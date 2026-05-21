ЦИК разработал софт для подготовки документов кандидатами на выборы в Госдуму

ЦИК разработал софт для подготовки документов кандидатами на выборы в ГосдумуКомиссия продолжает принимать постановления «опережающими темпами» относительно 2021 года
Центризбирком (ЦИК) интегрирует в свой сайт специальное программное обеспечение (ПО), с помощью которого партии, кандидаты-одномандатники и самовыдвиженцы смогут готовить документы для их предоставления. Новый сервис будет размещен в разделе «Методические рекомендации и формы документов».
Согласно принятому постановлению, ЦИК поручает нижестоящим комиссиям при необходимости оказывать методическую помощь кандидатам в заполнении документов в машиночитаемом виде. Для этого в помещении окружных избиркомов надо будет разместить автоматизированные рабочие места, оборудованные указанным софтом.
Также в постановлении прописано, что в период избирательной кампании в Госдуму комиссии будут работать с 9.00 до 18.00, включая последние дни для подачи документов. В выходные и праздничные дни избиркомы вправе сами установить рабочее время.
Важно «в преддверии наиболее сложной кампании, пожалуй» заблаговременное принятие постановления о перечне и формах документов, а также запуск программного обеспечения на сайте ЦИК, указала глава ЦИК Элла Памфилова. В случае если у кандидатов будут возникать вопросы по софту, они смогут обратиться на специальную горячую линию.
Самым долгожданным событием от ЦИК стало размещение программы для набора документов кандидатов: поправки в законе обязали сдавать заявление исключительно в электронном виде, но программы для их подготовки до сегодняшнего дня не было, отмечает электоральный юрист Олег Захаров. Теперь юристы партий и кандидатов начнут «обмолачивать» документы, забивать их в электронную форму ЦИК, чтобы сдать документы на выдвижение и регистрацию, говорит он.
Автоматизация в предстоящем электоральном цикле впервые будет распространена и на формирование списков наблюдателей, следует из другого утвержденного на заседании комиссии постановления. Докладчик по вопросу, член ЦИК Алена Булгакова напомнила, что наблюдателей могут назначить зарегистрированный кандидат и партии, а также Общественная палата, региональные палаты и др.
При этом один наблюдатель может «покрыть» только одну комиссию. И теперь тот, кто назначает наблюдателей, обязательно должен получить предварительное согласие гражданина на его назначение, напомнила правила Булгакова.
Наконец, ЦИК принял инструкцию по составлению, уточнению и использованию списков избирателей на выборах в Госдуму. Она также разработана с учетом последних изменений в законодательстве, которые были приняты в мае этого года, и нового положения о государственной системе регистрации и учета избирателей (было принято 25 февраля), пояснил член ЦИК Константин Мазуревский.
Одно из нововведений заключается в том, что с этих выборов данные об избирателях будут обновляться онлайн через систему межведомственного электронного взаимодействия и базу МВД. «Теперь отпала необходимость в дополнительном получении сведений от глав местных администраций, и процесс составления списков стал более оперативным и менее бюрократическим», – обратил внимание Мазуревский.
Списки избирателей будут составляться территориальными избирательными комиссиями с использованием системы ГАС «Выборы» не позднее 8 сентября 2026 г., а уже 9 сентября они будут передаваться в участковую избирательную комиссию. Перед выдачей бюллетеней для голосования члены комиссии должны убедиться, что избиратель не проголосовал досрочно, не голосовал у них в помещении и что к нему не выехали члены комиссии, напомнил Мазуревский.
Переход на онлайн-обновление сведений об избирателях ускорит этот процесс, но может ухудшить качество синхронизации данных, предупреждает Захаров. «Раньше этим занимались главы, и их подпись на документе была гарантией достоверности и актуальности сведений. Теперь это делается автоматически, а значит, в случае ошибки крайнего не найти», – опасается он.
Положительно, что ЦИК России заранее озаботился указанными вопросами, считает электоральный юрист Гарегин Митин. Самыми ожидаемыми документами от ЦИК в ближайшее время остаются форма уведомления о согласии на использование изображения и голоса в агитации, а также перечень регионов, где будет применяться дистанционное электронное голосование, отмечает Захаров. Нормативные сроки для принятия этих документов еще не истекли, но к старту кампании они уже должны быть готовы, резюмировал он.