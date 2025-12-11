На что ЦИК будет тратить в 2026 году

На что ЦИК будет тратить в 2026 годуРасходы в следующем году вырастут из-за выборов в Госдуму
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) 10 декабря утвердила порядок распределения бюджетных ассигнований на ближайшие три года. На 2026 г. для ЦИК предусмотрено 31,285 млрд руб., сообщил зампредседателя комиссии Николай Булаев. В то время как на 2027 г. эта сумма составит 8,555 млрд руб., а на 2028 г. – 8,854 млрд руб. Такой разрыв в финансировании деятельности ЦИК связан с проведением в 2026 г. выборов в Госдуму, пояснил Булаев. Он уточнил, что на эти цели зарезервировано 23,276 млрд руб. Но их комиссия будет распределять после официального объявления выборов.
Расходы на обеспечение деятельности ЦИК как органа власти в 2026 г. составят 1,081 млрд руб., в 2027 г. – 1,321 млрд руб., в 2028 г. – 1,379 руб.
Скачок расходов объясняется предстоящей кампанией по выборам в Госдуму, которая требует вовлечения избирательных комиссий всех уровней – от ЦИК России до участковых, – а также участия иных привлекаемых лиц, уточняет электоральный юрист Гарегин Митин. Здесь и расходы на информирование избирателей, и дополнительное обучение членов УИК, и изготовление избирательных бюллетеней, отметил он.
Увеличение расходов связано также с ростом числа избирательных комиссий. В ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях выросло количество участков для голосования, сказал эксперт.
На ГАС «Выборы» в 2026 г. ЦИК потратит 5,33 млрд руб., в 2027 г. – 4,941 млрд руб., в 2028 г. – 5,242 млрд руб. Как отметил Митин, ГАС «Выборы» проходят непрерывную модернизацию, но, конечно, федеральные кампании требуют больших расходов на содержание и обновление системы, в особенности на защиту от внешних атак. «Рост последних, как правило, идет в период таких избирательных кампаний», – напомнил он.
В 2026 г. ЦИК как распорядитель бюджетных средств потратит 8,009 млрд руб., в 2027 г. – 8,051 млрд руб., в 2028 г. – 8,351 млрд руб. Основным направлением расходов станет работа территориальных избиркомов (ТИК). В 2026 г. на работу ТИК будет потрачено 1,383 млрд руб. В последующие годы эта цифра увеличивается – в 2027 г. до 1,438 млрд руб., в 2028 г. до 1,496 млрд руб.
На обеспечение деятельности ЦИК в 2026 г. заложено 200 млн руб., в 2027 г. – 207 млн руб., в 2028 г. – 214 млн руб. При этом в 2025 г. расходы ЦИК составляли 6,666 млрд руб., что на 1,343 млрд руб. меньше, чем запланировано на 2026 г. На ГАС «Выборы» в 2025 г. закладывали 3,63 млрд руб., и это также меньше, чем в 2026 г., – на 1,7 млрд руб.
В подготовке материала участвовала Юлия Малева