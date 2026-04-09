Как замедление Telegram сказалось на депутатах Госдумы

В первую очередь это повлияло на коммуникацию с избирателями, отмечают они
Юлия Малева
Александр Тихонов
Евгений Мездриков
Политикам и избирателям пока трудно привыкнуть к другим средствам коммуникации
Политикам и избирателям пока трудно привыкнуть к другим средствам коммуникации / Андрей Гордеев / Ведомости

Депутаты Госдумы в связи с замедлением Telegram в России сталкиваются со сложностями во внутрипартийных коммуникациях и при общении с избирателями, рассказали парламентарии «Ведомостям».

«Лукавить не буду <...> Конечно, сказывается [замедление Telegram] на работе, на коммуникации», – сообщил заместитель председателя думского комитета по молодежной политике Владимир Исаков (КПРФ). По его словам, возникают сложности, например, при создании общих чатов по итогам встреч в районах: «Поиск пути общения [стал более проблематичным], людям сложновато. Кто-то может альтернативный источник коммуникации завести, кто-то нет. У кого-то проблемы с интернетом, у кого-то WiFi нет, у кого-то без WiFi VPN не работает».

Поэтому теперь создание коллективного чата и обмен файлами по какой-то проблеме занимает больше времени, отметил депутат. Особенно это характерно для граждан, привыкших к одному источнику общения, сожалеет он.

Замедление Telegram действительно создает трудности в работе, но они не критические, сообщил первый заместитель руководителя фракции «Справедливой России» Андрей Кузнецов. «У Telegram был и остается хороший информационный охват, огромное количество каналов, удобная видеосвязь и т. д. Но сейчас без применения ряда сервисов видеосвязь и звонки невозможны, файлы не грузятся», – сказал он «Ведомостям».

Депутат отметил, что пользуется и другими платформами, но основная сложность заключается в том, что другие мессенджеры пока не могут предоставить такую же широкую информационную инфраструктуру, как у Telegram.

«Если возникают сложности в коммуникациях, я просто предлагаю визави перейти в Max. Работает достаточно надежно, грузит быстро, неплохая видеосвязь», – поделился Кузнецов. Но переходят не все, говорит он. Что касается аппаратных совещаний, планерок и других корпоративных мероприятий, то здесь депутаты и ранее обходились без Telegram, уточнил он.

Заместитель председателя комитета по информполитике, информтехнологиям и связи Евгений Попов («Единая Россия») отметил, что жизнь депутатов в связи с замедлением Telegram изменилась точно так же, как и у остальных граждан «на территории нашей благословенной страны».

На мессенджер Павла Дурова, по его словам, приходилось порядка 15–20% коммуникаций с избирателями: например, у Попова есть чат с подписчиками, чат с избирателями по округу и чат с москвичами из Западного округа (он баллотировался в Госдуму от Москвы). «Бывает, меня тегают избиратели, когда случается что-то срочное, это уже привычка людей. Я выхожу на связь, и так мы коммуницируем», – поделился Попов.

Многие избиратели по-прежнему пишут в Telegram и зампреду думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталию Милонову («Единая Россия»), говорит он. «Они так привыкли, и поэтому, конечно, есть сложности с коммуникацией, что я буду вас обманывать. Я завел канал в Max, но у меня там людей пока очень мало. И сторис там нет. А мой канал в Telegram формировался в течение 5–6 лет», – сказал депутат «Ведомостям».

Борьба с Telegram

Роскомнадзор 18 февраля принял решение замедлить работу Telegram из-за систематического невыполнения требований российского законодательства. «Основание: систематическое и постоянное нарушение мессенджером требований федерального закона», – пояснил глава Минцифры Максут Шадаев на заседании Госдумы.

По словам главы министерства, мессенджер проигнорировал около 150 000 запросов на удаление противоправного контента. Telegram, чтобы избежать блокировки, должен выполнить положения российского законодательства и «быть на гибком контакте» с властями, говорил 11 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Telegram – это эффективный инструмент коммуникации и жалко от него отказываться, сетует член комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Новичков («Справедливая Россия»). «Сказать, что прямо необходимо было блокировать Telegram, наверное, излишне. Хотя, наверное, может быть, кто-то считает и по-другому», – рассуждает он.

Большинство людей уже привыкли к удобным мессенджерам и получению информации из Telegram-каналов, соглашается заместитель председателя комитета по информполитике, информтехнологиям и связи Андрей Свинцов (во фракции ЛДПР, но исключен из партии за активную позицию по поводу блокировок в сети). По его мнению, дисбаланс в количестве подписчиков в Telegram и Max заключается в том, что в мессенджере Дурова якобы проще накручивать подписчиков, а в отечественном Max аудитория «более честная, справедливая», поэтому там, как правило, количество подписчиков намного меньше.

Председатель комитета по информполитике, информтехнологиям и связи Сергей Боярский («Единая Россия»), например, и вовсе перестал пользоваться иностранными мессенджерами для контактов еще осенью 2025 г., поделился он с «Ведомостями». «Сейчас и канал в Telegram поставлен на паузу, потому что есть проблемы с загрузкой контента. Среди инструментов донесения информации и получения обратной связи от избирателей я успешно пользуюсь нашими платформами: Max, «В контакте», «Дзен» и онлайн-приемной Госдумы», – указал депутат.

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (вне фракций) с пониманием относится к «некоторым решениям, принятым ради безопасности», хотя и признается, что так же, как и другие, почувствовал на себе изменения в работе из-за замедления мессенджера.

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») заявил, что у него за время замедления Telegram количество подписчиков в канале только выросло. «Только после 1 апреля пришло 15 000 человек», – сказал он «Ведомостям».

Национальный мессенджер сейчас не воспринимается как канал получения информации о событиях в стране и мире, отмечает политолог Константин Калачев. В связи с этим и аудитория депутатов, продублировавших свой Telegram-канал в Max, отличается на порядок, а то и на два. Поэтому сейчас возрождаются традиционные методы офлайн-кампаний: бумажные носители, активизация работы приемных, работа от «двери к двери», резюмировал Калачев.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте