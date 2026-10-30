«Тихий Дон»: о вечном

Моу Сэнь – мэтр китайской режиссуры, в этом году представлявший Китай на Венецианской биеннале. Его почерку свойственен глубокий синтез древней философии и современных визуальных технологий. Мурату Абулкатинову понятна и близка восточная культура, его собственные спектакли тоже отличает особая меланхоличность и выдержанная дистанция по отношению к классическим смыслам. Умение оставаться сторонним наблюдателем, будучи в эпицентре событий, – то, что, очевидно, объединяет этих двоих. Их «Тихий Дон» – классический режиссерский спектакль, в нем авторская мысль растворяется в сильных метафорах и символичной сценографии, поддерживается актерами и музыкой. Идеально настроенная структура, которая якобы работает сама по себе. На самом деле проект готовился три года – по нынешним временам, когда на репетиции премьеры дается от силы три месяца, небывалая роскошь.