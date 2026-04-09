Как замедление Telegram сказалось на депутатах Госдумы

Как замедление Telegram сказалось на депутатах ГосдумыВ первую очередь это повлияло на коммуникацию с избирателями, отмечают они
Депутаты Госдумы в связи с замедлением Telegram в России сталкиваются со сложностями во внутрипартийных коммуникациях и при общении с избирателями, рассказали парламентарии «Ведомостям».
«Лукавить не буду <...> Конечно, сказывается [замедление Telegram] на работе, на коммуникации», – сообщил заместитель председателя думского комитета по молодежной политике Владимир Исаков (КПРФ). По его словам, возникают сложности, например, при создании общих чатов по итогам встреч в районах: «Поиск пути общения [стал более проблематичным], людям сложновато. Кто-то может альтернативный источник коммуникации завести, кто-то нет. У кого-то проблемы с интернетом, у кого-то WiFi нет, у кого-то без WiFi VPN не работает».
Поэтому теперь создание коллективного чата и обмен файлами по какой-то проблеме занимает больше времени, отметил депутат. Особенно это характерно для граждан, привыкших к одному источнику общения, сожалеет он.
Замедление Telegram действительно создает трудности в работе, но они не критические, сообщил первый заместитель руководителя фракции «Справедливой России» Андрей Кузнецов. «У Telegram был и остается хороший информационный охват, огромное количество каналов, удобная видеосвязь и т. д. Но сейчас без применения ряда сервисов видеосвязь и звонки невозможны, файлы не грузятся», – сказал он «Ведомостям».
Депутат отметил, что пользуется и другими платформами, но основная сложность заключается в том, что другие мессенджеры пока не могут предоставить такую же широкую информационную инфраструктуру, как у Telegram.
«Если возникают сложности в коммуникациях, я просто предлагаю визави перейти в Max. Работает достаточно надежно, грузит быстро, неплохая видеосвязь», – поделился Кузнецов. Но переходят не все, говорит он. Что касается аппаратных совещаний, планерок и других корпоративных мероприятий, то здесь депутаты и ранее обходились без Telegram, уточнил он.
Заместитель председателя комитета по информполитике, информтехнологиям и связи Евгений Попов («Единая Россия») отметил, что жизнь депутатов в связи с замедлением Telegram изменилась точно так же, как и у остальных граждан «на территории нашей благословенной страны».
На мессенджер Павла Дурова, по его словам, приходилось порядка 15–20% коммуникаций с избирателями: например, у Попова есть чат с подписчиками, чат с избирателями по округу и чат с москвичами из Западного округа (он баллотировался в Госдуму от Москвы). «Бывает, меня тегают избиратели, когда случается что-то срочное, это уже привычка людей. Я выхожу на связь, и так мы коммуницируем», – поделился Попов.
Многие избиратели по-прежнему пишут в Telegram и зампреду думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталию Милонову («Единая Россия»), говорит он. «Они так привыкли, и поэтому, конечно, есть сложности с коммуникацией, что я буду вас обманывать. Я завел канал в Max, но у меня там людей пока очень мало. И сторис там нет. А мой канал в Telegram формировался в течение 5–6 лет», – сказал депутат «Ведомостям».
Борьба с Telegram
По словам главы министерства, мессенджер проигнорировал около 150 000 запросов на удаление противоправного контента. Telegram, чтобы избежать блокировки, должен выполнить положения российского законодательства и «быть на гибком контакте» с властями, говорил 11 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Telegram – это эффективный инструмент коммуникации и жалко от него отказываться, сетует член комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Новичков («Справедливая Россия»). «Сказать, что прямо необходимо было блокировать Telegram, наверное, излишне. Хотя, наверное, может быть, кто-то считает и по-другому», – рассуждает он.
Большинство людей уже привыкли к удобным мессенджерам и получению информации из Telegram-каналов, соглашается заместитель председателя комитета по информполитике, информтехнологиям и связи Андрей Свинцов (во фракции ЛДПР, но исключен из партии за активную позицию по поводу блокировок в сети). По его мнению, дисбаланс в количестве подписчиков в Telegram и Max заключается в том, что в мессенджере Дурова якобы проще накручивать подписчиков, а в отечественном Max аудитория «более честная, справедливая», поэтому там, как правило, количество подписчиков намного меньше.
Председатель комитета по информполитике, информтехнологиям и связи Сергей Боярский («Единая Россия»), например, и вовсе перестал пользоваться иностранными мессенджерами для контактов еще осенью 2025 г., поделился он с «Ведомостями». «Сейчас и канал в Telegram поставлен на паузу, потому что есть проблемы с загрузкой контента. Среди инструментов донесения информации и получения обратной связи от избирателей я успешно пользуюсь нашими платформами: Max, «В контакте», «Дзен» и онлайн-приемной Госдумы», – указал депутат.
Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (вне фракций) с пониманием относится к «некоторым решениям, принятым ради безопасности», хотя и признается, что так же, как и другие, почувствовал на себе изменения в работе из-за замедления мессенджера.
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») заявил, что у него за время замедления Telegram количество подписчиков в канале только выросло. «Только после 1 апреля пришло 15 000 человек», – сказал он «Ведомостям».
Национальный мессенджер сейчас не воспринимается как канал получения информации о событиях в стране и мире, отмечает политолог Константин Калачев. В связи с этим и аудитория депутатов, продублировавших свой Telegram-канал в Max, отличается на порядок, а то и на два. Поэтому сейчас возрождаются традиционные методы офлайн-кампаний: бумажные носители, активизация работы приемных, работа от «двери к двери», резюмировал Калачев.