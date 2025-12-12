Медведев назвал задачей ЕР получение абсолютного большинства в 2026 году

Политик отметил, что в 2025 г. фракция «Единой России» внесла 248 инициатив в Госдуму, большинство из них было принято в рамках реализации Народной программы. По словам Медведева, финансирование таких мероприятий в 2026 г. было увеличено на 174 млрд руб. Эти средства должны быть направлены на «капитальный ремонт школ, на модернизацию научной инфраструктуры, на лечение редких и сложных заболеваний, на социальную газификацию» и др.