«Пикабу», манифесты за женщин и знаменитости: как партии привлекают избирателей

Выборы в Госдуму будут назначены в течение ближайшего месяца. По закону соответствующий указ президент должен подписать не ранее чем за 110 и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. То есть это период с 1 по 21 июня. По словам собеседников в избирательной системе, окончательное решение о дате назначения выборов еще не принято. Один из источников, близких к администрации президента, считает, что может быть выбрано символическое 12 июня. В 2021 и 2016 гг. указ о назначении выборов подписывали 17 июня. От него зависит начало разных этапов кампании – от выдвижения кандидатов до агитации.