Как малые партии готовятся к выборам в Госдуму в условиях ограничений интернета

Как малые партии готовятся к выборам в Госдуму в условиях ограничений интернетаОнлайн-агитация часто бывает единственным доступным вариантом коммуникации с избирателями
В условиях нестабильной связи и замедления ряда мессенджеров политики и экспертное сообщество прогнозируют ренессанс традиционных методов агитации в электоральном цикле 2026 г. «Ведомости» опросили представителей непарламентских партий о том, как они готовятся к предстоящим выборам в Госдуму.
Ограничения связи и принимаемые запреты осложнят будущую думскую кампанию, но федеральные выборы и выборы в городах-миллионниках без социальных сетей и мессенджеров сейчас невозможны, уверен председатель «Яблока» Николай Рыбаков. Онлайн-коммуникации важны точно так же, как личное общение и встречи с избирателями, отметил он. «Я по своему опыту уверен, что [личная коммуникация] – главное для победы на выборах в округах на честных выборах», – сказал он «Ведомостям».
«Яблоко» в предстоящем электоральном цикле сделает акцент на регионы, в которых совмещены федеральные и региональные выборы: Санкт-Петербург, Карелия, Псковская, Новгородская, Томская, Свердловская, Ленинградская, Калининградская области. Помимо этого силы будут брошены на субъекты, являющиеся «драйверами будущего»: Московская агломерация и города-миллионники Новосибирск, Красноярск, Омск, Челябинск, Уфа, рассказал Рыбаков.
«Коммунисты России» тоже не торопятся уходить из замедляемых мессенджеров, поскольку их не покинули избиратели, сказал «Ведомостям» председатель партии Сергей Малинкович. «Поэтому федеральный и региональные каналы партии в Telegram продолжают работать. Старшее и средне-старшее поколение – а это наш базовый электорат – неизменно сидит в VK и OK, где наши группы в соцсетях насчитывают в сумме около 100 000 активных пользователей», – поделился он.
Малинкович отметил также, что партийцы завели канал и в Max, ведь им пользуются бюджетники, «а это весомая доля наших избирателей». «Мы диверсифицировали свою активность в мессенджерах в связи с политикой ограничений», – указал Малинкович. Помимо этого «Коммунисты России» рассылают агитацию по электронной почте, а также в восьми регионах имеют гарантированный доступ на ТВ, поскольку там их фракции представлены в региональных парламентах.
Агитация от человека к человеку освоена еще в 90-е гг.: «Людей не хватает, но появились новые способы доставки агитационных материалов. А в ряде регионов, где нас поддерживает малый бизнес, мы практикуем размещение баннеров – от Югры до Вологды, это реально работает!» – признался Малинкович.
Сейчас непарламентские коммунисты завершают разработку предвыборной программы партии: «Если раньше мы агитировали за «10 сталинских ударов», то теперь хотим соединить это с призывом воспроизвести многие социальные достижения брежневской эпохи», – поделился с «Ведомостями» Малинкович. Наилучший результат партия рассчитывает получить в Москве, Ленинграде (именно так Малинкович называет Санкт-Петербург), в Сибири, на Кавказе, в Татарстане, ЦФО, в ряде регионов Дальнего Востока (например, в Амурской и Сахалинской областях), в Саратове, Ростове, Оренбурге, Ульяновске, Самаре, на Урале – в Свердловске и Тюмени.
Партия пенсионеров, в свою очередь, будет делать ставку на избирателей старше 35 лет, которые являются активными пользователями мессенджеров и соцсетей, сказал «Ведомостям» глава центрального исполнительного комитета партии Валерий Егоров. «Поэтому пока ими пользуются наши избиратели, мы будем использовать эти ресурсы, несмотря на ограничения», – заверил он.
При этом именно для «Партии пенсионеров ведение кампании осложняется скорее недоступностью ТВ», а интернет, напротив, «остался окном, где можно охватить сразу большое количество избирателей», указал Егоров. Помимо этого «пенсионеры» будут распространять партийную газету, хотя, признается глава центрального исполкома, партия «очень ограничена в ресурсах и возможностях».
Ключевые регионы для Партии пенсионеров – Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Татарстан, Башкирия, Свердловская, Новосибирская, Челябинская области и другие регионы с большим количеством избирателей, уточнил Егоров.
«Зеленые» же сделали упор на личные встречи с людьми задолго до ограничений в работе мессенджеров, утверждает сопредседатель партии Александра Кудзагова («Зеленые» 26 апреля объединились с «Зеленой альтернативой»). «Зеленые» там, где они должны быть, и всегда готовы достать резиновые сапоги из багажника», – заявила она. Темы экологических катастроф, загрязнения воздуха и водоемов, качества продуктов сложно обсуждать в интернете, поэтому экологическая партия встречается с избирателями лично, утверждает Кудзагова. Вместе с тем коммуникация в интернете для экопартии также важна, поэтому «Зеленые» направили в Минцифры предложение включить сайты политических партий в «белый список», чтобы политики могли оставаться с избирателями всегда на связи.
В условиях блокировки интернета во многих регионах ведение избирательной кампании через информационные инструменты будет затруднено для всех партий – и думских, и непарламентских, конституирует политконсультант Олег Бондаренко. «Все партии столкнутся с необходимостью возвращаться к офлайн-технологиям, к известным историям «от двери к двери», к офлайн-встречам с избирателями, к клубам, раздатке печатной продукции», – прогнозирует он.
Проблема большинства малых партий не в ограничении интернета, а в отсутствии повестки, которая была бы интересна избирателям, в отсутствии новых идей, выразителями которых они могли бы стать, говорит политтехнолог Петр Быстров. По его мнению, малые партии скорее испытывают дефицит идей, чем дефицит технологий.
В подготовке материала участвовал Александр Тихонов