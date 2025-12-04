Андрей Картаполов может не пойти на выборы в Госдуму по Москве

Чем известен Картаполов

В начале военной карьеры прошел путь от командира взвода до командира мотострелковой дивизии в Группе советских войск в Германии, Западной группе войск, Дальневосточном округе. В 2007–2008 гг. был заместителем командующего армией в Сибирском военном округе, в 2008–2009 гг. – начальником штаба 22-й гвардейской армии в Московском военном округе, в 2009–2010 гг. – начальником управления Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил. Затем с 2010 по 2012 г. был командующим 58-й армией Северо-Кавказского, а потом Южного военного округа, в 2012–2013 гг. – заместителем командующего войсками Южного военного округа, в 2013–2014 гг. – начальником штаба Западного военного округа. В 2014 г. стал начальником Главного оперативного управления – замначальника Генштаба Вооруженных сил, в 2015 г. назначен командующим войсками Западного военного округа. С декабря 2016 г. по март 2017 г. командовал российской группировкой войск в Сирии, тогда Пальмира во второй раз была возвращена под контроль сирийского правительства. В июле 2018 г. был назначен замминистра обороны.