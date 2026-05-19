RTSI1 161,78+2,39%RGBI119,34-0,06%CNY Бирж.10,612-0,93%IMOEX2 668,22+1,31%RGBITR782,66+0,03%
«Пикабу», манифесты за женщин и знаменитости: как партии привлекают избирателей

Несмотря на ограничения в интернете, онлайн-коммуникация в крупных городах все еще важна
Юлия Малева
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Как оппозиционные парламентские партии в условиях кризиса смыслов пробуют новые формы привлечения избирателей и удержания электората изучили «Ведомости». В ход идут сетевые знаменитости и аккаунты на неожиданных интернет-платформах. КПРФ 7 мая завела канал на информационной платформе «Пикабу» (русскоязычный аналог Reddit).

«Мы <...> пришли на эту площадку, чтобы рассказывать о себе, делиться мнением о том, что происходит в стране, обсуждать проблемы, которые волнуют людей, и говорить о том, какие решения предлагает партия», – сказано в первом сообщении коммунистов. Пост набрал порядка 3500 реакций в виде хлопающих ладоней и более 1000 комментариев, пользователи платформы отмечают появление КПРФ на просторах «Пикабу». В самом популярном комментарии под публикацией говорится, что «стоит в ближайшее время ждать десанта от всех политических партий, участвующих в выборах».

Свой второй пост КПРФ посвятила блокировкам в интернете, обратившись к пользователям с приветствием «товарищи пикабушники». Публикация набрала почти 1000 лайков. 9 мая коммунисты признались: «Пикабу» – это не традиционные соцсети, в которых привыкла работать наша команда. Здесь другой формат общения, более живой, прямой и дискуссионный. Осваиваемся». Партию «завалили» вопросами и сейчас они готовят ответы на многие из них, отмечается в посте.

«Новые люди» (НЛ) в лице депутата Ксении Горячевой в преддверии предвыборной кампании запустили «Манифест женщин России». Сейчас собрано почти 48 000 подписей против «бабуинизации (деградации) общества, цель – 1 млн. На сайте манифеста описано 10 заветов, которые продвигает партия: «уважение вместо хамства», «любовь вместо агрессии», «ответственность вместо уклонения», «равная оплата вместо скидки на женский труд», «медицина для женщин вместо равнодушия» и др. Предложения лягут в пакет мер, затрагивающий инициативы о безопасных родах, защите от преследования и равной оплате за труд.

Выборы в Госдуму будут назначены в течение ближайшего месяца. По закону соответствующий указ президент должен подписать не ранее чем за 110 и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. То есть это период с 1 по 21 июня. По словам собеседников в избирательной системе, окончательное решение о дате назначения выборов еще не принято. Один из источников, близких к администрации президента, считает, что может быть выбрано символическое 12 июня. В 2021 и 2016 гг. указ о назначении выборов подписывали 17 июня. От него зависит начало разных этапов кампании – от выдвижения кандидатов до агитации.

ЛДПР активно привлекает сетевых знаменитостей в свои ряды. Например, в апреле исполнительница трека «Мальчик на девятке» Dead Blonde (Арина Буланова) вступила в партию и стала амбассадором проекта «ЛДПР. Музыка». После в Манеже на закрытии выставки, посвященной основателю партии Владимиру Жириновскому, к либерал-демократам примкнул муж Булановой, певец GSPD (Давид Деймур). «Справедливая Россия» (СР) еженедельно проводит в социальных сетях опросы по наиболее острым и актуальным вопросам – например, росту цен на товары, ипотечным ставкам, ЖКХ, сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы СР. Результаты опросов оформляются в виде инфографики, к ним прилагаются комментарии депутатов в виде вертикальных роликов. Иногда в соцсетях публикуются видео в более шуточном формате.

Сейчас наблюдается разнонаправленная тенденция, отмечает политконсультант Олег Бондаренко: с одной стороны, граждане столкнулись с большим количеством запретов и ограничений в сети, а с другой – технологический прогресс неизбежен и россияне совершенствуют свою интернет-грамотность, учась обходить запреты. Это же распространяется и на регионы: там, где не работает мобильный интернет, партии переходят в офлайн, но в крупных мегаполисах по-прежнему важна коммуникация в сети, говорит он.

«И я не исключаю, что скоро Instagram (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ) или YouTube станут одной из площадок [где партии смогут проявить активность], потому что они снова сейчас испытывают прилив внимания со стороны российской аудитории», – предположил он. Пока политические силы пробуют экспериментальные форматы, демонстрируя, что они не бездействуют, не имея возможности предсказать, каков будет результат, сказал политолог Михаил Виноградов.

