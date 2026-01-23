КПРФ, СР и «Яблоко» сталкиваются со сложностями при формировании новых ТИКов

Как формируются ТИКи

ТИКи формируются на основе предложений политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенных к распределению депутатских мандатов в Госдуме или заксобрании субъекта, а также на основе предложений других политических сил или общественных объединений. Избирком субъекта обязан назначить не менее одной второй от общего числа членов ТИКов на основе поступивших предложений партий и других объединений. Комиссии создаются сроком на пять лет. Если срок полномочий ТИКа истекает в период избирательной кампании, то он продлевается до окончания выборов. Сейчас на некоторые ТИКи возлагаются полномочия окружных избирательных комиссий, т. е. они регистрируют кандидатов и подводят итоги в округе, говорит электоральный эксперт Аркадий Любарев. Кроме того, ТИКи теперь, после ликвидации избирательных комиссий муниципальных образований, организуют муниципальные выборы.