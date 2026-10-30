У россиян падает спрос на путешествия в новогодние праздники

В Level.Travel утверждают, что доля России в продажах туров на конец декабря – начало января упала с 11 до 6%, по этой причине страна выбыла из пятерки наиболее востребованных направлений у граждан. В сервисах бронирования отелей и апартаментов, впрочем, говорят, что на нее приходится максимальное число заказов на новогодние праздники. Тем не менее, по словам руководителя пресс-службы OneTwoTrip Елены Шелеховой, у этой компании по сравнению с прошлым годом доля уменьшилась с 65 до 61%. В «Островке» отмечают, что на внутренние направления приходится 76% бронирований на этот период. Правда, абсолютные цифры и динамику сервис не раскрывает.