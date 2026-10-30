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Главная / Бизнес /

У россиян падает спрос на путешествия в новогодние праздники

Граждане в целях экономии откладывают второстепенные траты, включая поездки
Валерия Кузьменко
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Около 4,5 млн россиян должны отправиться в путешествия в предстоящие новогодние праздники, такие данные на конец октября предоставила Ассоциация туроператоров России. Там уточняют, что данная статистика учитывает лишь внутренние направления. По словам ее вице-президента Сергея Ромашкина, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель снизился на 4–5%. Он уточняет, что активные продажи новогодних туров начались в начале октября. Эксперт также добавляет, что снижение числа бронирований на поездки в новогодние праздники подтверждает общегодовую тенденцию. В январе – сентябре россияне совершили 66,5 млн туристических поездок, т. е. на 3,6% меньше, чем было за три квартала 2025 г.

В Level.Travel утверждают, что доля России в продажах туров на конец декабря – начало января упала с 11 до 6%, по этой причине страна выбыла из пятерки наиболее востребованных направлений у граждан. В сервисах бронирования отелей и апартаментов, впрочем, говорят, что на нее приходится максимальное число заказов на новогодние праздники. Тем не менее, по словам руководителя пресс-службы OneTwoTrip Елены Шелеховой, у этой компании по сравнению с прошлым годом доля уменьшилась с 65 до 61%. В «Островке» отмечают, что на внутренние направления приходится 76% бронирований на этот период. Правда, абсолютные цифры и динамику сервис не раскрывает.

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