Совфед назначил пятерых членов Центризбиркома
Совет Федерации назначил пятерых членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России. В новый состав вошли зампред комиссии Николай Булаев, члены комиссии Эльмира Хаймурзина, Людмила Маркина, Евгений Шевченко и Павел Андреев, сообщили в Telegram-канале ЦИК.
«Ведомости» анонсировали такой состав 1 марта, когда представители 89 регионов направили свои предложения в Совфед по кандидатурам в ЦИК. О предполагаемых членах комиссии газете рассказал председатель комитета верхней палаты по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.
Новый состав ЦИК, согласно правилам, должен быть завершен до 29 марта. В этот день истекают полномочия действующей комиссии. Назначенные сегодня члены ЦИК приступят к работе в конце марта. На первом заседании традиционно обсудят организационные вопросы, тайным голосованием будет избрана первая тройка: председатель, заместитель и секретарь ЦИК. Обновленный состав будет заниматься организацией выборов в Госдуму 2026 г. и президентских выборов в 2030 г.