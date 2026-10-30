Путин провел переговоры с президентом Кении

Руто, в свою очередь, отметил положительные торговые отношения между Россией и Кенией, однако обратил внимание, что в них есть некоторая разбалансировка. По его словам, Россия и Кения подписали пять меморандумов о взаимопонимании, один из которых касается экономического сотрудничества и позволяет развиваться экономическим отношениям стран.