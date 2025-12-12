Газета
Главная / Политика /

Медведев назвал задачей ЕР получение абсолютного большинства в 2026 году

Ведомости

Партия «Единая Россия» поставила задачу получить абсолютное большинство голосов россиян на парламентских выборах в 2026 г., и для этого есть все возможности, заявил председатель партии Дмитрий Медведев на заседании ее генсовета.

«Нам нужно, безусловно, выступить как следует. Мы понимаем с вами, как. Иными словами – получить поддержку абсолютного большинства избирателей. Для этого есть все возможности, поскольку наша партия действительно в настоящий момент является крупнейшей политической силой нашей страны», – сказал он.

Политик отметил, что в 2025 г. фракция «Единой России» внесла 248 инициатив в Госдуму, большинство из них было принято в рамках реализации Народной программы. По словам Медведева, финансирование таких мероприятий в 2026 г. было увеличено на 174 млрд руб. Эти средства должны быть направлены на «капитальный ремонт школ, на модернизацию научной инфраструктуры, на лечение редких и сложных заболеваний, на социальную газификацию» и др.

16 сентября Медведев говорил, что «Единая Россия», по сути, вступила в избирательную кампанию 2026 г. Тогда он подчеркивал, что главная цель – безоговорочная победа на выборах в Госдуму. В эту дату состоялся первый пленарный день Госдумы в осеннюю сессию. Текущему, VIII созыву нижней палаты парламента, оставалось работать год.

