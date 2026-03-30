ЦИК разъяснил правила агитации на маркетплейсах

Кандидатам, избирательным объединениям, их доверенным лицам и уполномоченным представителям запрещено подкупать избирателей. В частности, вручать им денежные средства, подарки и другие материальные ценности (кроме как за выполнение организационной работы), вознаграждать или обещать вознаградить избирателей в зависимости от итогов голосования, проводить льготную распродажу товаров и бесплатно распространять любые товары (за исключением агитационных материалов, специально изготовленных для избирательной кампании и стоимость которых не превышает 2% величины прожиточного минимума в целом по РФ), напоминают в ЦИК.

Кроме того, запрещаются бесплатные или по необоснованно заниженным или завышенным расценкам выполнение работ, оказание услуг и реализация товаров, прямо или косвенно связанных с выборами и направленных на достижение определенного результата на выборах. В ЦИК также обращают внимание на то, что агитационные материалы не могут содержать коммерческую рекламу.

Наконец, ЦИК в своем ответе обращает внимание на то, что предвыборная агитация запрещается в день голосования и в день, предшествующий дню голосования. А в случае принятия решения о голосовании в течение нескольких дней подряд начиная с ноля часов по местному времени первого дня голосования.