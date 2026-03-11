Госдума назначила пятерых членов Центризбиркома

Госдума назначила пятерых членов ЦентризбиркомаТри из пяти кандидатов являются действующими членами комиссии
Государственная дума назначила членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК), выдвинутых парламентскими фракциями, сообщает корреспондент «Ведомостей».
Нижнюю палату парламента в ЦИК представят действующий член комиссии Константин Мазуревский (от «Единой России»; ЕР), Николай Левичев (от «Справедливой России»), Евгений Колюшин (от КПРФ), а также депутат от ЛДПР Василина Кулиева и председатель общественного движения «Корпус «За чистые выборы» Алена Булгакова («Новые люди»). За всех кандидатов в Госдуме проголосовали единогласно.
Новый состав ЦИК на ближайшие пять лет приступит к работе в конце марта, сообщил председатель комитета Госдумы по контролю Олег Морозов. Он напомнил, что все парламентские партии получили возможность делегировать в состав ЦИК своего представителя по сложившейся традиции, инициированной президентом РФ Владимиром Путиным и парламентским большинством.
Морозов заявил, что назначение кандидатов ЦИК от Думы «проявляет баланс преемственности и обновления». Он напомнил, что три кандидата из пяти – это действующие члены ЦИК, «причем уже с немалым политическим и административным опытом».
Председатель Госдумы Вячеслав Володин также пожелал депутатам успехов в работе, «соблюдения законодательства, отстаивания и буквы, и духа закона при принятии решений».
4 марта Совет Федерации назначил пять членов ЦИК по своей квоте. Все они входят в нынешний состав комиссии. Теперь пять кандидатов, согласно действующему законодательству, должен назначить президент. В новом составе ЦИК проведет выборы в нижнюю палату в 2026 г.
Как отметил «Ведомостям» 21 февраля электоральный юрист Олег Захаров, пятерка ЦИК от Госдумы получилась сбалансированной. «Три профессионала с опытом работы в прошлом созыве комиссии и серьезным бэкграундом в своих партиях, депутат из региона и общественник. Это позволяет максимально быстро настроить работу нового состава комиссии, сохраняя пространство для свежих идей и нестандартных форматов, которые могут генерировать новые члены комиссии», – сказал он.