Как Путин и Орешкин рассказывали лидерам стран Африки о достижениях России

Орешкин сразу предупредил, что экскурсия пройдет по девяти стендам, на которых расскажут о возможностях сотрудничества России со странами Африки. Первой темой, естественно, стала продовольственная безопасность. Орешкин говорил о том, что еще в конце прошлого века Россия была импортером пшеницы на внутренний рынок, что страна находится в зоне рискового земледелия, а теперь у нее есть компетенции на всех этапах – от генетики до переработки продукции и ее доставки на рынки. Президент добавил, что Россия сейчас занимает первое место по экспорту зерна. «Первое место по пшенице», – уточнила министр сельского хозяйства Оксана Лут. Она рассказывала о разработках в сельском хозяйстве, животноводстве, удобрениях. Один из руководителей делегации уточнил, готова ли Россия передавать технологии повышения плодородности почвы и обучать этому. Ответ был утвердительный.