Администрация президента представила прогнозы по выборам в Госдуму

В выборах важен не только результат, но и то, насколько население считает, что они прошли честно, сказал Харичев. Он назвал три фактора легитимности выборов. Первый – это конкурентность, то есть множественность кандидатов и равные права участников. Второй – доверие к избирательной системе и акторам, которые проводят выборы. Третий – доверие к результату как соответствующему ожиданию. Если человек проголосовал за «Единую Россию» и все его окружение проголосовало за нее, то человек считает, что результат «Единой России» такой и есть, но если человек проголосовал за КПРФ, и все его знакомые – за КПРФ, а партия получила 10%, то человек возмущается, объяснил Харичев.