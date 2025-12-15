С чем единороссы пойдут на выборы в Госдуму – 2026

С чем единороссы пойдут на выборы в Госдуму – 2026Партия готовится «выступить как следует» в федеральной кампании 2026 года
На заседании генсовета 12 декабря «Единая Россия» (ЕР) приняла обращение, в котором партийцы призвали россиян присоединиться к формированию «народной программы», с которой партия пойдет на выборы в Госдуму в 2026 г. По словам секретаря генсовета партии Владимира Якушева, важно, «чтобы люди чувствовали свое персональное участие в принятии государственных решений». В обращении уточняется, что перед ЕР стоят задачи народосбережения, защиты традиционных ценностей, дальнейшего укрепления армии и флота, заботы о социальной справедливости, конкурентном экономическом развитии, достижения интеллектуального и технологического лидерства.
ЕР впервые заявила о старте кампании, приняв обращение, которое очерчивает контуры политического позиционирования ЕР, обратил внимание руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин. «По сути, это политический манифест, в котором формулируется электоральное предложение и обосновывается моральное право на власть», – сказал Костин «Ведомостям». Цель кампании для ЕР – подтвердить свое лидерство, говорит Костин.
2026 год объявили годом местных отделений ЕР. «Мы формируем слаженные команды, которые должны привести нас к известному результату в 2026 г.», –заявил председатель ЕР Дмитрий Медведев. Под известным результатом он подразумевает получение абсолютного большинства голосов в ходе думской кампании – такую цель он поставил единороссам. «Нам нужно, безусловно, выступить как следует. Мы понимаем с вами как. Иными словами, получить поддержку абсолютного большинства избирателей», – указал председатель партии.
В 2026 г. перед выборами в Госдуму ЕР отчитается перед избирателями о реализации «народной программы» за предыдущие пять лет. В апреле 2025 г. Медведев говорил о том, что более 80% положений этого партийного документа выполнено. В новой же программе партия представит показатели, которых планирует достигнуть в социально-экономическом развитии страны, в патриотическом воспитании и других сферах с 2026 по 2031 г., писали «Ведомости».
В целом разработка программ требует апелляции к будущему, а по теме будущего существует дефицит в части контента, отмечает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «И по большому счету тема настоящего более актуальна, более насущна, более болезненна», – сказал он «Ведомостям». Иногда партийная программа – это нормальный способ объяснить свое медийное присутствие за рамками избирательной кампании, добавил эксперт.
Как появилась «народная программа»
Те цели, которые себе ставит партия, скорее всего, будут достигнуты, поскольку ЕР находится в постоянном режиме модернизации и эта адаптивность политической силы дает ей конкурентное преимущество, согласен политолог Александр Асафов. С учетом геополитической ситуации единороссы могут улучшить свои результаты относительно 2021 г., предполагает эксперт. Тогда партия получила 324 мандата из 450.
Медведев также акцентировал внимание на том, что число участников спецоперации среди кандидатов от «Единой России» будет только расти. В рамках предварительного голосования они получают плюс 25% голосов, для того чтобы праймериз для них прошли «в более комфортной обстановке», добавил Якушев.