Потомственный депутат Роза Чемерис может не пойти в Госдуму от «Новых людей»Рассматривается ее выдвижение от ЛДПР, говорят источники «Ведомостей»
Депутат Госдумы Роза Чемерис может пойти на выборы в 2026 г. от ЛДПР, а не от партии «Новые люди», по списку которой была избрана в 2021 г. Об этом «Ведомостям» сообщили два источника в Госдуме.
Собеседник «Ведомостей» в «Новых людях» переадресовал вопрос на этот счет к самой Чемерис. Она не стала ни подтверждать, ни опровергать информацию о выдвижении от ЛДПР, сказав лишь, что намерена переизбираться в новый созыв нижней палаты.
По словам одного из источников в Охотном Ряду, выдвинуться Чемерис предлагал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Она состоит в комитете Госдумы по международным делам, которым он руководит. У них устоялись хорошие отношения, говорит еще один собеседник.
Чемерис – «потомственный» депутат Госдумы. В нижней палате заседала ее мать Эльмира Глубоковская (в V созыв избиралась от «Справедливой России», в VI созыв – от «Единой России») и отчим Михаил Глубоковский (в I и II созывы избирался от «Яблока», затем перешел в верхнюю палату).
Муж депутата, предприниматель Игорь Чемерис с 2016 г. депутат заксобрания Приморского края от «Единой России». В 2026 г. в регионе планируются региональные выборы. И не исключено, что он также пойдет на них от ЛДПР, утверждает источник в Госдуме.
«Ведомости» направили запрос в ЛДПР.
В 2017–2021 гг. Чемерис была депутатом гордумы Владивостока от «Единой России». От этой партии пробовала в 2021 г. идти и в Госдуму: зарегистрировалась на праймериз, но сняла свою кандидатуру. После этого избралась в нижнюю палату по списку «Новых людей» (тогда они впервые прошли в Госдуму), ее региональная группа включала ряд субъектов ДВФО и ХМАО.
Чемерис дважды пробовала свои силы и на губернаторских выборах: в 2018 г. – в Приморском крае (3,8% голосов, выдвигалась от партии «За женщин России»), а в 2024 г. – в Хабаровском крае (4,86%, от «Новых людей»).
Слухи о переходах между ЛДПР и «Новыми людьми» возникают постоянно, отмечает президент «Минченко консалтинга» Евгений Минченко. Например, недавно обсуждалось, что к «Новым людям» якобы перейдет исключенный из ЛДПР председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, но этого не произошло, напоминает эксперт.
«С точки зрения здравого смысла для Чемерис я пользы в таком переходе не вижу. Рейтинг «Новых людей» на Дальнем Востоке <...> имеет большой потенциал для роста», – сказал Минченко «Ведомостям».
Чемерис работает в комитете Слуцкого, поэтому для ЛДПР она человек знакомый и проверенный, обращает внимание политолог Павел Склянчук. В течение созыва она много ездила по миру в качестве члена официальных делегаций, отмечает он.