ЦИК определился с «боевым крещением» новой ГАС «Выборы» перед думской кампанией

На неопробованную систему на выборах 2026 года придется значительная нагрузка
Юлия Малева
Андрей Гордеев / Ведомости

Центризбирком (ЦИК) проведет первую общероссийскую тренировку новой государственной автоматизированной системы (ГАС) «Выборы» 2.0, введенной в постоянную эксплуатацию с 6 февраля. Финальная проверка перед выборами в Госдуму и региональными кампаниями в сентябре пройдет с 16 февраля по 15 мая 2026 г., следует из принятого членами ЦИК постановления на заседании комиссии.

«Мы для этой системы проводим ее в таком объеме впервые. Прошу всех отнестись к этому, как к боевому крещению», – обратился зампред ЦИК Николай Булаев к членам избирательных комиссий.

Тренировка пройдет в три этапа: подготовительный – с 16 февраля по 10 марта, основной – с 11 марта по 30 апреля, заключительный – с 4 по 15 мая. Тестовое голосование запланировано на 21–23 апреля. Испытание системы необходимо для того, чтобы оценить уровень готовности ГАС «Выборы» к нагрузкам. В ходе тренировки также будут отработаны практические действия работников аппаратов избиркомов, в том числе системных администраторов, по использованию новой версии. Кроме этого будут отрабатываться нештатные ситуации.

«Любимое дитя» ЦИК введут в постоянную эксплуатацию с февраля

Политика / Демократия

В ходе испытания будут смоделированы все кампании, которые планируются в единый день голосования (ЕДГ) 20 сентября: помимо федеральных выборов, ожидаются прямые выборы губернаторов минимум в семи регионах, в 39 субъектах – кампании в заксобрания, а также ряд муниципальных выборов.

В общероссийской тренировке будет задействовано 100% комиссий всех уровней (кроме участковых), сообщил руководитель Федерального центра информатизации при ЦИК Александр Сокольчук. Помимо прочего планируется проведение имитации ввода итогов дистанционного электронного голосования (ДЭГ) и ввода итогов голосования на экстерриториальных участках и участках, расположенных в СИЗО.

«Я хотел бы обратить внимание, что та нагрузка, которая будет на ГАС «Выборы» в этот ЕДГ, случается раз в шесть лет. Для примера: у нас было около 100 000 протоколов в ЕДГ 2025 г., было большое количество кандидатов – около 80 000. В эту тренировку ожидается свыше 100 000 кандидатов и более 2000 избирательных кампаний. [Ожидается] 300 000 данных протоколов об итогах голосования», – поделился Сокольчук.

Переход от старой ГАС к новой

ГАС «Выборы» начала создаваться в 1994 г. и в 2000 г. была принята в эксплуатацию ЦИК. В 2020 г. председатель ЦИК Памфилова говорила, что в 2022 г. будет запущена новая цифровая платформа, которая заменит ГАС «Выборы». Над ее созданием ЦИК вместе с Минцифры и ПАО «Ростелеком» начал работу еще в 2019 г.

Однако в 2022 г. запуск не состоялся. В июле 2023 г. на встрече с президентом Владимиром Путиным Памфилова анонсировала запуск цифровой платформы к президентским выборам 2024 г. Путин на встрече с членами ЦИК и руководителями региональных избиркомов говорил, что нужно активнее заниматься созданием цифровой платформы, которая должна заменить ГАС «Выборы».

В результате новую систему ГАС «Выборы» 2.0 изначально опробовали на ЕДГ-2025 в пилотном режиме в 46 субъектах. Параллельно с ней использовалась старая версия – это был последний раз, когда она была задействована. Пилот был признан успешным, и члены комиссии 28 января 2026 г. приняли постановление о введении новой версии в постоянную эксплуатацию с 6 февраля.

«Уже страховки никакой нет, это главная особенность [тренировки], выводим систему постепенно [в избирательную кампанию]», – отметила глава ЦИК Элла Памфилова.

Тренировки систем проводятся ежегодно перед избирательными кампаниями, тем более перед федеральными, напомнил Булаев. «Особенность, которая в этом году, – проводится тренировка ГАС «Выборы» нового поколения. <...> Мы с вами тестируем систему в боевом, по сути дела, формате», – подчеркнул он.

В ходе испытаний необходимо уделить внимание скорости получения протоколов и их корректности, а также корректности отчетов, поскольку эти данные транслируются не только внутри самой системы, но и вовне – в интернете, указал Булаев: «Одно неосторожное появление одной неаккуратной цифры, конечно, будет дискредитировать всю работу Центральной избирательной комиссии или субъектовой избирательной комиссии».

Тренировка новой версии – это своего рода прогон всей процедуры подсчета голосов и работы системы, говорит электоральный юрист Олег Захаров. Для ГАС 2.0 это особенно актуально, поскольку система все еще проходит обкатку и ни разу не запускалась в общероссийском масштабе, подчеркнул он. «По понятным причинам тестирование проходит в закрытом режиме, поэтому извне сложно оценить его итоги и узнать, какие «баги» будут выявлены, но то, что тест-драйв будет, уже хороший фактор, он позволяет Центризбиркому успеть залатать обнаруженные дыры в системе», – сказал он «Ведомостям».

Важная составляющая тренировки – обкатка ДЭГа в условиях обновления регистра избирателей в ГАС 2.0 и нового формата обмена данными между ним и порталом «Госуслуги». «Каждый год выявляет малый, но постоянный процент расхождения в данных двух этих государственных систем учета граждан. Тренировка позволит оценить долю потенциального брака при слиянии этих баз», – указал он.

