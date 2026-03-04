Совфед назначил пятерых членов Центризбиркома

Новый состав ЦИК, согласно правилам, должен быть завершен до 29 марта. В этот день истекают полномочия действующей комиссии. Назначенные сегодня члены ЦИК приступят к работе в конце марта. На первом заседании традиционно обсудят организационные вопросы, тайным голосованием будет избрана первая тройка: председатель, заместитель и секретарь ЦИК. Обновленный состав будет заниматься организацией выборов в Госдуму 2026 г. и президентских выборов в 2030 г.