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Путин провел переговоры с президентом Кении

Анна Суслова

Президент России Владимир Путин провел переговоры с президентом Кении Уильямом Руто. Об этом сообщили в Кремле.

«Мы заинтересованы в дальнейшем развитии торгово-экономического сотрудничества с Кенией. Хочу отметить, что за январь – август этого года товарооборот вырос почти в два раза. Это хорошая тенденция, ее нужно сохранить. Увеличились поставки продукции российского агропромышленного комплекса», – сказал Путин.

Российский лидер отметил важность соблюдения Устава ООН и формирования полицентричной архитектуры мироустройства. Он добавил, что Россия поддерживает укрепление Кении в ООН, поскольку в столице страны Найроби расположена штаб-квартира ООН, которая является единственной штаб-квартирой организации в стране Глобального Юга.

Руто, в свою очередь, отметил положительные торговые отношения между Россией и Кенией, однако обратил внимание, что в них есть некоторая разбалансировка. По его словам, Россия и Кения подписали пять меморандумов о взаимопонимании, один из которых касается экономического сотрудничества и позволяет развиваться экономическим отношениям стран.

29 октября Путин также провел встречи с президентом Намибии Нетумбо Нанди-Ндаитвой, президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо и президентом Республики Бурунди Эваристом Ндайишимийе. Стороны обсудили взаимодействие в сфере экономики. Президент России также поздравил Ндайишимийе с присвоением звания почетного доктора Российского университета дружбы народов им. П. Лумумбы (РУДН).

25 октября помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что 29 октября Путин планирует провести переговоры с лидерами Бурунди, Намибии, Кении, Судана, Мадагаскара и Зимбабве. 30 октября президент проведет встречи в Кремле с представителями Ганы, Мали, Мавритании, Южного Судана, Центральноафриканской Республики, Демократической Республики Конго, Того, Эритреи, Сомали и Коморских Островов.

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