Граждане стали чаще жаловаться финуполномоченному на банки и МФО

В основном граждане обращаются за возвратом платы за дополнительные услуги, которые были предоставлены при заключении кредитного договора или договора займа. Как правило, в жалобах указано, что данные допуслуги были навязаны кредитором, пояснил через представителя главный финуполномоченный Юрий Воронин: люди не могли снять отметки о согласии на такие услуги, так как кнопка «получить кредит (заем)» становилась неактивной после такого снятия. Также в обращениях заявители пишут, что «просто нажали на баннер, чтобы посмотреть условия, но никакого согласия на предоставление услуги они не давали», добавляет он.