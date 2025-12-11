Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Потомственный депутат Роза Чемерис может не пойти в Госдуму от «Новых людей»

Рассматривается ее выдвижение от ЛДПР, говорят источники «Ведомостей»
Евгений Мездриков
Максим Иванов
Возможно, в новом созыве Леонид Слуцкий и Роза Чемерис будут соратниками не только по комитету, но и фракции
Возможно, в новом созыве Леонид Слуцкий и Роза Чемерис будут соратниками не только по комитету, но и фракции / Владимир Федоренко / РИА Новости

Депутат Госдумы Роза Чемерис может пойти на выборы в 2026 г. от ЛДПР, а не от партии «Новые люди», по списку которой была избрана в 2021 г. Об этом «Ведомостям» сообщили два источника в Госдуме.

Собеседник «Ведомостей» в «Новых людях» переадресовал вопрос на этот счет к самой Чемерис. Она не стала ни подтверждать, ни опровергать информацию о выдвижении от ЛДПР, сказав лишь, что намерена переизбираться в новый созыв нижней палаты.

По словам одного из источников в Охотном Ряду, выдвинуться Чемерис предлагал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Она состоит в комитете Госдумы по международным делам, которым он руководит. У них устоялись хорошие отношения, говорит еще один собеседник.

Чемерис – «потомственный» депутат Госдумы. В нижней палате заседала ее мать Эльмира Глубоковская (в V созыв избиралась от «Справедливой России», в VI созыв – от «Единой России») и отчим Михаил Глубоковский (в I и II созывы избирался от «Яблока», затем перешел в верхнюю палату).

Первый замглавы фракции ЛДПР Наумов пойдет в Госдуму от «Единой России»

Политика / Демократия

Муж депутата, предприниматель Игорь Чемерис с 2016 г. депутат заксобрания Приморского края от «Единой России». В 2026 г. в регионе планируются региональные выборы. И не исключено, что он также пойдет на них от ЛДПР, утверждает источник в Госдуме.

«Ведомости» направили запрос в ЛДПР.

В 2017–2021 гг. Чемерис была депутатом гордумы Владивостока от «Единой России». От этой партии пробовала в 2021 г. идти и в Госдуму: зарегистрировалась на праймериз, но сняла свою кандидатуру. После этого избралась в нижнюю палату по списку «Новых людей» (тогда они впервые прошли в Госдуму), ее региональная группа включала ряд субъектов ДВФО и ХМАО.

Чемерис дважды пробовала свои силы и на губернаторских выборах: в 2018 г. – в Приморском крае (3,8% голосов, выдвигалась от партии «За женщин России»), а в 2024 г. – в Хабаровском крае (4,86%, от «Новых людей»).

Андрей Картаполов может не пойти на выборы в Госдуму по Москве

Политика / Демократия

Слухи о переходах между ЛДПР и «Новыми людьми» возникают постоянно, отмечает президент «Минченко консалтинга» Евгений Минченко. Например, недавно обсуждалось, что к «Новым людям» якобы перейдет исключенный из ЛДПР председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, но этого не произошло, напоминает эксперт.

«С точки зрения здравого смысла для Чемерис я пользы в таком переходе не вижу. Рейтинг «Новых людей» на Дальнем Востоке <...> имеет большой потенциал для роста», – сказал Минченко «Ведомостям».

Чемерис работает в комитете Слуцкого, поэтому для ЛДПР она человек знакомый и проверенный, обращает внимание политолог Павел Склянчук. В течение созыва она много ездила по миру в качестве члена официальных делегаций, отмечает он.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте