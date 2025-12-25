В ЦИК рассказали о деталях онлайн-открытия спецсчетов кандидатов в 2026 году

Всего по итогам эксперимента было открыто 103 спецсчета, сообщил член ЦИК Евгений Шевченко. «В ходе предстоящего дня голосования таких будут десятки тысяч. И это совершенно другой масштаб, другие параметры», – указал Булаев. Зампред ЦИК рассказал, что в конце января 2026 г. Сбербанк должен подготовить обучающий тренажер по онлайн-открытию спецсчетов, с помощью которого можно будет «пальчиками тыкать и тренироваться до посинения». Центризбирком также займется обучением кандидатов: например, уже есть разработанная памятка по тому, как следует действовать. Для представителей партий комиссия проведет отдельное обучение. На заседании в мае 2025 г., когда принималось постановление о проведении эксперимента, в ЦИК спрогнозировали, что после введения этого функционала время на открытие избирательного счета сократится на 94%, а время на получение выписок операций, справок и копий документов – на 93%.