще ожиданий от слова «партии». Во-вторых, РПП создает высокую неопределенность принятия решения за нее в момент голосования на избирательном участке и есть риск, что она будет отнимать голоса у всех партий, в том числе у «Единой России», подчеркнул эксперт.