ЦИК перед выборами в Госдуму оптимизирует работу регистра избирателей

ЦИК перед выборами в Госдуму оптимизирует работу регистра избирателейНовое положение позволит в режиме реального времени обновлять данные граждан
Центризбирком (ЦИК) на заседании 25 февраля принял новое положение о государственной системе регистра избирателей. Принятые изменения вносят не точечные поправки в документы, а формируют «принципиально новое» положение о государственной системе регистра избирателей, подчеркнул член ЦИК Константин Мазуревский. Действующее положение было принято в 1997 г., оно пережило 13 редакций, в том числе кардинально новую версию в 2005 г., напомнил он.
Сейчас в регистре избирателей содержится более 117 млн записей о гражданах, достигших 14-летнего возраста, и более 111 млн записей непосредственно об избирателях, сказал член ЦИК. Ежегодно обрабатывается 10,3 млн данных о выдаче и замене паспортов, 10,7 млн случаев о регистрации и снятии с нее, 1,7 млн данных по части ЗАГСа, 27 900 актов о недееспособности и 35 200 – о содержании в местах лишения свободы.
Нет ни одного сервиса ЦИК, который бы не обращался в своем использовании к системе регистра избирателей, отметил Мазуревский. «На многих стадиях избирательного процесса мы также используем возможность регистра избирателей: это и проверка подписных листов, и проверка кандидатов, проверка жертвователей фондов», – поделился он.
Согласно новому положению, меняется архитектура самой системы. Положение 1997 г., даже в своих новых редакциях, закрепляло принцип работы децентрализованной модели. Сведения в ЦИК поступали «снизу вверх»: полиция, военкоматы, ФСИН подавали сведения по территориям главам администрации, далее предоставляли их в территориальные избирательные комиссии, после – в избиркомы субъектов и только потом они поступали в ЦИК.
Новым положением нормативно закрепляется прямое межведомственное взаимодействие и расширяются каналы получения данных: п. 2.8 принятого документа устанавливает обязанности МВД ежедневно передавать информацию о выдаче и замене паспортов и регистрации граждан напрямую в ЦИК через систему межведомственного электронного взаимодействия. А ГАС »Выборы» 2.0 будет автоматически распределять эти сведения по территориям.
В то же время ЦИК сохранит и прежний порядок получения данных через глав администраций, но централизованный канал теперь становится основным для оперативной актуализации реестра, подчеркнул Мазуревский.
Кроме того, с 31 декабря 2025 г. ЦИК получает сведения об избирателях через платформу Единого регистра населения (ЕРН), оператором которого является Федеральная налоговая служба. «Ведомости» писали об этом механизме 24 апреля 2025 г. «В ближайшее время мы сможем получать актуальные сведения из ЕРН не только об избирателях, но и <...> об изменениях дееспособности граждан в режиме запроса и рассылки. Сейчас мы эти данные получаем из судов. Они, мягко говоря, не всегда вовремя приходят», – разъяснил Мазуревский.
Таким образом будет обеспечена актуальность данных, списки избирателей будут «еще более приближены к реальности». «Например, избиратель сменил паспорт или переехал в другой регион. Если раньше информация могла идти неделями, а то и больше месяца к нам, то теперь она, по сути, на следующий день уже в нашей базе», – уточнил Мазуревский. Это должно исключить ситуации, при которых избиратель мог бы не найти себя в списке голосующих.
Синхронизация государственных баз данных между МВД и ГАС «Выборы» до последнего времени проходила в ручном режиме – с флешки на флешку между сотрудником МВД и системным администратором территориальной избирательной комиссии, говорит электоральный юрист Олег Захаров. «Автоматизация этого процесса, безусловно, шаг вперед в деле цифровизации избирательного процесса и исключения ошибок, связанных с человеческим фактором», – сказал он «Ведомостям».
При этом, по его словам, решить проблему рассинхрона данных ЦИК сможет лишь в перспективе: дело в том, что МВД использует разные форматы электронных баз учета граждан в разных регионах, автоматизация в них находится на разном уровне и ручного «допиливания» данных на первом этапе автоматизации не избежать. Тем более что часть данных все равно вносится в реестр избирателей вручную, особенно в тех отдаленных населенных пунктах, где интернет работает медленнее, чем происходит ручной обмен флешками.
Точность заранее подготовленных списков избирателей не представляла существенной проблемы при традиционной форме голосования на избирательных участках, поскольку есть возможность внести «потерянных» избирателей в списки вручную, говорит эксперт по выборам Дмитрий Нестеров. Но точность регистра избирателей и составляемых на его основе списков участников дистанционного электронного голосования становилась препятствием для части желающих голосовать таким образом.
Принятое ЦИК решение ускорит обмен информацией между ведомствами, но не решит всех проблем, считает электоральный эксперт Станислав Андрейчук. По его словам, в последние годы становится все меньше возможностей проверить списки избирателей, раньше они составлялись по адресам, а теперь – по фамилиям: «В результате избиратель не может убедиться даже в том, что в его квартире какие-то мертвые души не прописаны».