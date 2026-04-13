Чай на кухне и агитация на чеках: как политики готовятся к выборам без интернета

Чай на кухне и агитация на чеках: как политики готовятся к выборам без интернетаПредсказуемость цифрового охвата и реакции избирателей продолжает снижаться
Избирательная кампания перед единым днем голосования – 2026 будет проходить в непривычных для всех участников выборов цифровых условиях: на фоне отключений мобильного интернета в ряде регионов и продолжающегося замедления или блокировки ряда мессенджеров. «Ведомости» узнали у политиков и экспертов, как вести кампанию в этом году.
Ренессанс офлайна
Предсказуемость цифрового охвата снижается, удерживать управляемую повестку через привычные каналы сложнее, поэтому растет значение очного контакта кандидатов с избирателями, отмечает замгендиректора КГ «Полилог» Никита Сетов. По его словам, больше веса получат адресная работа и агитационно-пропагандистские материалы как понятный носитель сообщения, который не зависит от качества связи.
С экспертом согласен и член генсовета «Единой России» (ЕР) сенатор Сергей Перминов: «ламповые» технологии будут широко применяться и смягчать риски, связанные с ограничениями интернета. При разработке стратегии кампании партия исходит из «максимально честного» анализа ситуации в каждом регионе и выявляет в ходе опросов самые эффективные коммуникативные практики, сказал он «Ведомостям».
«Особенностью политического сезона 2026 г. будет взрывной рост технологий ИИ и его производных в условиях возможных ограничений мобильной передачи данных из соображений безопасности. Это приведет к более широкому использованию прямых, личных коммуникаций кандидатов и избирателей», – полагает Перминов.
«Если не будет интернета, мы будем раздавать его сами. С начала предвыборной кампании в регионах начнут работать наши WiFi-феи, как мы и заявляли на съезде 5 марта», – сказал «Ведомостям» вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди»). Секретарь ЦК КПРФ по выборам депутат Сергей Обухов ждет ренессанса традиционных методов агитации – это и работа «от двери к двери», и установка «кубов», и раздача агитационных материалов. Прямое общение с избирателями всегда было «фишкой» партии, говорит он.
Для ЛДПР работа «на земле» – это первоочередная задача, заявила «Ведомостям» представитель партии Элеонора Кавшар. Например, в ЛДПР запустили проект «Выездная приемная Слуцкого», который нацелен на решение «самых острых вопросов». Кавшар отмечает и роль газет и листовок: в них избиратели, во-первых, увидят программные предложения партии и конкретного кандидата, а во-вторых – контактные данные, по которым смогут обратиться с жалобой или просьбой о помощи.
Кандидаты «Справедливой России» (СР) не отказываются от использования соцсетей, но проводят и встречи с избирателями, приемы граждан, выступают по радио и на телевидении, выходит партийная газета, перечисляет представитель СР. С начала апреля справороссы запустили во всех регионах баннерную кампанию.
Телевидение и соцсети (паблики, каналы, личные аккаунты кандидатов и партий и др.) – это в любом случае основные источники информации, которые пользуются доверием у большинства россиян, поэтому игнорировать интернет-инструменты никто не будет, это было бы контрпродуктивно для самих партий, считает политконсультант Игорь Чересиз. Главная коммуникативная площадка для большинства избирателей, соцсеть «В контакте», и национальный мессенджер вряд ли будут иметь проблемы с доступом, подчеркнул он.
Определенный ренессанс традиционных инструментов возможен, но нужно учитывать наличие финансовых и человеческих ресурсов, продолжает эксперт. Такие технологии требуют наличия отстроенной и протестированной, готовой к работе агитсети с бригадирами, менеджерами, отчетностью, контролем и т. д.
Уроки 90-х
«Когда я почти 30 лет назад начинал заниматься общественно-политической деятельностью, у нас не было не то что интернета – даже факса. Мы листовки расклеивали клеем ПВА и баллончиком на заборах писали агитационные тексты», – вспоминает давний соратник основателя ЛДПР Владимира Жириновского (умер в 2022 г.), председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (вне фракций).
Нужно использовать все возможные инструменты – от классических до современных, рассуждает депутат. «Помню, 1999 год, тогда интернет только-только начал появляться. У меня была возможность иногда входить в чаты, где общались люди из разных регионов. И я входил в этот чат, под ником партии публиковал лозунги, тем самым привлекая внимание и вызывая определенную реакцию, потому как это было не принято и неожиданно для участников тех сообществ», – рассказал он. Тогда кандидаты использовали домашние стационарные телефоны, к которым подключали модем с телефонной линией.
Депутат Госдумы Станислав Наумов (член фракции ЛДПР, но подал заявку на участие в праймериз ЕР в Челябинской области) вспоминает, что, когда работал помощником депутата Александра Починка (позже возглавлял министерства РФ по налогам и сборам, а также труда и социального развития) в 1993–1995 гг., они действительно всю кампанию ходили от двери к двери, сидели с людьми на кухнях.
«Один раз налили Александру Петровичу из чайника, стоящего на плите, стакан. Думали, что это кипяток для чая. Оказалось, что это свежий самогон. Поэтому, конечно, надо ходить по квартирам. Весело – и укрепляет взаимоотношения», – рекомендует Наумов. Объезд районов практикуется во время региональных кампаний и сейчас.
Впрочем, спустя 30 лет Наумов все-таки будет делать ставку на интернет: «Я считаю себя цифровым депутатом, это моя сильная сторона. За счет этого я гораздо больше общаюсь со своими избирателями в Магнитогорске». Депутат намерен использовать и маркетплейсы, и наружную рекламу, и рассылку по почте, и офлайн-магазины. В 2018 г., в ходе президентской кампании, агитировали даже на обратной стороне чеков, вспоминает Наумов.
Инструменты вторичны
Цифровые ограничения не столько обрушивают партийные рейтинги, сколько добавляют чувство тревоги, обращает внимание политолог Дмитрий Еловский: люди пытаются найти внятные ответы, что делать с проблемами, чего ждать от экономики. Доступ к каким-то инструментам затруднен, но гораздо серьезнее нарушение коммуникаций личных, в коллективах, в семьях, заметна деградация доверия и обратной связи, добавляет политконсультант, работающий на выборах в одном из регионов.
«Никто ничего не объясняет, и вряд ли агитатор или активист сможет это сделать. Донести сигнал можно и через газету. Вопрос в том, как избиратель его воспримет и тем более – как проголосует», – говорит собеседник. По его словам, из-за происходящих изменений горизонт планирования сжался не только у бизнеса и граждан, но и у политиков.
Основной вопрос – как использовать имеющиеся каналы для финальной мобилизации избирателей, например, на дистанционное электронное голосование, считает Чересиз. Он ожидает широкого применения инструментов не агитации, а информирования граждан – например, «Информ-УИК». «С его помощью электоральные технологии используются государством для решения общеполитических задач – информирования о выборах и форматах голосования, сверки списков избирателей, легитимизации электорального процесса в целом», – отмечает эксперт.
Как правило, такие технологии используются для привода на участки уже готового голосовать электората.
Ключевой фактор для результата – это мобилизация, согласен Еловский. «Ее можно проводить даже при отсутствии интернета – достаточно телефона. Выигрывает тот, у кого есть базы избирателей, качественная агитсеть и ЛОМы, которые в состоянии мобилизовать людей», – заключил он.