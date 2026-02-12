ЦИК определился с «боевым крещением» новой ГАС «Выборы» перед думской кампанией

ЦИК определился с «боевым крещением» новой ГАС «Выборы» перед думской кампаниейНа неопробованную систему на выборах 2026 года придется значительная нагрузка
Центризбирком (ЦИК) проведет первую общероссийскую тренировку новой государственной автоматизированной системы (ГАС) «Выборы» 2.0, введенной в постоянную эксплуатацию с 6 февраля. Финальная проверка перед выборами в Госдуму и региональными кампаниями в сентябре пройдет с 16 февраля по 15 мая 2026 г., следует из принятого членами ЦИК постановления на заседании комиссии.
«Мы для этой системы проводим ее в таком объеме впервые. Прошу всех отнестись к этому, как к боевому крещению», – обратился зампред ЦИК Николай Булаев к членам избирательных комиссий.
Тренировка пройдет в три этапа: подготовительный – с 16 февраля по 10 марта, основной – с 11 марта по 30 апреля, заключительный – с 4 по 15 мая. Тестовое голосование запланировано на 21–23 апреля. Испытание системы необходимо для того, чтобы оценить уровень готовности ГАС «Выборы» к нагрузкам. В ходе тренировки также будут отработаны практические действия работников аппаратов избиркомов, в том числе системных администраторов, по использованию новой версии. Кроме этого будут отрабатываться нештатные ситуации.
В ходе испытания будут смоделированы все кампании, которые планируются в единый день голосования (ЕДГ) 20 сентября: помимо федеральных выборов, ожидаются прямые выборы губернаторов минимум в семи регионах, в 39 субъектах – кампании в заксобрания, а также ряд муниципальных выборов.
В общероссийской тренировке будет задействовано 100% комиссий всех уровней (кроме участковых), сообщил руководитель Федерального центра информатизации при ЦИК Александр Сокольчук. Помимо прочего планируется проведение имитации ввода итогов дистанционного электронного голосования (ДЭГ) и ввода итогов голосования на экстерриториальных участках и участках, расположенных в СИЗО.
«Я хотел бы обратить внимание, что та нагрузка, которая будет на ГАС «Выборы» в этот ЕДГ, случается раз в шесть лет. Для примера: у нас было около 100 000 протоколов в ЕДГ 2025 г., было большое количество кандидатов – около 80 000. В эту тренировку ожидается свыше 100 000 кандидатов и более 2000 избирательных кампаний. [Ожидается] 300 000 данных протоколов об итогах голосования», – поделился Сокольчук.
Переход от старой ГАС к новой
Однако в 2022 г. запуск не состоялся. В июле 2023 г. на встрече с президентом Владимиром Путиным Памфилова анонсировала запуск цифровой платформы к президентским выборам 2024 г. Путин на встрече с членами ЦИК и руководителями региональных избиркомов говорил, что нужно активнее заниматься созданием цифровой платформы, которая должна заменить ГАС «Выборы».
В результате новую систему ГАС «Выборы» 2.0 изначально опробовали на ЕДГ-2025 в пилотном режиме в 46 субъектах. Параллельно с ней использовалась старая версия – это был последний раз, когда она была задействована. Пилот был признан успешным, и члены комиссии 28 января 2026 г. приняли постановление о введении новой версии в постоянную эксплуатацию с 6 февраля.
«Уже страховки никакой нет, это главная особенность [тренировки], выводим систему постепенно [в избирательную кампанию]», – отметила глава ЦИК Элла Памфилова.
Тренировки систем проводятся ежегодно перед избирательными кампаниями, тем более перед федеральными, напомнил Булаев. «Особенность, которая в этом году, – проводится тренировка ГАС «Выборы» нового поколения. <...> Мы с вами тестируем систему в боевом, по сути дела, формате», – подчеркнул он.
В ходе испытаний необходимо уделить внимание скорости получения протоколов и их корректности, а также корректности отчетов, поскольку эти данные транслируются не только внутри самой системы, но и вовне – в интернете, указал Булаев: «Одно неосторожное появление одной неаккуратной цифры, конечно, будет дискредитировать всю работу Центральной избирательной комиссии или субъектовой избирательной комиссии».
Тренировка новой версии – это своего рода прогон всей процедуры подсчета голосов и работы системы, говорит электоральный юрист Олег Захаров. Для ГАС 2.0 это особенно актуально, поскольку система все еще проходит обкатку и ни разу не запускалась в общероссийском масштабе, подчеркнул он. «По понятным причинам тестирование проходит в закрытом режиме, поэтому извне сложно оценить его итоги и узнать, какие «баги» будут выявлены, но то, что тест-драйв будет, уже хороший фактор, он позволяет Центризбиркому успеть залатать обнаруженные дыры в системе», – сказал он «Ведомостям».
Важная составляющая тренировки – обкатка ДЭГа в условиях обновления регистра избирателей в ГАС 2.0 и нового формата обмена данными между ним и порталом «Госуслуги». «Каждый год выявляет малый, но постоянный процент расхождения в данных двух этих государственных систем учета граждан. Тренировка позволит оценить долю потенциального брака при слиянии этих баз», – указал он.