Как малые партии готовятся к выборам в Госдуму в условиях ограничений интернета

«Зеленые» же сделали упор на личные встречи с людьми задолго до ограничений в работе мессенджеров, утверждает сопредседатель партии Александра Кудзагова («Зеленые» 26 апреля объединились с «Зеленой альтернативой»). «Зеленые» там, где они должны быть, и всегда готовы достать резиновые сапоги из багажника», – заявила она. Темы экологических катастроф, загрязнения воздуха и водоемов, качества продуктов сложно обсуждать в интернете, поэтому экологическая партия встречается с избирателями лично, утверждает Кудзагова. Вместе с тем коммуникация в интернете для экопартии также важна, поэтому «Зеленые» направили в Минцифры предложение включить сайты политических партий в «белый список», чтобы политики могли оставаться с избирателями всегда на связи.