Как Путин и Орешкин рассказывали лидерам стран Африки о достижениях России

Как Путин и Орешкин рассказывали лидерам стран Африки о достижениях РоссииГлава государства и заместитель его администрации показали выставку передовых решений главам делегаций, приехавшим на саммит «Россия – Африка»
Самым ярким событием саммита «Россия – Африка», открывшегося 28 октября, стала выставка «Платформа суверенного развития: передовые российские решения в ключевых сферах экономики и социальной сфере» в Гостином дворе. Именно по ней провели лидеров делегаций стран Африки, в том числе глав государств. Экскурсию проводил замруководителя администрации президента Максим Орешкин, президент Владимир Путин добавлял веса каждому передовому решению, о которых рассказывали члены правительства России и другие высокопоставленные чиновники.
Продовольственная безопасность
Орешкин сразу предупредил, что экскурсия пройдет по девяти стендам, на которых расскажут о возможностях сотрудничества России со странами Африки. Первой темой, естественно, стала продовольственная безопасность. Орешкин говорил о том, что еще в конце прошлого века Россия была импортером пшеницы на внутренний рынок, что страна находится в зоне рискового земледелия, а теперь у нее есть компетенции на всех этапах – от генетики до переработки продукции и ее доставки на рынки. Президент добавил, что Россия сейчас занимает первое место по экспорту зерна. «Первое место по пшенице», – уточнила министр сельского хозяйства Оксана Лут. Она рассказывала о разработках в сельском хозяйстве, животноводстве, удобрениях. Один из руководителей делегации уточнил, готова ли Россия передавать технологии повышения плодородности почвы и обучать этому. Ответ был утвердительный.
Энергетика
Второй стенд, куда привели гостей, был связан с энергетикой. Российские специалисты готовы приехать в страны Африки, чтобы с местными специалистами делать планирование развития энергосистем этих государств – находить баланс между разными источниками электроэнергии, развитием сетей и другими элементами. К Орешкину присоединился министр энергетики Сергей Цивилев, который объяснял, что энергетика – основа экономики любой страны, что необходимы высокотехнологичные решения и что «энергетику построить в отдельно взятой стране невозможно».
«Она [энергетика] строится с соседними странами, с дружественными странами, поэтому энергетика – это еще и кооперация, объединение стран, объединение народов. Я хочу сказать, что в отличие от коллективного запада, который много раз приходил и только выгребал ресурсы с Африки, мы в области энергетики приходим с принципом энергетической справедливости», – рассуждал министр.
Цивилев тоже рассказывал, что Россия готова учить технологиям в сфере энергетики, готовить специалистов – ведь Россия обладает всеми технологиями получения энергии.
«Но что бы еще хотел подчеркнуть? Тут очень важна еще одна энергия — энергия мысли человека. Энергия мысли человека при тех технологиях, которые мы сегодня имеем, может эти технологии направить на разрушение. И мы видим эти примеры в мире. Но энергию мысли человека можно направить и на развитие. <…> Поэтому наша с вами ответственность за два типа энергии: энергию природы и энергию мышления человека», – завершил министр.
Глава «Росатома» Алексей Лихачев был конкретнее. По его словам, в России сейчас четыре из десяти лампочек горят благодаря атомной энергетике, страна в первую очередь пробует на себе все технологии. Из строящихся в мире 32 экспортных проектов АЭС 28 строятся «Росатомом», рассказывал он. В пример Лихачев привел Египет, где «Росатом» готовил кадры для атомной промышленности и строит первую в Африке АЭС. Путин уточнил стоимость строительства АЭС в Египте. Лихачев ответил весьма красноречиво – стоимость составляет $25 млрд, из них $23 млрд Россия предоставляет как долгосрочный кредит.
Финансы и налоги
Пожалуй, больше всего заинтересовал как Владимира Путина, так и его гостей, стенд, где царствовал вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов.
«Министры финансов во всех странах самые богатые люди. Вот он выставил, видимо, напоказ свою шапку, – указал Путин на копию Большой императорской короны, усыпанную алмазами, которая стояла в витрине стенда.
«Зимой у нас холодно», – развел руками Силуанов.
Силуанов рассказывал африканским гостям о том, как ФНС видит все транзакции в розничной торговле, как казначейская система отслеживает бюджетные деньги «от выдачи из кассы до конечного получателя» – всеми этими технологиями Россия готова делиться. Кроме короны Силуанов показал делегатам банкомат Сбербанка, где можно не только снять и положить деньги, но и проверить здоровье: «По 14 показателям этот банкомат показывает, к какому врачу в случае необходимости обратиться». Денежные же образцы, которые печатают в России, превосходят лучшие мировые образцы, заверял Силуанов.
«Мы не будем говорить для каких стран Африки, но для некоторых стран Африки мы производим купюры», – признался президент.
«Для 12 африканских стран Гознак – наш производитель денежных знаков – производит печатную продукцию. Также готовы к совместному сотрудничеству», – уверял Силуанов гостей.
«А ты зачем нам шапку выставил сюда?», – допытывался Путин.
«Шапку зачем? Шапку… Мы являемся одной из ведущих стран по обработке природных алмазов. Мы добываем алмазы и обрабатываем алмазы. Эта шапка была в 1762 г. изготовлена для нашей императрицы Екатерины II. Здесь 1000… 1700… Короче более килограмма золота и большое количество обработанных бриллиантов», – сбился на цифрах министр финансов.
