Администрация президента представила прогнозы по выборам в Госдуму

Администрация президента представила прогнозы по выборам в ГосдумуХаричев рассказал, какие результаты показали бы партии на выборах сегодня
«Единая Россия» на выборах в Госдуму может получить более 50% голосов по списку, КПРФ – 14-15%, ЛДПР – 12-13%, «Новые люди» – 8-9%, «Справедливая Россия» – 5-6%. Об этом 23 мая на Всероссийском электоральном экспертном форуме заявил начальник управления президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов (УМА) Александр Харичев. Прогноз основан на результатах прошлых избирательных кампаний, подобные цифры актуальны на май 2026 г., подчеркнул чиновник.
Социология предстоящей кампании
В 2025 г. прошло 11 избирательных кампаний в законодательные собрания. Тогда перед выборами в сентябре рейтинг «Единой России» был 39%, но средний результат партии оказался 60%. По словам Харичева, экстраполируя подобные результаты и учитывая нынешний рейтинг «Единой России», который, согласно ВЦИОМ, составляет 35%, следует ожидать, что партия гарантированно на выборах получит более 50%. Но насколько выше этой цифры будет результат, пока сказать сложно, отметил он.
У КПРФ «отмобилизованный электорат», это в основном пенсионеры, которые ходят на выборы. И нынешний рейтинг в 12% сейчас бы на выборах превратился в 14-15% голосов. У ЛДПР электоральный рейтинг почти всегда совпадает с их результатом на выборах, поэтому следует ожидать 12-13%-й результат, сказал Харичев. У «Новых людей» же, напротив, рейтинг выше, чем результат, поскольку у них молодой электорат, который не всегда ходит на выборы, поэтому по ним прогноз составляет 8-9%. «Справедливая Россия» по прогнозу преодолела бы 5%-й барьер, но вряд ли бы набрала больше 6%. «Но до выборов еще несколько месяцев, а также активная фаза кампании, поэтому результаты на выборах могут отличаться от нынешних прогнозов», – подчеркнул Харичев.
Согласно данным ВЦИОМ, 64% россиян сейчас декларируют участие в голосовании на думских выборах. А среди тех, кто информирован о кампании, этот уровень гораздо выше – 78%. По словам Харичева, власти считают, что явка на выборах в Госдуму будет в интервале 50-60%. В сентябре на выборах разных уровней будет разыгрываться более 20 000 мандатов, пройдет около 2000 кампаний – будут избирать 450 депутатов Госдумы, восьмерых губернаторов на прямых выборах (и троих будут через парламенты регионов), депутатов 39 заксобраний и гордум 10 административных центров, а также множество других муниципальных депутатов.
Сейчас 18 партий имеют право участвовать в выборах, причем 12 из них – без сбора подписей: кроме пяти парламентских, это «Зеленые», «Коммунисты России», «Партия прямой демократии», «Партия пенсионеров», «Родина», «Яблоко», «Гражданская платформа» (правда, деятельность последней приостановлена по решению суда). Харичев прогнозирует, что в выборах в Госдуму примут участие 10-12 партий. Он привел данные ВЦИОМ, согласно которым лишь 8% россиян считают, что партий в России нужно больше, 38% хотят, чтобы число партий осталось тем же, а 48% – считают, что партий должно быть меньше.
Вызовы избирательной кампании
Харичев назвал четыре вызова предстоящей избирательной кампании. Первый вызов – «против России ведется информационно-психологическая война». По его словам, недруги России будут обострять эту войну и этот вызов в ходе кампании будет нарастать. Второй вызов – «обострение террористической угрозы». Об этом несколько раз говорил президент, напомнил Харичев. Поскольку ВСУ не удается добиться результатов на линии боевого соприкосновения, то они переходят к террористическим действиям. Этот вызов тоже будет расти в кампанию, полагает чиновник.
Третий вызов – резкий рост влияния новых технологий. По словам Харичева, более трети контента в интернете сейчас сгенерировано искусственным интеллектом: «Это будет приобретать все большие масштабы и все сложнее будет отличить реальность от виртуальной реальности».
Четвертый вызов – это повышение тревожности в обществе в связи с политической и экономической турбулентностью в мире: недавно закончились бомбардировки Ирана, блокада Ормузского пролива, идет специальная военная операция. По словам Харичева, около четверти россиян испытывают тревожность, хотя более трети все же не тревожатся. Поэтому в ходе избирательной кампании люди будут чувствительны к разным сигналам, особенно к негативным, отметил он.
