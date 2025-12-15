С чем единороссы пойдут на выборы в Госдуму – 2026

В 2026 г. перед выборами в Госдуму ЕР отчитается перед избирателями о реализации «народной программы» за предыдущие пять лет. В апреле 2025 г. Медведев говорил о том, что более 80% положений этого партийного документа выполнено. В новой же программе партия представит показатели, которых планирует достигнуть в социально-экономическом развитии страны, в патриотическом воспитании и других сферах с 2026 по 2031 г., писали «Ведомости».