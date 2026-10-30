ЦБ указал на риск повторения истории с запрещенным ИСЖ при продажах НСЖ

«Можно несколько заиграться и сделать некоторый шажок в сторону ИСЖ, потом еще шажок, потом еще шажок; потом получим, что в итоге у нас НСЖ превратился в ИСЖ. Пожалуйста, не надо, мы этого очень не хотим», – воззвал Смирнов. Регулятор рассчитывает, что участники рынка самостоятельно пересмотрят подобные практики, не дожидаясь влияния «регуляторной дубины», сказал он.