Харичев использовал военные аналогии для описания информационно-психологической войны. По его словам, задача такой войны – разрушить противника изнутри, целью является сознание и убеждения людей. «Поражающий элемент» – это смыслы, «снаряды» – статьи, посты, ролики, «артиллерия» – газеты и телеграм-каналы, «авиация» – телевидение, «высокоточное оружие» – адресные рассылки, которые направлены на определенные сегменты населения.
Отличия информационной войны от обычной в том, что такая война покрывает все население, в ней нет запрещенных способов, основной целью является гражданское население, при этом приоритетная цель – это дети. Контроль за используемым оружием в такой войне невозможен, сказал Харичев. И даже когда закончится специальная военная операция, снимут санкции, информационная война будет продолжаться, считает он. По его словам, такая война отличается способом охвата, использованием соцсетей. Он рассказал, что недавно был проведен анализ комментариев в соцсетях – и 50% такого контента «имеет признаки организованного извне». Но Харичев уверен, что от такой войны можно защищаться, «формировать иммунитет к вражеской пропаганде», и возможно полное восстановление.
Особенности кампании
В выборах важен не только результат, но и то, насколько население считает, что они прошли честно, сказал Харичев. Он назвал три фактора легитимности выборов. Первый – это конкурентность, то есть множественность кандидатов и равные права участников. Второй – доверие к избирательной системе и акторам, которые проводят выборы. Третий – доверие к результату как соответствующему ожиданию. Если человек проголосовал за «Единую Россию» и все его окружение проголосовало за нее, то человек считает, что результат «Единой России» такой и есть, но если человек проголосовал за КПРФ, и все его знакомые – за КПРФ, а партия получила 10%, то человек возмущается, объяснил Харичев.
Сейчас основные социологические службы публикуют электоральные рейтинги партий, а с июня, когда стартует избирательная кампания, будут публиковаться и прогнозы результатов предстоящих выборов, рассказал Харичев. По его словам, недруги России будут пытаться формировать мнение россиян через разные публикации, запугивать людей и т.д.
Харичев назвал пять избирательных стандартов кампании, то есть элементов избирательной системы, которые показали эффективность на прошлых выборах. Первый – дистанционное электронное голосование. По его словам, сейчас делается все, чтобы уберечь систему «ГАС Выборы» от вмешательства извне. Второй – «ИнформУИК». Он пояснил, что такое информирование было введено, когда поняли, что кампания «от двери к двери» себя дискредитировала, поскольку зачастую люди бояться открывать двери незнакомым людям, и поскольку за счет агитации стало нельзя уговорить людей прийти на выборы. Если же приходит учительница, она же член избиркома, и объясняет, когда пройдут выборы, кто участвует, то явка повышается. По разным районам одного региона, там где было такое информирование и где его не было, явка могла отличаться на 20%, отметил он.
Третий стандарт – «Мобильный избиратель», который был придуман для тех людей, которые не живут по месту прописки и из-за этого не ходят на выборы. Эта технология упростила участие людей в голосовании, считает чиновник. Четвертый – многодневное голосование, возникшее в пандемию. Харичев рассказал, что, когда хотели его отменить, опросы показали, что многие против, поскольку людям стало удобно голосовать в пятницу, чтобы на выходные уезжать на дачу.
Он отмечает, что на региональных выборах регионы сами решают, сколько дней продлится голосование (от одного до трех дней), но на федеральной кампании голосование во всех регионах будет длиться три дня. Пятый – это выездное голосование. По словам Харичева, когда в России есть маркетплейсы, доставки, портал «Госуслуг», то почему «голосование нельзя заказать на дом», если человеку удобно. Поэтому если раньше такая технология использовалась для людей с ограниченными возможностями, то сейчас почти для всех, особенно это актуально для женщин с маленькими детьми, считает он.
Заканчивая свое выступление, Харичев сказал, что любая избирательная кампания должна решать и идеологическую задачу: «Это не просто выборы депутатов или губернатора. Это еще и формирование определенных социальных установок». По его словам, сейчас стоит задача формирования как минимум двух таких установок: патриотизма, в том числе за счет привлечения ветеранов спецоперации к наблюдению за выборами, а также новаторства, когда должно появляться больше людей, которые хотели бы преобразовывать Россию и делать страну продвинутой.
Форум был организован ЭИСИ и «Независимым общественным мониторингом».