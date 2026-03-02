Кого Совет Федерации делегирует в ЦИК

Кого партии предложили в новый состав ЦИК

От нижней палаты в ЦИК войдут действующие члены комиссии Константин Мазуревский (ЕР), Евгений Колюшин (КПРФ) и Николай Левичев («Справедливая Россия»). Среди новичков – депутат Госдумы Василина Кулиева (ЛДПР), которая сменит в этой должности Александра Курдюмова, и председатель общественного движения «Корпус «За чистые выборы» Алена Булгакова («Новые люди»). Госдума свою квоту будет утверждать 11 марта, писали «Ведомости» 25 февраля со ссылкой на источник. Свои позиции, вероятнее всего, сохранит и все руководство комиссии, о чем «Ведомости» писали 13 ноября 2025 г. Это председатель, бывший омбудсмен Элла Памфилова (с 2016 г.), Булаев (с 2016 г.) и секретарь, ранее сотрудница управления президента по внутренней политике Наталья Бударина (с 2021 г.).