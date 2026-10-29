Каждый третий договор НСЖ оформляется на ребенка

Практически каждый третий договор накопительного страхования жизни (НСЖ) оформлен в пользу ребенка, показало исследование страховой группы Совкомбанка (есть у «Ведомостей»). Аналитики изучили 1,2 млн договоров НСЖ в портфелях «Совкомбанк страхование жизни» и «Капитал лайф». Это почти 37% всех действующих договоров такого типа в России по итогам первого полугодия 2026 г., следует из данных Всероссийского союза страховщиков.