ЦИК будет получать информацию об избирателях из Единого регистра населения

Принятые изменения обусловлены вступившими в силу 1 января 2025 г. положениями закона о едином информационном регистре (ст. 11), согласно которому избирательные комиссии могут получать сведения из него в полном объеме. После переходного периода, т. е. к декабрю 2025 г., ЦИК сможет получать по закрытым каналам связи в онлайн-режиме сведения об избирателях и уточнять данные об отдельных гражданах в формате «запрос – ответ», разъяснил Булаев. «И это особенно важно, поскольку сейчас на такие запросы уходят недели, если не месяцы», – обратил внимание зампред комиссии. Сведения, которые получат ЦИК и другие избирательные комиссии, будут использоваться для уточнения и актуализации данных, содержащихся в регистре избирателей. Также они могут понадобиться для проверки информации о кандидатах и других участниках электорального процесса, говорится в тексте постановления ЦИК.