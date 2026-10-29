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Главная / Финансы /

Каждый третий договор НСЖ оформляется на ребенка

Родители копят на образование и жилье для детей
Михаил Спиридонов
Программы формирования накоплений на детей наиболее популярны среди женщин в возрасте 35–55 лет
Программы формирования накоплений на детей наиболее популярны среди женщин в возрасте 35–55 лет / Андрей Гордеев / Ведомости

Практически каждый третий договор накопительного страхования жизни (НСЖ) оформлен в пользу ребенка, показало исследование страховой группы Совкомбанка (есть у «Ведомостей»). Аналитики изучили 1,2 млн договоров НСЖ в портфелях «Совкомбанк страхование жизни» и «Капитал лайф». Это почти 37% всех действующих договоров такого типа в России по итогам первого полугодия 2026 г., следует из данных Всероссийского союза страховщиков.

Доля детских программ в портфелях НСЖ двух компаний достигает 28%. Родители используют программы для формирования капитала к совершеннолетию детей, в том числе на образование и покупку жилья, говорится в исследовании. Спрос на детское НСЖ зависит от уровня доходов семей, финансовой грамотности и условий страхования.

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