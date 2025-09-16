Медведев: «ЕР» по сути вступила в большую избирательную кампанию 2026 года

Прошлую встречу с фракцией Медведев провел 31 июля 2024 г., тогда поводом стало завершение весенней сессии и назначение Владимира Якушева врио секретаря генсовета партии. А в мае 2022 г. Медведев встречался с президиумом фракции в своей общественной приемной. Традиционно же в конце сессии с депутатами работал прежний секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, ныне возглавляющий Республику Алтай.