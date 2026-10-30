ЦБ указал на риск повторения истории с запрещенным ИСЖ при продажах НСЖ

ЦБ указал на риск повторения истории с запрещенным ИСЖ при продажах НСЖБанк России пригрозил компаниям «регуляторной дубиной»
Банк России обнаружил на рынке полисы накопительного страхования жизни (НСЖ), больше похожие на договоры инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) – запрещенного в его классическом виде с этого года. Об этом заявил директор департамента страхового рынка ЦБ Илья Смирнов на форуме лидеров страхового рынка. По его словам, в некоторых продуктах отсутствует защита капитала, а доходность привязана к результатам конкретных финансовых инструментов.
«Можно несколько заиграться и сделать некоторый шажок в сторону ИСЖ, потом еще шажок, потом еще шажок; потом получим, что в итоге у нас НСЖ превратился в ИСЖ. Пожалуйста, не надо, мы этого очень не хотим», – воззвал Смирнов. Регулятор рассчитывает, что участники рынка самостоятельно пересмотрят подобные практики, не дожидаясь влияния «регуляторной дубины», сказал он.
НСЖ и ИСЖ – это гибридные финансовые продукты, которые объединяют страхование жизни и создание капитала. Главное различие между ними заключается в цели: НСЖ ориентировано на гарантированное накопление к определенному сроку, а ИСЖ – на получение потенциального инвестиционного дохода от динамики рыночных активов.
У ИСЖ в России печальный опыт. Его растущая популярность во многом объяснялась мисселингом – банки, выступая агентами страховщиков, продавали полис как более выгодную альтернативу вкладу. А если клиент хотел расторгнуть договор, выкупная сумма оказывалась существенно меньше внесенной им страховой премии.
Из-за этого продукт неоднократно подвергался критике со стороны ЦБ. В 2019 г. тогда еще первый зампред Банка России Сергей Швецов называл ИСЖ «мутным», так как полис не позволял потребителям оценить возможную доходность от инвестирования. А в ноябре 2020 г. зампред ЦБ Владимир Чистюхин сообщил, что регулятор недоволен его низкой доходностью. В среднем по рынку годовая доходность полисов ИСЖ практически никогда не превышала 5%, говорил Илья Смирнов в интервью «Коммерсанту» в октябре 2026 г.
С 2026 г. в России продажа полисов ИСЖ запрещена – вместо них с 1 июля 2026 г. появилось страхование жизни с расчетной доходностью. ИСЖ 2.0 доступен только квалифицированным инвесторам при единовременном внесении более 6 млн руб. Главными отличиями нового формата стали жесткий контроль регулятора за раскрытием рисков, централизованное администрирование выплат и интеграция с системой гарантирования прав застрахованных лиц до 2,8 млн руб.
Союз и участники рынка обсуждают с отдельными страховщиками практики, которые могут вызвать претензии регулятора, отметил вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Глеб Яковлев. По его словам, такие подходы способны привести к ужесточению требований для всего рынка, поэтому ВСС рассчитывает на решение проблемы внутри отрасли.
Продукты с объявляемой доходностью в средне- и долгосрочной перспективе могут стать одним из драйверов развития страхования жизни, считает генеральный директор «Росгосстрах жизни» Валерий Смирнов. Он отметил, что для этого необходимо обеспечить прозрачность инвестиционной составляющей: страховщики должны рассказывать клиентам, куда вкладывают их средства и какие решения принимают. По его словам, участники рынка рассчитывают вернуться к обсуждению снятия ограничения в 6 млн руб. для продуктов страхования жизни с расчетной доходностью.
Перспективным каналом продаж продуктов страхования жизни могут стать маркетплейсы, считает генеральный директор «Эверия лайф» Евгений Щекланов. Цифровые платформы располагают большими объемами данных о клиентах, что позволяет им предлагать более индивидуализированные страховые продукты. Кроме того, высокая конкуренция между площадками будет стимулировать их поддерживать качество услуг и доверие пользователей, убежден он.
Но генеральный директор «Ингосстрах жизни» Владимир Черников считает, что не все продукты страхования жизни подходят для продажи через маркетплейсы. Сложность договоров может затруднять понимание их условий клиентами и повышать риск некорректных продаж. По его мнению, цифровые площадки лучше подходят для простых продуктов, тогда как более сложные требуют консультационной поддержки. Смирнов из «Росгосстрах жизни» соглашается: наиболее перспективной будет комбинация цифровых каналов и традиционных способов продаж.