Политика /

ЦИК разъяснил правила агитации на маркетплейсах

Комиссия подтвердила «Ведомостям», что ограничений на такой формат коммуникации с избирателем нет
Юлия Малева
Инфраструктура маркетплейсов дает возможность прямого касания десятков миллионов потребителей-избирателей / Максим Стулов / Ведомости

Центризбирком (ЦИК) разъяснил правовые особенности ведения агитации на маркетплейсах. «Полагаем, кандидаты и избирательные объединения вправе заключать гражданско-правовые договоры с маркетплейсами на размещение агитационных материалов при условии соблюдения <...> требований законодательства о выборах», – говорится в ответе комиссии на запрос «Ведомостей».

Во-первых, отмечают в ЦИК, согласно п. 4 ст. 48 закона «Об основных гарантиях избирательных прав...», кандидаты самостоятельно определяют содержание, формы и методы своей агитации, самостоятельно проводят ее, а также имеют право привлекать для ее проведения иных лиц. Ограничения при проведении агитации на маркетплейсах точно такие же, как и при реализации других агитационных форматов: они регламентируются ст. 56 профильного закона (см. врез).

ЦИК только подтвердил то, о чем изначально говорили юристы: нет никаких законодательных препятствий к размещению агитации на маркетплейсах, констатирует юрист Олег Захаров. Есть только общие правила, которые требуется соблюдать для любых видов агитации.

«Например, нельзя увязывать агитацию со скидками, нельзя обещать скидку за товар под условием голосования. Но формировать выдачу рекламы по тем или иным критериям, например для покупателей, которые ищут скидки или какой-то конкретный товар, можно», – сказал эксперт «Ведомостям». Это почти то же, что и белый таргет в соцсетях, который пусть и со скрипом, но вошел в арсенал обкатанных средств агитации, напомнил он.

Что запрещено делать во время агитации

Кандидатам, избирательным объединениям, их доверенным лицам и уполномоченным представителям запрещено подкупать избирателей. В частности, вручать им денежные средства, подарки и другие материальные ценности (кроме как за выполнение организационной работы), вознаграждать или обещать вознаградить избирателей в зависимости от итогов голосования, проводить льготную распродажу товаров и бесплатно распространять любые товары (за исключением агитационных материалов, специально изготовленных для избирательной кампании и стоимость которых не превышает 2% величины прожиточного минимума в целом по РФ), напоминают в ЦИК.

Кроме того, запрещаются бесплатные или по необоснованно заниженным или завышенным расценкам выполнение работ, оказание услуг и реализация товаров, прямо или косвенно связанных с выборами и направленных на достижение определенного результата на выборах. В ЦИК также обращают внимание на то, что агитационные материалы не могут содержать коммерческую рекламу.

Наконец, ЦИК в своем ответе обращает внимание на то, что предвыборная агитация запрещается в день голосования и в день, предшествующий дню голосования. А в случае принятия решения о голосовании в течение нескольких дней подряд начиная с ноля часов по местному времени первого дня голосования.

Другое дело, что для маркетплейсов не очевидна выгода от такого рода рекламы, ведь она может оттолкнуть покупателя, поэтому сейчас решение за каждым маркетплейсом, отмечает Захаров. «ЦИК оставил за скобками самое важное – заставить маркетплейс оказывать такие услуги нельзя. Но если договор на агитацию будет заключен с одной партией или кандидатом, то в силу принципа равенства прав кандидатов эта услуга должна быть доступна на равных условиях каждому из них», – рассуждает он.

И это создает для маркетплейсов, как и ранее для соцсетей, основную сложность выбора, говорит эксперт: «Агитация – это своего рода публичная оферта, ее нельзя ограничить узким кругом крупных рекламодателей, например только партиями».

Маркетплейсы за годы своего существования аккумулировали огромный массив данных о собственных клиентах, обратил внимание руководитель Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров. Инфраструктура маркетплейсов дает возможность прямого касания десятков миллионов потребителей-избирателей, говорил он ранее «Ведомостям».

Проходимость сайтов маркетплейсов большая, но не ясно, насколько там эффективна агитация: внимание людей будет сосредоточиваться на товарах, отмечает электоральный юрист Гарегин Митин.

О том, что на выборах в Госдуму в 2026 г. возможности маркетплейсов могут использоваться для вовлечения граждан в избирательный процесс, повышения явки и увеличения результата «Единой России» (ЕР), «Ведомости» писали 11 марта со ссылкой на три источника, близких к администрации президента (АП).

Проект получил тестовое название «Карточки будущего». Такие «карточки», согласно задумке, могут быть внедрены в ленту потребителя – в корзину можно будет «положить» не только товары, но и «социальные опции»: школы, благоустройство, инфраструктуру – все, что хочет видеть избиратель. Они могут «подмешиваться» в ленту товаров и витрины: например, пользователь выберет несколько – доступное жилье, детсады, благоустройство, транспорт, уточнял источник.

Потребителю, добавившему карточки в корзину, будут предложены розыгрыши и промокоды. И только после этого появится связка с «народной программой» ЕР и мотив мобилизации на очное и дистанционное голосование в сентябре. Пока это проектная идея и конкретная механика еще не прорабатывалась, подчеркивали собеседники «Ведомостей».

