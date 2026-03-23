Закончились выборы Центризбиркома

Закончились выборы ЦентризбиркомаОдним из трех новичков в комиссии стал участник программы «Время героев»
Формирование нового состава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) завершилось. По президентской квоте в нее вошли четверо действующих членов комиссии: Игорь Борисов, Антон Лопатин, ее председатель Элла Памфилова и секретарь Наталья Бударина. Пятым в списке главы государства стал помощник губернатора Тверской области, участник программы «Время героев» Анатолий Сысоев. Он мог оказаться в ЦИК по квоте Совета Федерации – в феврале его выдвинула Амурская область, но в итоге стал членом комиссии другим путем.
Свои «пятерки» (всего в Центризбиркоме 15 членов) в марте также утвердили верхняя и нижняя палаты парламента. В первом случае кандидатов предлагают регионы, во втором – политические партии, имеющие фракции в Госдуме. Совфед делегировал в новый состав только действующих членов комиссии – ее зампреда Николая Булаева, членов комиссии Эльмиру Хаймурзину, Людмилу Маркину, Евгения Шевченко и Павла Андреева (в 2021 г. прошел по президентской квоте).
Госдума подтвердила полномочия Константина Мазуревского (от «Единой России»), Николая Левичева (от «Справедливой России»), Евгения Колюшина (от КПРФ) и назначила двух новых членов ЦИК – единственную женщину во фракции ЛДПР Василину Кулиеву и председателя общественного движения «Корпус «За чистые выборы» Алену Булгакову от «Новых людей». Эта партия впервые получила представителя в комиссии, в марте 2021 г. у нее не было фракции в Госдуме. Таким образом, в новом составе Центризбиркома, который будет организовывать думские (в 2026 г.) и президентские (в 2030 г.) выборы, только три новичка: Сысоев, Кулиева и Булгакова.
Рокировка потенциальных членов ЦИК из числа бойцов спецоперации завершилась предсказуемо – квоту заполнил указ президента, отмечает электоральный юрист Олег Захаров. По его мнению, это демонстрирует решительность «в обеспечении кадрового лифта» для участников спецоперации во всех сферах публичной политики.
«Сенаторская квота заполнена целиком действующими членами комиссии, это кадровый костяк ЦИК. «Пятерка» Госдумы имеет понятный партийный окрас, а в президентский пул не могли не попасть нынешние и прогнозируемо будущие руководитель и секретарь комиссии», – сказал Захаров «Ведомостям».
По словам эксперта, это «по сути, публичный мандат доверия от главы государства на новую каденцию высшей электоральной инстанции». «Ротация состава ЦИК оказалась минимальной, а единственный беспартийный новичок в комиссии – Герой России с послужным списком на спецоперации», – добавил он.
Не сохранили свои места в ЦИК бывший судья Конституционного суда (в 1991–2008 гг.) и экс-глава Карачаево-Черкесии Борис Эбзеев (квота Совфеда), Александр Курдюмов (квота Госдумы от ЛДПР) и декан факультета политологии МГУ, член рабочей группы по разработке принятых в 2020 г. поправок в Конституцию Андрей Шутов (президентская квота). 76-летний Эбзеев сказал «Ведомостям», что у него нет планов войти в новый состав, а первый замруководителя центрального аппарата ЛДПР Курдюмов пообещал сконцентрироваться на подготовке к думской кампании. Шутов не ответил на запрос «Ведомостей».
Рассматривались варианты и более значительных кадровых изменений, говорит близкий к ЦИК собеседник «Ведомостей», но от перемен отказались. Первое заседание ЦИК в новом составе пройдет 30 марта. На нем будут избраны председатель комиссии, его заместитель и секретарь. С 2016 г. ЦИК возглавляет Элла Памфилова – дольше всех в истории этого органа.