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Главная / Финансы /

Граждане стали чаще жаловаться финуполномоченному на банки и МФО

Они пытаются вернуть средства за навязанные допуслуги
Наталья Заруцкая
Пресс-служба Банка России
Пресс-служба Банка России

Поток жалоб на банки и микрофинансовые организации (МФО) в Службу финансового уполномоченного в III квартале резко увеличился. Число обращений граждан в отношении МФО выросло почти в 5,3 раза год к году (г/г) и составило 5879 шт., в отношении банков – в 2,3 раза г/г до 12 448 шт. Совокупная доля таких обращений в общем объеме в III квартале превысила 30%, сообщил представитель Службы финуполномоченного.

В основном граждане обращаются за возвратом платы за дополнительные услуги, которые были предоставлены при заключении кредитного договора или договора займа. Как правило, в жалобах указано, что данные допуслуги были навязаны кредитором, пояснил через представителя главный финуполномоченный Юрий Воронин: люди не могли снять отметки о согласии на такие услуги, так как кнопка «получить кредит (заем)» становилась неактивной после такого снятия. Также в обращениях заявители пишут, что «просто нажали на баннер, чтобы посмотреть условия, но никакого согласия на предоставление услуги они не давали», добавляет он.

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