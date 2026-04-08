ЦИК рассказал об агитации в Telegram на выборах в Госдуму

ЦИК рассказал об агитации в Telegram на выборах в ГосдумуПартии пока не готовы терять многомиллионную аудиторию мессенджера
Центризбирком (ЦИК) подтвердил допустимость ведения агитации на выборах в Госдуму в Telegram. В ответе на запрос «Ведомостей» комиссия ссылается на нормы закона «О выборах депутатов Госдумы», согласно которым кандидаты вправе самостоятельно определять содержание, формы и методы своей предвыборной агитации (п. 5 ст. 62).
Кроме того, в ЦИК подчеркнули, что кандидаты имеют право беспрепятственно изготавливать и распространять в интернете предвыборную печатную, аудиовизуальную и другие виды агитации (ст. 68). Исключение составляют интернет-платформы, к которым доступ ограничен Роскомнадзором (ст. 56 закона «Об основных гарантиях избирательных прав»), сказано в ответе «Ведомостям».
5 марта Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила, что размещение рекламы в Telegram нарушает закон о рекламе. Как пояснили в ведомстве, размещение рекламы запрещается на информационных ресурсах, доступ к которым ограничен, а также на сервисах, считающихся нежелательными на территории РФ. В числе таких ресурсов регулятор назвал соцсети Instagram
Это заявление вызвало резонанс среди пользователей и медиа. 25 марта ФАС сообщила об установлении переходного периода для рекламы в Telegram и YouTube до конца 2026 г. (этот период включает и Единый день голосования в сентябре). В течение этого времени меры ответственности за распространение рекламы на этих ресурсах применяться не будут. Основатель Telegram Павел Дуров заявил 4 апреля, что, несмотря на блокировки, 65 млн россиян ежедневно пользуются им через VPN, а более 50 млн отправляют сообщения каждый день.
Реклама и агитация в Telegram сейчас находятся в серой зоне закона: они не запрещены, но и считать этот формат агитации разрешенным можно с большой натяжкой, говорит электоральный юрист Олег Захаров.
С учетом текущей ситуации риски использования Telegram для агитации имеются, но надо учитывать и сложности с доступом к нему, поэтому можно прежде всего ставить вопрос о целесообразности агитации в этом мессенджере, соглашается юрист Гарегин Митин. Полностью же законная агитация в интернете возможна на личных сайтах кандидатов, партийных сайтах, во «В контакте», на форумах и по электронной почте, обратил внимание он.
Аудитория мессенджеров
Несмотря на правовую неопределенность, партии не спешат отказываться от использования мессенджера в политических целях. Участники праймериз «Единой России» используют все не запрещенные законом средства, ведь главная задача – быть эффективными и достучаться до своего избирателя в удобной, прежде всего для избирателя, информационной среде, не допуская при этом нарушения законодательства, сказал «Ведомостям» член генсовета партии сенатор Сергей Перминов.
Кандидаты от КПРФ также будут вести свою агитацию «всюду». «У партии большой дефицит каналов коммуникаций, поэтому не будем брезговать любыми возможностями», – сказал «Ведомостям» секретарь ЦК КПРФ по выборам Сергей Обухов. Порядка 65 млн россиян в Telegram – это «серьезная аудитория», которую партия упускать не собирается, заверил Обухов.
«Новые люди» также размещали и будут размещать агитацию в Telegram, «потому что здесь наши избиратели», заявил «Ведомостям» представитель партии.
В ЛДПР и СР на запрос «Ведомостей» не ответили.
Легального способа оплатить Telegram ads (официальная реклама в мессенджере) с избирательного счета сейчас нет, а нативная реклама по договору с владельцем канала под большим вопросом, говорит Захаров. Риски ее оплаты через избирательный счет очень высоки, не говоря о том, что владельцы каналов в целом склонны проводить свои расчеты неофициально, отмечает юрист.
«В этой ситуации большая часть агитационных материалов будет выходить в формате скрытой, фоновой рекламы, а не официальных агитматериалов, тем более что реальных рычагов пресечения таких материалов у избиркомов нет, а привлечь к ответственности за незаконную агитацию можно только неанонимных владельцев каналов», – обратил внимание юрист. Впрочем, по его предположению, площадке рано или поздно будет присвоен один из «нелегальных» статусов, после чего реклама там станет официально незаконной.