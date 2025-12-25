В ЦИК рассказали о деталях онлайн-открытия спецсчетов кандидатов в 2026 году

В ЦИК рассказали о деталях онлайн-открытия спецсчетов кандидатов в 2026 годуПри этом возможность открыть его традиционным способом в отделении банка остается
В ходе электорального цикла 2026 г., включающего в себя выборы в Госдуму и региональные кампании разных уровней, все избирательные комиссии без исключения будут пользоваться возможностью дистанционного открытия специальных счетов кандидатов. Об этом заявил в ходе заседания комиссии 24 декабря зампред Центризбиркома (ЦИК) Николай Булаев: «Тысячи людей мы должны будем обучить тому, чтобы они этой возможностью профессионально и грамотно воспользовались, не дискредитируя идею и не дискредитируя саму избирательную систему».
Опция открытия спецсчетов без личного присутствия кандидата появилась после внесения поправок в избирательное законодательство в мае. После этого ЦИК организовал эксперимент по дистанционному открытию, ведению и закрытию спецсчетов для кандидатов в 2025 г., участие в котором приняли девять регионов: Карачаево-Черкесия, Татарстан, Красноярский край, Калининградская, Ленинградская, Магаданская, Ростовская и Рязанская области, а также Пермский край. Такая возможность была предусмотрена для участия в 10 кампаниях определенных уровней.
Всего по итогам эксперимента было открыто 103 спецсчета, сообщил член ЦИК Евгений Шевченко. «В ходе предстоящего дня голосования таких будут десятки тысяч. И это совершенно другой масштаб, другие параметры», – указал Булаев. Зампред ЦИК рассказал, что в конце января 2026 г. Сбербанк должен подготовить обучающий тренажер по онлайн-открытию спецсчетов, с помощью которого можно будет «пальчиками тыкать и тренироваться до посинения». Центризбирком также займется обучением кандидатов: например, уже есть разработанная памятка по тому, как следует действовать. Для представителей партий комиссия проведет отдельное обучение. На заседании в мае 2025 г., когда принималось постановление о проведении эксперимента, в ЦИК спрогнозировали, что после введения этого функционала время на открытие избирательного счета сократится на 94%, а время на получение выписок операций, справок и копий документов – на 93%.
В полном объеме норма, разрешающая открывать спецсчета без личного присутствия кандидата, вступит в силу с 1 января 2026 г. После этого у всех кандидатов появится выбор: либо открыть счет традиционным способом, придя в отделение Сбербанка, либо сделать это дистанционно, не выходя из дома, через мобильное приложение Сбербанка (для дистанционного открытия кандидат должен будет направить в соответствующий избирком заявление о своем намерении).
Кроме того, кандидат не должен менять свой номер мобильного телефона и адрес электронной почты с момента регистрации в системе «Сбербанк-онлайн», не должен являться банкротом и находиться в стадии банкротства, а также не должен иметь заблокированных банком счетов, подчеркнул Шевченко. А на смартфоне кандидата должны отсутствовать запреты и самозапреты на получение sms-сообщений, добавил член ЦИК.
Первыми в 2026 г. «эстафету» дистанционного открытия счетов примут 12 территориальных избирательных комиссий в пяти регионах, где выборы назначат после 1 января и где голосование состоится в конце марта – апреле следующего года, поделился Шевченко. Это Северная Осетия, Забайкальский, Камчатский, Краснодарский край и Тверская область.
Член ЦИК от КПРФ Евгений Колюшин обратил внимание, что цифровизация каких-либо процессов иногда сопровождается условиями, не согласующимися с избирательным законодательством. Например, банкроты не могут открыть спецсчет дистанционно, и в случае если «мы перейдем в перспективе на уже только такой режим, то надо будет решать эти вопросы».
На этот пассаж отреагировала глава ЦИК Элла Памфилова: «Все, что мы делаем, мы [делаем] не взамен другого. Мы ничего не ограничиваем, мы только расширяем возможности избирателя». Открытие счетов онлайн адресовано не столько кандидатам, сколько избирательным штабам, которые координируют выдвижение пула кандидатов, говорит юрист Олег Захаров. Оно увеличивает централизацию финансирования кампании, позволяя делегировать центральному штабу не только контроль за избирательными счетами своих кандидатов, но и их открытие и ведение с момента открытия, пояснил он.
Для партий это шаг к усилению финансовой дисциплины и защищенности избирательных счетов от сомнительных и провокационных транзакций, которые могут быть как ошибочными, так и злонамеренными, что особенно важно в год федеральных выборов, говорит Захаров.