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«Тихий Дон»: о вечном

В Театре наций поставили грандиозный спектакль-сагу по роману Шолохова о донском казачестве
Наталья Витвицкая , критик

В афише Театра наций появился спектакль, претендующий на главное событие сезона. Советскую «Войну и мир» – роман Михаила Шолохова «Тихий Дон» – перенес на сцену интернациональный режиссерский тандем. Китайский режиссер Моу Сэнь и главный режиссер Красноярского ТЮЗа Мурат Абулкатинов поставили эпос как притчу (не случайно Моу Сэнь называет «Тихий Дон» «евангелием о судьбах простых людей»). И кажущаяся неподъемной панорама жизни донского казачества начала XX в. обрела ясность и даже лапидарность при сохранении гигантского объема сюжета.

Моу Сэнь – мэтр китайской режиссуры, в этом году представлявший Китай на Венецианской биеннале. Его почерку свойственен глубокий синтез древней философии и современных визуальных технологий. Мурату Абулкатинову понятна и близка восточная культура, его собственные спектакли тоже отличает особая меланхоличность и выдержанная дистанция по отношению к классическим смыслам. Умение оставаться сторонним наблюдателем, будучи в эпицентре событий, – то, что, очевидно, объединяет этих двоих. Их «Тихий Дон» – классический режиссерский спектакль, в нем авторская мысль растворяется в сильных метафорах и символичной сценографии, поддерживается актерами и музыкой. Идеально настроенная структура, которая якобы работает сама по себе. На самом деле проект готовился три года – по нынешним временам, когда на репетиции премьеры дается от силы три месяца, небывалая роскошь.

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