Медведев: «ЕР» по сути вступила в большую избирательную кампанию 2026 года
Партия «Единая Россия» по сути вступила в избирательную кампанию 2026 г., заявил ее председатель Дмитрий Медведев, сообщает «РИА Новости».
По его словам, главная цель – безоговорочная победа на выборах в Госдуму.
«Ведомости» анонсировали встречу Медведева с депутатами фракции сразу после окончания первого пленарного заседания Госдумы этой сессии. Два источника на Охотном Ряду рассказывали, что мероприятие планируется провести в центральном исполкоме партии. Ожидалось, что на встрече дадут ряд базовых рекомендаций депутатам.
Прошлую встречу с фракцией Медведев провел 31 июля 2024 г., тогда поводом стало завершение весенней сессии и назначение Владимира Якушева врио секретаря генсовета партии. А в мае 2022 г. Медведев встречался с президиумом фракции в своей общественной приемной. Традиционно же в конце сессии с депутатами работал прежний секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, ныне возглавляющий Республику Алтай.