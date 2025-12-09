Первый замглавы фракции ЛДПР Наумов пойдет в Госдуму от «Единой России»Около трети кандидатов из общефедеральной части списка 2021 года может смениться
Первый заместитель руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Станислав Наумов намерен баллотироваться в новый созыв в 2026 г. от «Единой России» (ЕР). Об этом он сообщил «Ведомостям». В текущий созыв в 2021 г. политик был избран в составе федерального списка партии (под 13-м номером).
«С большой долей вероятности буду принимать участие в праймериз ЕР по одному из одномандатных округов в Челябинской области», – сказал Наумов. По словам депутата, в IX созыве ему важно быть вовлеченным в проект 100-летия Магнитогорска (отмечается в 2029 г.), оргкомитет которого возглавляет первый вице-премьер России Денис Мантуров.
«Я работаю над тем, чтобы пробить в федеральном бюджете так называемую «юбилейную ренту» для реновации соцгородов. Для этого нужно работать в Челябинской области. Для меня эта тема является исторической во всех смыслах», – подчеркнул Наумов. От дальнейших комментариев он отказался.
Кто такой Наумов
До того как избраться в Госдуму по списку (на тот момент) партии Жириновского, Наумов уже пробовал себя в праймериз ЕР. В мае 2021 г. он зарегистрировался на них, но затем отказался от участия и вступил в ЛДПР. После избрания в нижнюю палату стал зампредом комитета Госдумы по экономической политике, остается первым заместителем руководителя фракции ЛДПР Леонида Слуцкого.
Как писали «Ведомости», в мае высший совет ЛДПР определил новую схему распределения кураторов регионов из числа центрального аппарата партии, депутатов и членов высшего совета, в соответствии с которой Наумов, ранее курировавший Санкт-Петербург, стал отвечать за Свердловскую и Челябинскую области. Региональное отделение ЛДПР в Санкт-Петербурге стала курировать член высшего совета ЛДПР, депутат Мосгордумы Мария Воропаева.
Из 15 кандидатов федеральной части списка ЛДПР в 2021 г. на выборах в новый созыв в нем может не оказаться как минимум трети участников. Основатель партии Владимир Жириновский (№ 1) скончался в апреле 2022 г. Председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов (№ 4) в июне 2025 г. исключен из ЛДПР и из фракции в нижней палате «за нарушение партийной дисциплины». Когда-то самый молодой (в VII созыве) депутат Госдумы Василий Власов (№ 6) в ноябре 2023 г. лишен мандата за прогулы.
Кроме того, по данным источников «Ведомостей» в партии, сменить федеральный список на округ может вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (№ 7). Сам политик не стал комментировать «Ведомостям» такую вероятность. «Съезд все определит. Спасибо», – отрезал он. При этом не факт, что он сохранит позицию вице-спикера, говорит один из собеседников «Ведомостей».
Источник «Ведомостей», близкий к ЛДПР, не исключил, что глава комитета по соцполитике в последний момент может пойти в нижнюю палату по одному из одномандатных округов.
Слуцкий строит партию Слуцкого, отмечает политолог Константин Калачев. «Можно говорить о серьезной корректировке команды ЛДПР», – сказал он «Ведомостям». «Самоходных перебежчиков» сейчас не очень приветствуют, уточняет эксперт, если только это не «плановая ротация».
В подготовке статьи участвовал Максим Иванов