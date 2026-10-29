Комитет по бюджету предупредил о возможных рисках недополучения доходов казны

Комитет по бюджету и налогам подготовил заключение на проект бюджета на 2027–2029 гг. с учетом мнений профильных комитетов и рекомендовал его к принятию в первом чтении на заседании 29 октября. В целом он оценил законопроект как сбалансированный, реалистичный и структурно устойчивый, следует из документа за подписью главы комитета Андрея Макарова, который изучили «Ведомости».