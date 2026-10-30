Анна Михалкова: «Любая большая истина дуальна»

В это амплуа «девушки из народа» Михалкова органично вошла еще в самых первых ролях – в «Сибирском цирюльнике» и «Своих». До сих пор актриса остается узнаваемой и неожиданной, в каком бы жанре ни играла. Эксцентрику и гротеск она обманчиво легко переводит в драму («Кококо», «Обычная женщина», «Убойный отпуск»), а криминальный триллер или военный вестерн – в античную трагедию («Шторм», «Свои»). Ее «обыкновенность» оправдывает самые фантастические ситуации – и токсичное «бабье одиночество» внутри трэш-боевика («Оторви и выбрось»), и «разговоры о важном» с внеземными цивилизациями («Чувства Анны»).