Эксперты рассказали о главном испытании для участников выборов в Госдуму

Эксперты рассказали о главном испытании для участников выборов в Госдуму71% россиян еще не знают о них, но больше половины уже готовы голосовать
О том, что в сентябре пройдут выборы в Госдуму, по данным на февраль – март 2026 г., знает лишь 22% россиян (17% верно назвали дату, месяц и год выборов, 5% – правильно указали год выборов). Большинство россиян – 71% – впервые слышат о них. Еще 7% дали неверный ответ на вопрос о том, когда ожидается эта федеральная кампания. Такие данные представил директор департамента политических исследований аналитического центра (АЦ) ВЦИОМ Михаил Мамонов в ходе круглого стола, организованного близким к Кремлю Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ).
«Пока у нас невысокий, но растущий уровень информированности [граждан] о предстоящих выборах депутатов Государственной думы. <...> Показатель ведет себя консервативно. Это связано, наверное, с тем, что кампания находится на старте и пока тема выборов слабо представлена в повестке, несмотря на некоторую активизацию партий», – пояснил Мамонов.
Впрочем, несмотря на невысокий уровень информированности, декларируемая явка на грядущих выборах, по данным на март, – 62%. Планируют пропустить эту федеральную кампанию около 20% (ответили «нет» или «скорее, нет» на вопрос о планах по голосованию на выборах в Госдуму). 17% еще не определились, пойдут они голосовать или нет.
На выборах в Госдуму показатель явки не влияет прямо на легитимность, отмечает электоральный юрист Олег Захаров. При этом, если на президентских выборах прирост явки за счет активного информирования не создает рисков протестного голосования, то на парламентских – уменьшает предсказуемость результата, сказал он «Ведомостям».
Электоральные установки у тех, кто не игнорирует выборы, по данным АЦ ВЦИОМ, таковы: 86% разделяют мнение, что каждый должен распорядиться своим голосом и в условиях выборов нельзя оставаться в стороне (12% не согласны с этим утверждением), 64% заявляют, что при участии в выборах у них появляется шанс влиять на будущее своей страны (31% не согласен).
«Это как раз про формирование повестки, про перспективность наших избирателей и про то, что программы и предложения важны. И в зависимости от того, что будет предложено, будет [идти] процесс самоопределения», – сообщил Мамонов.
Думские выборы традиционно носят идеологический характер: соревнуются носители определенных ценностей и идеологий и от слоганов, смыслов и идей зависит не только победа, но и сформированный запрос общества в легитимных процентах, указал в ходе круглого стола научный руководитель Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.
Главная интрига этой кампании – «фактор второго места», поскольку лидер очевиден – «Единая Россия», разрыв с остальными партиями трехкратный (за нее готовы отдать голос 31% избирателей). «Традиционно на второе место претендовала КПРФ, но мы видим, что эта кампания будет другая. Как минимум три партии уже сейчас могут заявлять о своей претензии на серебро: показатели ЛДПР, «Новых людей» и КПРФ находятся на уровне 9–10%», – обратил внимание Мамонов.
Кроме того, «Справедливая Россия» постепенно начинает «расправлять плечи»: в конце 2025 г. во ВЦИОМе фиксировали, что шансы на прохождение в ГД не просматриваются, но сейчас они есть – 5% опрошенных заявляют, что готовы проголосовать за эту партию.
В активности малых партий (таких, как Российская партия пенсионеров, «Родина», «Зеленые» и др.) содержится ответ на вопрос, почему КПРФ не сможет набрать максимум оппозиционных голосов, отметила член Российской ассоциации политических консультантов Анна Фёдорова.
«Когда у людей возникает желание проголосовать не за партию власти и не за партию второго выбора, далеко не обязательно этот выбор упадет на первую четверку и даже первую пятерку», – заявила она. Это, по мнению эксперта, открывает окно возможностей для малых партий – они могут не копировать повестку больших, а сосредоточиться на своих нишевых вопросах.
Президент Фонда развития гражданского общества Константин Костин проиллюстрировал степень прогнозируемости повестки кампании недавним высказыванием замначальника управления президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Бориса Рапопорта: «Единственное, к чему мы должны быть готовы, – это ко всему».
По словам эксперта, главным фактором, который формирует общественную повестку и политическую ситуацию в стране, является спецоперация. Значительное влияние оказывает и экономическая ситуация. При этом наблюдается высокий уровень консолидации вокруг президента и вместе с тем – высокий уровень усталости. «Многовариантность повестки на следующие полгода – это главное испытание для всех участников выборов. Поэтому повседневные проблемы, ЧС, реальная жизнь, качество товаров и услуг – это все триггеры электоральной матрицы», – подчеркнул Костин.
Предстоящая кампания не вызывает значительного эффекта ожиданий и не воспринимается как главное политическое событие года на фоне спецоперации, сказал «Ведомостям» президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Происходящая в последние десятилетия «ритуализация» выборов естественным образом сказалась и на уровне интереса к ним, отметил он.