Андрей Картаполов может не пойти на выборы в Госдуму по Москве

В «Единой России» обсуждают список кандидатов на выборах 2026 года
Максим Иванов
Елена Мухаметшина
Анатолию Картаполову могут подобрать новый регион для избрания, а могут и нет
Анатолию Картаполову могут подобрать новый регион для избрания, а могут и нет / Андрей Гордеев / Ведомости

Нынешнего главу комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова «Единая Россия», вероятнее всего, будет выдвигать в новый созыв в составе столичной региональной группы, от которой он избирался в 2021 г. Об этом «Ведомостям» рассказали четыре собеседника, близких к администрации президента (АП), и источник, близкий к партии власти.

Картаполов мог бы избраться от другого региона, но пока такого решения нет, добавляет один из собеседников.

Минобороны, которым с 2024 г. руководит Андрей Белоусов, может поменять «своего представителя» в Госдуме, говорит источник «Ведомостей». Картаполов считается человеком бывшего руководителя военного ведомства – секретаря Совбеза Сергея Шойгу.

Другой собеседник отмечает, что, к примеру, Владимир Шаманов, которого Картаполов в 2021 г. сменил во главе комитета по обороне, вновь пойдет на выборы. Шаманов в 2021 г. избирался по списку «Единой России» в региональной группе по Республике Алтай и Алтайскому краю. В 2026 г. на выборах в Госдуму он планирует идти по тем же территориям, добавляет источник.

Чем известен Картаполов

В начале военной карьеры прошел путь от командира взвода до командира мотострелковой дивизии в Группе советских войск в Германии, Западной группе войск, Дальневосточном округе. В 2007–2008 гг. был заместителем командующего армией в Сибирском военном округе, в 2008–2009 гг. – начальником штаба 22-й гвардейской армии в Московском военном округе, в 2009–2010 гг. – начальником управления Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил. Затем с 2010 по 2012 г. был командующим 58-й армией Северо-Кавказского, а потом Южного военного округа, в 2012–2013 гг. – заместителем командующего войсками Южного военного округа, в 2013–2014 гг. – начальником штаба Западного военного округа. В 2014 г. стал начальником Главного оперативного управления – замначальника Генштаба Вооруженных сил, в 2015 г. назначен командующим войсками Западного военного округа. С декабря 2016 г. по март 2017 г. командовал российской группировкой войск в Сирии, тогда Пальмира во второй раз была возвращена под контроль сирийского правительства. В июле 2018 г. был назначен замминистра обороны.

Правда, собеседник не уточняет, может ли Шаманов сменить Картаполова на посту главы комитета по обороне.

Еще один источник, близкий к АП, отмечает, что пока рано говорить о структуре Госдумы, в том числе комитетов, с учетом «геополитических факторов» и может потребоваться новый подход.

«Пока ничего не могу сказать», – сказал «Ведомостям» Картаполов в ответ на вопрос, планирует ли он идти на выборы и от какого региона.

Депутату 62 года. Он большую часть жизни провел на военной службе. С декабря 2016 г. по март 2017 г. командовал российской группировкой войск в Сирии, тогда Пальмира во второй раз была возвращена под контроль сирийского правительства. В июле 2018 г. был назначен замминистра обороны – начальником Главного военно-политического управления.

В апреле 2021 г. Картаполов подал документы для участия в праймериз «Единой России». Был шестым номером в столичной региональной группе, избрался, возглавил профильный для себя комитет. Участвовал в подготовке резонансных законов, которые приняты Госдумой VIII созыва после начала спецоперации.

Вопрос по Картаполову будет решаться на федеральном уровне, где ему при необходимости подберут и регион, полагает вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский: «Нельзя исключать борьбы за пост главы столь важного комитета, но думается, что Картаполов без должности не останется. На нынешней работе он все необходимые задачи выполнял».

«Возможно, Картаполов был менее идеологизирован, чем [депутат Госдумы Андрей] Гурулев, но не сказать, что интересующийся избиратель серьезно различает их», – считает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.

