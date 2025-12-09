Первый замглавы фракции ЛДПР Наумов пойдет в Госдуму от «Единой России»

До того как избраться в Госдуму по списку (на тот момент) партии Жириновского, Наумов уже пробовал себя в праймериз ЕР. В мае 2021 г. он зарегистрировался на них, но затем отказался от участия и вступил в ЛДПР. После избрания в нижнюю палату стал зампредом комитета Госдумы по экономической политике, остается первым заместителем руководителя фракции ЛДПР Леонида Слуцкого.