Эксперты рассказали о главном испытании для участников выборов в Госдуму

О том, что в сентябре пройдут выборы в Госдуму, по данным на февраль – март 2026 г., знает лишь 22% россиян (17% верно назвали дату, месяц и год выборов, 5% – правильно указали год выборов). Большинство россиян – 71% – впервые слышат о них. Еще 7% дали неверный ответ на вопрос о том, когда ожидается эта федеральная кампания. Такие данные представил директор департамента политических исследований аналитического центра (АЦ) ВЦИОМ Михаил Мамонов в ходе круглого стола, организованного близким к Кремлю Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ).