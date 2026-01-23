КПРФ, СР и «Яблоко» сталкиваются со сложностями при формировании новых ТИКов

КПРФ, СР и «Яблоко» сталкиваются со сложностями при формировании новых ТИКовИх представителей не включают в составы комиссий, что снижает прозрачность процесса голосования
В 2026 г. – в год масштабного электорального цикла – истекает срок полномочий ряда избирательных комиссий: сроком на пять лет будет сформировано 729 новых территориальных избирательных комиссий (ТИК) и 795 участковых избирательных комиссий (УИК). Парламентская оппозиция в лице КПРФ и «Справедливой России» (СР) сталкиваются со сложностями: партийным кандидатам отказывают в делегировании в новые комиссии. С такой же проблемой столкнулась и не имеющая своего представительства в Госдуме партия «Яблоко». По данным на 2022 г., в России работало 1655 ТИКов и более 37 500 УИКов, сообщала «Парламентская газета».
ТИКи – это основное звено и главная рабочая лошадка всей избирательной системы: работающие на постоянной основе в каждой районной администрации 2–3 человека, которые ведут учет избирателей, формируют участковые избиркомы и организуют их работу на выборах, говорит электоральный юрист Олег Захаров. Но самое главное, именно ТИКи – точка ввода цифр из итоговых протоколов в систему ГАС «Выборы», напоминает он.
Первыми о своем недовольстве заявили в КПРФ: в конце декабря 2025 г. первый зампред ЦК Юрий Афонин написал в своем Telegram-канале, что в Оренбургской области местный избирком включил представителей КПРФ лишь в пять из 28 ТИКов. При этом коммунисты предлагали своих кандидатов в состав каждой комиссии. Таким образом, более 80% ТИКов остались без представителей КПРФ. Афонин заявил, что реготделение партии будет обжаловать все 23 отказных постановления облизбиркома.
Тема поднималась и на заседании Центризбиркома (ЦИК) 24 декабря 2025 г. Член комиссии от КПРФ Евгений Колюшин назвал это грубым нарушением избирательного законодательства: в Оренбургской области, по его словам, избирком формировал ТИКи по принципу «кто первым принес документы и их зарегистрировал, тот и стал членом комиссии».
Глава ЦИКа Элла Памфилова пообещала разобраться. Она также подчеркнула, что ТИКи играют особую роль: «Это очень важное звено между ЦИКом, субъектовыми комиссиями и коллегами, которые работают на передовой электоральных фронтов – в участковых комиссиях».
Секретарь ЦК КПРФ по выборам Сергей Обухов подтвердил, что у коммунистов сохраняются сложности с вхождением в составы ТИКов в Оренбургской области, а также на Камчатке.
Без проблем
О сложностях в Камчатском крае заявили и в СР: там представители партии не смогли пройти в «ряд ТИКов», сказала «Ведомостям» представитель СР. Кроме этого справороссы не смогли попасть в один ТИК Кировской области, добавила она. «К сожалению, действующие нормы закона допускают такую ситуацию. Но мы последовательно боремся, чтобы парламентские партии были представлены в составе комиссий», – подчеркнула она. Впрочем, по ее словам, в большинстве случаев выдвинутых представителей партии назначают в качестве членов ТИКов.
О наличии аналогичной проблемы говорят и в непарламентском «Яблоке»: избиркомы столицы, Саратовской области и Татарстана отказывают яблочникам во включении в составы ТИКов, сообщил «Ведомостям» представитель партии. В столице представителей от «Яблока» впервые за 33 года не будет ни в одном из 127 ТИКов.
Как формируются ТИКи
В других регионах в состав комиссий включили лишь около половины кандидатов от партии, как, например, в Санкт-Петербурге или Новосибирской области, добавил представитель «Яблока», это «решения, продиктованные нежеланием иметь в комиссиях людей, которые будут обеспечивать прозрачность выборов», но нет формальных оснований для их оспаривания.
В Карелии, например, где «Яблоко» является парламентской партией, ему согласовали две из 13 кандидатур в ТИКи и при этом отказы получили многолетние члены избиркомов, иногда с высшим юридическим образованием, отмечает электоральный эксперт Станислав Андрейчук. Зато в члены комиссий были включены 17 представителей Партии пенсионеров, обратил внимание он.
«Составы ТИКов традиционно формировались так, чтобы голосование по спорным вопросам было предсказуемым. Но за счет обязательной квоты парламентских партий (представленных в Госдуме, региональном парламенте или муниципальной легислатуре) там всегда были и другие люди», – сказал он «Ведомостям». Наличие реальных оппозиционеров в ТИКе – это защита «от местечкового беспредела и излишнего рвения», уточнил Захаров.
«Заложенный в законодательстве принцип формирования избиркомов при обязательном участии основных партий построен на идее о том, что главные конкуренты должны друг за другом присматривать», – напоминает Андрейчук.