Каждый третий договор НСЖ оформляется на ребенка

Каждый третий договор НСЖ оформляется на ребенкаРодители копят на образование и жилье для детей
Практически каждый третий договор накопительного страхования жизни (НСЖ) оформлен в пользу ребенка, показало исследование страховой группы Совкомбанка (есть у «Ведомостей»). Аналитики изучили 1,2 млн договоров НСЖ в портфелях «Совкомбанк страхование жизни» и «Капитал лайф». Это почти 37% всех действующих договоров такого типа в России по итогам первого полугодия 2026 г., следует из данных Всероссийского союза страховщиков.
Доля детских программ в портфелях НСЖ двух компаний достигает 28%. Родители используют программы для формирования капитала к совершеннолетию детей, в том числе на образование и покупку жилья, говорится в исследовании. Спрос на детское НСЖ зависит от уровня доходов семей, финансовой грамотности и условий страхования.
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