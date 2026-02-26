ЦИК перед выборами в Госдуму оптимизирует работу регистра избирателей

Таким образом будет обеспечена актуальность данных, списки избирателей будут «еще более приближены к реальности». «Например, избиратель сменил паспорт или переехал в другой регион. Если раньше информация могла идти неделями, а то и больше месяца к нам, то теперь она, по сути, на следующий день уже в нашей базе», – уточнил Мазуревский. Это должно исключить ситуации, при которых избиратель мог бы не найти себя в списке голосующих.