«Пикабу», манифесты за женщин и знаменитости: как партии привлекают избирателей

«Пикабу», манифесты за женщин и знаменитости: как партии привлекают избирателейНесмотря на ограничения в интернете, онлайн-коммуникация в крупных городах все еще важна
Как оппозиционные парламентские партии в условиях кризиса смыслов пробуют новые формы привлечения избирателей и удержания электората изучили «Ведомости». В ход идут сетевые знаменитости и аккаунты на неожиданных интернет-платформах. КПРФ 7 мая завела канал на информационной платформе «Пикабу» (русскоязычный аналог Reddit).
«Мы <...> пришли на эту площадку, чтобы рассказывать о себе, делиться мнением о том, что происходит в стране, обсуждать проблемы, которые волнуют людей, и говорить о том, какие решения предлагает партия», – сказано в первом сообщении коммунистов. Пост набрал порядка 3500 реакций в виде хлопающих ладоней и более 1000 комментариев, пользователи платформы отмечают появление КПРФ на просторах «Пикабу». В самом популярном комментарии под публикацией говорится, что «стоит в ближайшее время ждать десанта от всех политических партий, участвующих в выборах».
Свой второй пост КПРФ посвятила блокировкам в интернете, обратившись к пользователям с приветствием «товарищи пикабушники». Публикация набрала почти 1000 лайков. 9 мая коммунисты признались: «Пикабу» – это не традиционные соцсети, в которых привыкла работать наша команда. Здесь другой формат общения, более живой, прямой и дискуссионный. Осваиваемся». Партию «завалили» вопросами и сейчас они готовят ответы на многие из них, отмечается в посте.
«Новые люди» (НЛ) в лице депутата Ксении Горячевой в преддверии предвыборной кампании запустили «Манифест женщин России». Сейчас собрано почти 48 000 подписей против «бабуинизации (деградации) общества, цель – 1 млн. На сайте манифеста описано 10 заветов, которые продвигает партия: «уважение вместо хамства», «любовь вместо агрессии», «ответственность вместо уклонения», «равная оплата вместо скидки на женский труд», «медицина для женщин вместо равнодушия» и др. Предложения лягут в пакет мер, затрагивающий инициативы о безопасных родах, защите от преследования и равной оплате за труд.
ЛДПР активно привлекает сетевых знаменитостей в свои ряды. Например, в апреле исполнительница трека «Мальчик на девятке» Dead Blonde (Арина Буланова) вступила в партию и стала амбассадором проекта «ЛДПР. Музыка». После в Манеже на закрытии выставки, посвященной основателю партии Владимиру Жириновскому, к либерал-демократам примкнул муж Булановой, певец GSPD (Давид Деймур). «Справедливая Россия» (СР) еженедельно проводит в социальных сетях опросы по наиболее острым и актуальным вопросам – например, росту цен на товары, ипотечным ставкам, ЖКХ, сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы СР. Результаты опросов оформляются в виде инфографики, к ним прилагаются комментарии депутатов в виде вертикальных роликов. Иногда в соцсетях публикуются видео в более шуточном формате.
Сейчас наблюдается разнонаправленная тенденция, отмечает политконсультант Олег Бондаренко: с одной стороны, граждане столкнулись с большим количеством запретов и ограничений в сети, а с другой – технологический прогресс неизбежен и россияне совершенствуют свою интернет-грамотность, учась обходить запреты. Это же распространяется и на регионы: там, где не работает мобильный интернет, партии переходят в офлайн, но в крупных мегаполисах по-прежнему важна коммуникация в сети, говорит он.
«И я не исключаю, что скоро Instagram