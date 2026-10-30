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Главная / Стиль жизни / Интервью /

Анна Михалкова: «Любая большая истина дуальна»

Одна из ведущих актрис о знаковых ролях и о том, почему важно относиться ко всему с иронией
Алиса Андреева
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

На Okko стартовал сериал «Полураспад» – новый триллер от сценариста «Трассы» и «Хрустального» Олега Маловичко. Главную роль – провинциальную журналистку, которая в 1980-е гг. расследует события 30-летней давности, связанные с испытаниями ядерного оружия на Тоцком полигоне, – играет Анна Михалкова. В фильмографии актрисы это еще одна «обычная женщина», которая не так уж проста, какой предстает на первый взгляд.

В это амплуа «девушки из народа» Михалкова органично вошла еще в самых первых ролях – в «Сибирском цирюльнике» и «Своих». До сих пор актриса остается узнаваемой и неожиданной, в каком бы жанре ни играла. Эксцентрику и гротеск она обманчиво легко переводит в драму («Кококо», «Обычная женщина», «Убойный отпуск»), а криминальный триллер или военный вестерн – в античную трагедию («Шторм», «Свои»). Ее «обыкновенность» оправдывает самые фантастические ситуации – и токсичное «бабье одиночество» внутри трэш-боевика («Оторви и выбрось»), и «разговоры о важном» с внеземными цивилизациями («Чувства Анны»).

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