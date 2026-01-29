«Любимое дитя» ЦИК введут в постоянную эксплуатацию с февраля

«Если на этапе 2024 г. мы применяли цифровую платформу как вспомогательную, как, так сказать, ребенка, которого вот только-только учим ходить, основной там была [старая] система, то в 2025 г. система 2.0 была уже основной, а [прошлая] – страхующей системой», – поделился Булаев. И по итогам 2025 г. коллективная оценка сводилась к тому, что ГАС «Выборы» 2.0 справилась со своей работой, а ее оперативность и точность не только не уступают предыдущей версии, но и по многим параметрам превосходят ее, сказал он. При этом Булаев подчеркнул, что ЦИК освоил еще не весь потенциал новой системы.