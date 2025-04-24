ЦИК будет получать информацию об избирателях из Единого регистра населения

ЦИК будет получать информацию об избирателях из Единого регистра населенияРассинхронизация работы ведомств приводила к тому, что в списках голосующих появлялись умершие
С 31 декабря 2025 г. Центризбирком (ЦИК) начнет получать сведения об избирателях через платформу Единого регистра населения (ЕРН), оператором которого является Федеральная налоговая служба (ФНС). Соответствующие постановления, вносящие изменения в ведомственное положение и регламент, комиссия приняла на заседании 23 апреля. Зампред ЦИК Николай Булаев назвал переход на ЕРН «революционным преобразованием», которое позволит актуализировать данные регистра избирателей «практически в режиме реального времени».
Сейчас избирательная система получает обновленные данные из разных источников, например из МВД, ФСИН, ЗАГС. «Полная актуализация данных в регистре происходит раз в квартал, и это не может нас удовлетворять», – подчеркнул Булаев. При этом, продолжает зампред ЦИК, информация об избирателях нуждается в «регулярном уточнении», поскольку граждане нередко меняют паспортные данные, место жительства, свой статус. Всего в 2024 г. в регистре избирателей обработали 18 млн событий, из них 7,4 млн – это выдача и замена паспортов, 8,4 млн – регистрация и снятие с учета. То есть абсолютное большинство действий приходится на обновление паспортных данных, сказал Булаев. Всего в регистре содержатся сведения о 117 млн граждан России, 112 млн из них – избиратели, уточнил он.
«Если мы поднимем количество обращений – не буду называть их жалобами – в дни голосования, особенно в регионах, где применяется дистанционное электронное голосование (ДЭГ), то оно уходит далеко за тысячи. Не буду уж говорить десятки тысяч, чтобы не пугать», – заявил замглавы ЦИК.
Принятые изменения обусловлены вступившими в силу 1 января 2025 г. положениями закона о едином информационном регистре (ст. 11), согласно которому избирательные комиссии могут получать сведения из него в полном объеме. После переходного периода, т. е. к декабрю 2025 г., ЦИК сможет получать по закрытым каналам связи в онлайн-режиме сведения об избирателях и уточнять данные об отдельных гражданах в формате «запрос – ответ», разъяснил Булаев. «И это особенно важно, поскольку сейчас на такие запросы уходят недели, если не месяцы», – обратил внимание зампред комиссии. Сведения, которые получат ЦИК и другие избирательные комиссии, будут использоваться для уточнения и актуализации данных, содержащихся в регистре избирателей. Также они могут понадобиться для проверки информации о кандидатах и других участниках электорального процесса, говорится в тексте постановления ЦИК.
Работы по обеспечению программного взаимодействия с ФНС для получения данных из ЕРН планируется завершить до середины августа этого года, заверил Булаев. «Ведомости» направили запрос в ФНС с просьбой уточнить, на каком этапе находится разработка программного взаимодействия.
Из-за того что ранее приходилось запрашивать информацию об избирателях через разные ведомства, возникали проблемы: то избиратели пропадут из списков, то, наоборот, давно умершие появятся в них, говорит электоральный эксперт Станислав Андрейчук. При этом пока сложно сказать однозначно, решит ли нынешняя система проблему, необходимо тестирование, подчеркнул он. Тем не менее это действительно важное решение, с помощью которого избирательная система снимает с себя непрофильную задачу агрегации данных об избирателях, утверждает эксперт по ДЭГ Дмитрий Нестеров. «Это делалось на местах, и весьма некачественно, что приводило к браку в книгах избирателей. Какие-то избиратели выпадали, каких-то (умерших, переехавших) долго не вычеркивали», – согласился он.
Можно ожидать, что сократится количество конфликтных ситуаций с избирателями, которые зарегистрировались по месту жительства, но чьи данные МВД не передало в избирком, или когда умерших видят в списке избирателей их родственники, говорит профессиональный наблюдатель Иван Шукшин. С другой стороны, нельзя сказать, что централизация работы – это хороший сигнал, поскольку это в первую очередь «помогает тому, кто на вершине контролирующей цепочки».
Учет избирателей ведется госорганами по остаточному принципу, констатирует электоральный юрист Олег Захаров. Пик управленческой активности обычно приходится на президентские выборы, говорит он. «То, что сейчас происходит переход от системы «передать на флешке» к пересылке по электронной почте, можно считать революцией технически. Это, конечно, шаг вперед», – подчеркнул Захаров.