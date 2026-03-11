Госдума назначила пятерых членов Центризбиркома

Как отметил «Ведомостям» 21 февраля электоральный юрист Олег Захаров, пятерка ЦИК от Госдумы получилась сбалансированной. «Три профессионала с опытом работы в прошлом созыве комиссии и серьезным бэкграундом в своих партиях, депутат из региона и общественник. Это позволяет максимально быстро настроить работу нового состава комиссии, сохраняя пространство для свежих идей и нестандартных форматов, которые могут генерировать новые члены комиссии», – сказал он.