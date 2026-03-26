ЦИК похвалил себя на прощание

Формирование нового состава ЦИК завершилось 20 марта. По президентской квоте в нее вошли четыре действующих члена комиссии: Игорь Борисов, Антон Лопатин, ее председатель Элла Памфилова и секретарь Наталья Бударина. Пятым в списке главы государства стал помощник губернатора Тверской области, участник программы «Время героев» Анатолий Сысоев.

Совфед делегировал в новый состав только действующих членов комиссии – ее зампреда Николая Булаева, Эльмиру Хаймурзину, Людмилу Маркину, Евгения Шевченко и Павла Андреева (в 2021 г. прошел по президентской квоте).

Госдума подтвердила полномочия Константина Мазуревского (от «Единой России»), Николая Левичева (от «Справедливой России»), Евгения Колюшина (от КПРФ) и назначила двух новых членов ЦИК – единственную женщину во фракции ЛДПР Василину Кулиеву и председателя общественного движения «Корпус «За чистые выборы» Алену Булгакову от «Новых людей».