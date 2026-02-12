ЦИК определился с «боевым крещением» новой ГАС «Выборы» перед думской кампанией

ГАС «Выборы» начала создаваться в 1994 г. и в 2000 г. была принята в эксплуатацию ЦИК. В 2020 г. председатель ЦИК Памфилова говорила, что в 2022 г. будет запущена новая цифровая платформа, которая заменит ГАС «Выборы». Над ее созданием ЦИК вместе с Минцифры и ПАО « Ростелеком » начал работу еще в 2019 г.

Однако в 2022 г. запуск не состоялся. В июле 2023 г. на встрече с президентом Владимиром Путиным Памфилова анонсировала запуск цифровой платформы к президентским выборам 2024 г. Путин на встрече с членами ЦИК и руководителями региональных избиркомов говорил, что нужно активнее заниматься созданием цифровой платформы, которая должна заменить ГАС «Выборы».

В результате новую систему ГАС «Выборы» 2.0 изначально опробовали на ЕДГ-2025 в пилотном режиме в 46 субъектах. Параллельно с ней использовалась старая версия – это был последний раз, когда она была задействована. Пилот был признан успешным, и члены комиссии 28 января 2026 г. приняли постановление о введении новой версии в постоянную эксплуатацию с 6 февраля.