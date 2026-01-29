«Любимое дитя» ЦИК введут в постоянную эксплуатацию с февраля

«Любимое дитя» ЦИК введут в постоянную эксплуатацию с февраляНа необходимость внедрения новой версии ГАС «Выборы» обращал внимание президент
Центризбирком (ЦИК) планирует ввести государственную автоматизированную систему (ГАС) «Выборы» 2.0 в постоянную эксплуатацию с 6 февраля 2026 г. В связи с этим члены комиссии предались ностальгическим воспоминаниям о том, как их «любимое дитя» росло с 2019 г.
По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, это была не просто сложнейшая техническая задача, но и сложнейшая политическая и эмоциональная задача. «Когда все идут по тонкому льду, по неизведанному полю, то ли провалишься ты в эту прорубь неизвестности, то ли пронесет», – описала она прошедшее пятилетие.
Первые шаги по созданию новой системы начались в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика» при поддержке президента, правительства и курирующего сферу цифровизации вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко, вспоминает глава ЦИК. «Без этого нам сложно было бы решать такие глобальные, вообще-то очень принципиальные задачи», – обратила внимание Памфилова.
В результате удалось достичь «принципиально нового уровня автоматизации всех технологических процессов в системе». При этом ЦИК строго придерживается четких принципов, основной из которых технологическая независимость. Вся система выстроена на отечественном «железе». «За этими простыми словами стоит огромный, непростой и сложнейший труд», – акцентировала внимание она.
Отдельно Памфилова выделила труд ее заместителя Николая Булаева, который «взвалил на свои плечи огромную работу». «Я видела его в разных ситуациях. И ночи бессонные, и нервы, и нервные срывы были, потому что все было очень сложно. Это огромная часть здоровья, нервов, сил его, да и всех, кто [причастен], потому что шло все непросто», – призналась глава ЦИК.
Взял слово Булаев. «Я предполагал, что можно было бы сегодняшнее выступление начать словами: «Мы это сделали». И на этом закончить. Я, правда, не знаю, что поставить в конце, какой знак. Точку, многоточие, восклицательный [знак] или знак вопроса? Если б я знал, какой поставить знак, я бы не стал сегодня выступать с докладом. Поэтому если я не знаю, то попробую в своем докладе обосновать, что можно поставить многоточие», – начал зампред ЦИК. По его словам, многоточие подразумевает признание того, что сделано, и того, что члены комиссии и дальше будут развивать эту систему.
«Эта система – живой организм, и она не может быть закостенелой. <...> Вы, Элла Александровна, точно сказали, что она сложно создавалась. Это любимый ребенок родился, мы его должны воспитать, и он должен хорошо учиться и делать то, что позволит его создателям чувствовать себя защищенными», – по-отечески отметил Булаев.
Когда ПАО «Ростелеком» было назначено единственным исполнителем, то, говорит Булаев, наверное, они и сами не до конца понимали, во что ввязались. «Я вам как-то говорил: если бы сейчас еще раз предложили это сделать, было бы много размышлений по этому поводу. Надо ли или не надо. Но у нас не было выхода», – продолжает зампред комиссии.
Сложность заключалась в том, что ранее все «железо» и программные продукты были иностранными и в один момент они перестали поддерживаться их создателями. «Поэтому ПАО «Ростелеком» в этом проекте росло вместе с тем, как создавались проблемы», – подчеркнул Булаев.
Директор по цифровым платформам ПАО «Ростелеком» Владимир Волков рассказал, что при разработке системы компания столкнулась со сложностями в связи с началом спецоперации. Она принесла несколько проблем: этот момент фактически совпал с необходимостью строить центр обработки данных – из-за санкций найти нужное оборудование было, «мягко говоря, непросто» и российские производители ПО ставили на свои продукты «любые цены».
Как рос «любимый ребенок» Центризбиркома
Созданный продукт подтвердил свою дееспособность, утверждает Булаев. Разработка ГАС «Выборы» 2.0 началась в 2019 г., и новые технические решения вводились в опытную эксплуатацию по мере готовности. В декабре 2024 г. было принято решение ввести созданные подсистемы в состав ГАС «Выборы» и запустить в опытную эксплуатацию с 1 января 2025 г. За год удалось обучить более 3000 системных администраторов и провести 5235 избирательных кампаний.
«Если на этапе 2024 г. мы применяли цифровую платформу как вспомогательную, как, так сказать, ребенка, которого вот только-только учим ходить, основной там была [старая] система, то в 2025 г. система 2.0 была уже основной, а [прошлая] – страхующей системой», – поделился Булаев. И по итогам 2025 г. коллективная оценка сводилась к тому, что ГАС «Выборы» 2.0 справилась со своей работой, а ее оперативность и точность не только не уступают предыдущей версии, но и по многим параметрам превосходят ее, сказал он. При этом Булаев подчеркнул, что ЦИК освоил еще не весь потенциал новой системы.
Вторым постановлением Центризбирком принял решение о выводе из эксплуатации программно-технических средств действующей ГАС «Выборы».
Пока трудно сказать, достаточно ли готова новая система для полноценного перехода на нее. «Никто, кроме разработчиков, не знает. В этом проблема всех цифровых внедрений в избирательную систему», – говорил ранее «Ведомостям» электоральный эксперт Станислав Андрейчук.
В 2025 г. апробация новой системы в регионах прошла не совсем гладко, были жалобы на зависание системы, но фатальных ошибок не было зафиксировано, по крайней мере в публичном поле или экспертных оценках, говорит электоральный юрист Олег Захаров.
Эксперт соглашается, что оценить состояние закрытой системы неавторизованному пользователю невозможно. При этом он отмечает, что базовые функции системы, скорее всего, будут работать без нареканий: ведение базы граждан с активным избирательным правом, подготовка списков избирателей на участки, ввод итоговых протоколов и суммирование данных в них.
Риск есть лишь в обработке «перекрестных» массивов данных, которые достигают критических пиков только на федеральных выборах, поэтому не могут быть протестированы на региональных избирательных кампаниях, обратил внимание Захаров. В первую очередь это функция обработки дистанционного электронного голосования: в последний единый день голосования вновь звучали жалобы на очереди за электронным бюллетенем, хотя именно ГАС 2.0 должна была решить эту проблему, напомнил он.
Еще одна функция, которая может оказаться под угрозой, – это недавно анонсированная возможность приглашения выездной урны для голосования на дому через «Госуслуги». «Работоспособность этой опции зависит не только от стабильной работы ГАС «Выборы», но и от оперативного обмена актуальными данными между нею и порталом «Госуслуг», а в этой части наблюдаются наибольшие проблемы и сбои», – заметил Захаров.