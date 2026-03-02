Кого Совет Федерации делегирует в ЦИК

Кого Совет Федерации делегирует в ЦИКСреди кандидатов, видимо, не будет выдвинутых регионами участников спецоперации
Представители 89 регионов (заксобрания и губернаторы) направили свои предложения в Совет Федерации (СФ) по кандидатурам для нового состава Центризбиркома (ЦИК). Основная пятерка выглядит так: зампред комиссии Николай Булаев, члены комиссии Эльмира Хаймурзина, Людмила Маркина, Евгений Шевченко и Павел Андреев. Об этом сообщил «Ведомостям» председатель комитета верхней палаты по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко. Заседание по рассмотрению кандидатур в верхней палате назначено на 4 марта, сказал сенатор.
Еще двое выдвинутых кандидатов взяли самоотвод, сообщил Тимченко, но не уточнил имен. 11 февраля стало известно, что Амурская область выдвинула в ЦИК Героя России, участника спецоперации Артура Потапова. Но дальше ситуация развернулась неожиданным образом: как писали местные СМИ, Потапов попросил не выдвигать его кандидатуру в комиссию. «Это было очень неожиданно. Очень лестно. Возможно, немного рановато для федерального уровня – все‑таки нужно набраться опыта. Но огромное спасибо за доверие тем, кто выдвигал и предлагал мою кандидатуру», – объяснил свое решение Потапов в разговоре с PrimaMedia.
Уже к 16 февраля заксобрание Амурской области заменило его на другого Героя России – помощника губернатора Тверской области и ветерана спецоперации Анатолия Сысоева. Но, учитывая, что его не оказалось в финальной пятерке, Сысоев, вероятно, стал вторым кандидатом, взявшим самоотвод. В итоге пятой кандидатурой стал экс-руководитель Общественной палаты РФ (2017–2021 гг.), действующий член ЦИК Павел Андреев, делегированный в 2021 г. в состав Центризбиркома по президентской квоте.
Пятое вакантное место появилось в связи с тем, что Борис Эбзеев, как и писали «Ведомости» еще 8 февраля, не войдет в новый состав комиссии. Сам он тогда ответил «нет» на вопрос «Ведомостей» о планах переназначения в ЦИК.
Раньше не было случаев замены кандидатов в ЦИК «на лету», а «двойная рокировка», когда сразу два кандидата подряд сходят с дистанции, уступая место третьему, говорит о смене вектора кадровых решений, отмечает электоральный юрист Олег Захаров.
«То, что среди сенаторской пятерки изначально планировался только один новобранец, а в госдумской – только двое, уже говорит о том, что взят курс на минимальную ротацию ЦИК. Место для Павла Андреева пришлось искать внепланово», – рассуждает Захаров. Скорее всего, его в президентской пятерке в последний момент заменили другим человеком, но захотели сохранить в составе и Андреева, полагает он.
Как распределились симпатии регионов
Первым регионом, делегировавшим члена ЦИК в новый состав, стало заксобрание Санкт-Петербурга – 4 февраля депутаты предложили кандидатуру Булаева, писали «Ведомости». В ходе заседания депутат Денис Четырбок («Единая Россия»; ЕР) напомнил, что тот как член комиссии курирует Санкт-Петербург в части организации и обеспечения исполнения норм федерального законодательства при проведении выборов разного уровня. Булаев заявил ТАСС, что готов продолжить работу в комиссии в случае назначения. Также в его поддержку высказались губернатор Рязанской области Павел Малков и вологодское заксобрание.
Пятерка от СФ в 2021 году
За включение в новый состав ЦИК Шевченко высказались в том числе в Саратовской областной думе и в госсобрании Башкирии. Кандидатуру Маркиной предложило Законодательное собрание Ямало-Ненецкого автономного округа, Краснодарского края, Тюменская облдума, а также заксобрание Свердловской области. Кандидатуру Хаймурзиной предложил парламент Воронежской области и Волгоградская облдума.
Андреева предложили выдвинуть порядка 5–6 регионов, сообщил Тимченко. Он курирует, в частности, Белгородскую, Владимирскую, Ивановскую, Костромскую, Рязанскую, Тверскую, Тульскую и Ярославскую области.
Закон не требует безальтернативного голосования СФ по кандидатурам в ЦИК, поэтому все выдвинутые регионами кандидаты вполне могли быть в длинном списке, из которого рейтинговым голосованием выбрали бы пятерку, говорит Захаров. «Но, видимо, для облегчения процедуры сенаторам хотят предложить безальтернативный вариант, пять кандидатов на пять вакансий. Поэтому несогласованные кандидаты берут самоотвод. Ирония судьбы: выборы тех, кто проводит выборы, не обошлись без снятия кандидатов в последний момент. Все как на настоящих выборах, интрига сохраняется до последнего», – резюмировал электоральный юрист.
Кого партии предложили в новый состав ЦИК
Как отмечал ранее в беседе с «Ведомостями» электоральный юрист Гарегин Митин, шансы кандидатов, которых регионы предложили для рассмотрения в СФ, «достаточно высоки». «Резкой ротации я не предвижу, хотя, безусловно, без нее не обойдется. Кардинальная смена состава в текущих условиях не нужна: новым людям требуется время на «адаптацию», а его нет, ведь впереди федеральная кампания в условиях спецоперации», – отметил он.
Формирование нового состава ЦИК должно завершиться до 29 марта – к дате истечения полномочий действующей комиссии. Новый состав приступит к работе в конце марта, сообщала комиссия 26 февраля. Первое заседание традиционно будет носить организационный характер, на нем члены комиссии тайным голосованием изберут первую тройку: председателя, заместителя и секретаря. Обновленному составу предстоит организовать выборы в Госдуму 2026 г. и выборы президента в 2030 г.