На что ЦИК будет тратить в 2026 году

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) 10 декабря утвердила порядок распределения бюджетных ассигнований на ближайшие три года. На 2026 г. для ЦИК предусмотрено 31,285 млрд руб., сообщил зампредседателя комиссии Николай Булаев. В то время как на 2027 г. эта сумма составит 8,555 млрд руб., а на 2028 г. – 8,854 млрд руб. Такой разрыв в финансировании деятельности ЦИК связан с проведением в 2026 г. выборов в Госдуму, пояснил Булаев. Он уточнил, что на эти цели зарезервировано 23,276 млрд руб. Но их комиссия будет распределять после официального объявления выборов.