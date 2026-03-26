ЦИК похвалил себя на прощание

ЦИК похвалил себя на прощаниеРаботавший с 2021 года состав комиссии собрался на последнее заседание
В последний раз состав ЦИК, проработавший с 2021 по 2026 г. собрался 25 марта. Заседание началось с прощания с уходящими членами комиссии – Борисом Эбзеевым (был делегирован Советом Федерации) и Александром Курдюмовым (по думской квоте представлял ЛДПР). Последний, как писали «Ведомости», возможно, вернется в Госдуму в следующем созыве.
«Вы наша конституционная, правовая, юридическая и человеческая глыба. <...> Ваш вклад в нашу электоральную и правовую систему бесценен», – обратилась Памфилова к Эбзееву. Он в ответ тоже не скупился на сантименты и сказал, что работа в Центризбиркоме – это «великолепная школа», в которой прошли его счастливые годы. Уходящий член ЦИК подчеркнул, что особая заслуга в этом Памфиловой, о чем он ранее публично не говорил, потому что обычно все «стесняются выражать свои чувства» из-за страха быть непонятыми.
«Вы возродили живую человеческую душу [избирательной] системы. Ту самую душу, вне которой Россия не может быть, не будет, не может существовать. И имейте в виду: если я смогу быть полезен, я буду готов. Стоит только позвать – и по стойке смирно, и буду выполнять любые поручения», – завершил речь 76-летний Эбзеев, проработавший в ЦИК с 2011 г.
Курдюмов был более лаконичен: «Служу России». Обоим вручили почетный знак ЦИК «За заслуги в организации выборов». Декана факультета политологии МГУ Андрея Шутова (третий покинувший комиссию член) не было по уважительной причине, пояснила Памфилова.
Боевая пятилетка
С 2021 по 2026 г. прошло пять электоральных циклов, четыре из которых – в условиях спецоперации. За это время ЦИК провел две федеральные кампании (выборы в Госдуму в 2021 г. и президента в 2024 г.), а также порядка 300 региональных и 24 000 муниципальных кампаний. Всего за это время было замещено более 182 000 мандатов.
Памфилова отметила, что 10 лет назад ЦИК совершенствовал избирательную систему, настраивая ее для мирного времени. Но наступил 2022 год, и система выстояла даже в военных условиях. «Мы с вами научились не только не отставать, но часто предвидеть, прогнозировать и работать на опережение. Это, пожалуй, самое главное качество, которое нам удалось в себе выработать», – отметила Памфилова.
Самым волнительным событием, по ее воспоминаниям, стало вхождение в состав России новых территорий (ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей) в 2022 г. Комиссии в этих регионах успешно провели все избирательные кампании, оценила она.
Из членов комиссий 1197 человек приняли участие в спецоперации, 643 находятся на фронте сейчас, 108 человек погибли при исполнении воинского долга, сказала руководитель ЦИК. Погибших почтили минутой молчания под трек «Тебя не сломать» группы «СерьГа».
Дроны и спутники на службе ЦИК
В ходе модернизации технологический прорыв избирательной системы РФ стал совершенно очевиден, многие страны ориентируются на российский стандарт, указала Памфилова. Например, дистанционным электронным голосованием с 2019 г. воспользовались 23 млн человек в 42 регионах. Явка в среднем – свыше 90%. Впервые ДЭГ применили в 2019 г. на выборах в Мосгордуму, и в период с 2020 по 2025 г. этот формат голосования был апробирован в ходе 1885 избирательных кампаний.
Состав ЦИК на 2026–2031 гг.
Совфед делегировал в новый состав только действующих членов комиссии – ее зампреда Николая Булаева, Эльмиру Хаймурзину, Людмилу Маркину, Евгения Шевченко и Павла Андреева (в 2021 г. прошел по президентской квоте).
Госдума подтвердила полномочия Константина Мазуревского (от «Единой России»), Николая Левичева (от «Справедливой России»), Евгения Колюшина (от КПРФ) и назначила двух новых членов ЦИК – единственную женщину во фракции ЛДПР Василину Кулиеву и председателя общественного движения «Корпус «За чистые выборы» Алену Булгакову от «Новых людей».
Но на этом комиссия не намерена останавливаться – Памфилова рассказала о своей «сумасшедшей идее», предполагающей голосование в отдаленных территориях, где нет интернета, с помощью спутников. Глава Центризбиркома напомнила, что комиссия работает с аэрокосмической компанией «Бюро 1440» (она 24 марта вывела на орбиту первые 16 спутников целевой группировки связи) в этом направлении уже два года.
В электоральной системе используются и беспилотники. Применение дронов позволяет организовать голосование сотрудникам метеостанций, маяков, охотничьих хозяйств, геологов и строителей, работающих вахтовым методом. В 2025 г., например, на Сахалине и в Великом Новгороде бюллетени и другие документы впервые доставляли с помощью БПЛА и беспилотных катеров.
Также Памфилова напомнила, что с 2021 г. в 66 субъектах применяется проверка подписных листов при помощи искусственного интеллекта, который верифицировал за это время порядка 500 000 подписей. С 2020 г. появилась возможность дистанционного сбора подписей кандидатами с помощью портала «Госуслуги», эта опция доступна в 58 регионах.
Назло Западу
Несмотря на регулярные попытки с Запада «выбить» РФ из международного поля, ему это не удалось, ЦИК даже удалось расширить круг международных партнеров, настаивает Памфилова. По ее словам, на выборах в Госдуму стоит ожидать международных наблюдателей.
«Несмотря на угрозу, запугивания, приезжают [наблюдатели], и я уверена, что на предстоящих в сентябре выборах также приедут, в том числе из европейских стран, те, кто себя уважает, считает свое достоинство как эксперта, наблюдателя, – приедут. Пусть нет официальных миссий, но в качестве независимых экспертов [приедут]», – уверена глава ЦИК.
В финале выступления Памфилова упомянула и Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ), прекратить членство России в котором она предлагала на встрече с президентом Владимиром Путиным в сентябре 2025 г.
По мнению главы ЦИК, парадигма международного наблюдения, сформированная на базе БДИПЧ и других «вскормленных Западом» организаций, полностью себя исчерпала. «Подогнать всех под свой какой-то [шаблон], под свой трафарет, чтобы страна была удобна, послушна, работала в интересах вот этого пула стран, которые привыкли весь мир потрошить, – сейчас уже так все меньше будет получаться», – заключила Памфилова.