Технологиями в добыче, обработке и изготовлении изделий с драгоценными металлами и камнями Россия тоже готова делится, обещал Силуанов. На вопрос одной из глав делегаций о том, какое соотношение в России по добыче природных алмазов к искусственным, Силуанов ответил, что Россия сосредоточена на добыче природных алмазов.
«Понятно, что сегодня производство искусственных алмазов растет. Но когда мы говорим о приобретении алмазов с точки зрения драгоценных камней в изделиях, то, конечно, ценность природного камня значительно выше. <…> В конечном счете искусственные алмазы будут превращаться в хорошую бижутерию, а природные алмазы — это те камни, которые были добыты из подземелий, которые имеют свою историю», – пояснял Силуанов.
«Так говорит наш министр финансов, потому что он курирует алмазную отрасль, так же как и золотодобычу, да?», – вмешался президент, заверив коллег, что согласен с главой Минфина и природные алмазы лучше.
Другой глава делегации сказал о неформальном секторе экономики в африканских странах и поинтересовался, насколько адаптивны российские цифровые технологии для сбора налогов. Силуанов уверил в их адаптивности, рассказал, что уже пять стран используют российские технологии для администрирования собственных доходов – в первую очередь используется технология администрирования НДС.
«Поэтому, если хотите иметь сбалансированный бюджет, обращайтесь за технологиями!», – воскликнул Силуанов.
«Знаете что? Самое простое и самое правильное – пришлите ваших специалистов к нам в налоговую службу. Наша современная налоговая служба – я, может быть, немножко преувеличиваю, но не очень – очень похожа на Центр управления космическими аппаратами. Очень все по-современному», – уверял президент.
Цифровые технологии и спутниковый интернет
Орешкин же с наибольшим оживлением говорил про решения в области цифровых технологий и платформенной экономики. Он рассказывал про цифровой суверенитет, развитие национальных мессенджеров и социальных сетей. «Все это формирует образ мыслей, формирует поведение людей, формирует их организацию. Это экономический вопрос и вопрос безопасности», – рассуждал Орешкин. Он приводил в пример российские технологии искусственного интеллекта. «Наше главное отличие – это очень качественный учет национальных особенностей, национальных языков, культурных особенностей истории. Мы действительно одни из лучших в мире по адаптации наших моделей к рынкам отдельных стран. Мы дообучаем модели на локальном контенте, на локальном языке с учетом локальных культурных особенностей», – заверял чиновник.
В современном мире невозможно без суверенитета в информационной сфере, заявил президент. Он привел в пример протесты в Тегеране: «Это в значительной степени было инициировано в соцсетях, которыми иранские власти не управляли и их не контролировали. Они могли сделать только одно – все выключить».
Министр цифрового развития Максут Шадаев тоже говорил о суверенных решениях в цифровой сфере.
«Вот вы здесь видите космический аппарат. Вы все знаете про Starlink Это наш аналог, больше 30 аппаратов уже на орбите», – рассказывал министр.
«Секундочку. Это наш первый шаг – хочу обратить внимание. Илон Маск – гениальный человек, реально гениальный. У него же на орбите сколько таких аппаратов? Больше 5000! А мы делаем только первые шаги. Но мы гордимся тем, что мы начали это делать и начали делать самостоятельно. Мы в тесном контакте с нашими американскими партнёрами, в том числе господином Маском, потому что на орбитах очень важно не мешать друг другу, соблюдать определенную дисциплину, порядок. И мы, и американские наши партнеры – несмотря на все вопросы политического характера – плотно работаем», – рассказывал уже президент.
«Да, и самое главное, что в 2028 г. у нас будет около 300 аппаратов. Мы обеспечим спутниковый дешёвый быстрый интернет на территории всего земного шара, в том числе в странах Африки. И я могу сказать главная особенность, что мы готовы обеспечить соответствие всем национальным требованиям в части контроля и фильтрации трафика», – продолжал о суверенном интернете Максут Шадаев.
Министр рассказывал, что Россия готова делиться компетенциями и не будет продавать «черный ящик» – а готова открывать исходный код, корректировать алгоритмы: «Мы готовы полностью адаптировать наши крупные фундаментальные модели под требования ваших законов, под вашу культурную специфику». Говорили Шадаев и Орешкин про Yango – такси, работающее в странах Африки, Wildberries, который тоже выходит на рынки африканских стран, и другие проекты.
Туризм, транспорт и здравоохранение
О передовых российских решениях рассказывали и министр экономического развития Максим Решетников – о проектах в сфере туризма, министр транспорта Дмитрий Ядров – про готовность помогать в создании транспортной инфраструктуры, глава Роспотребнадзора Анна Попова – про решение вопросов биологической безопасности, министр здравоохранения Михаил Мурашко – про достижения российского здравоохранения, министр высшего образования Валерий Фальков – про возможность обучения в России для жителей стран Африки.
Вице-мэр Москвы Анастасия Ракова рассказывала главам делегаций про московские передовые технологии в социальной сфере. Первая – это единая цифровая платформа, где обрабатываются лучевые снимки. Вторая – цифровые лаборатории для школьников, которые позволяют проводить лабораторные исследования. Третья – библиотека цифрового образовательного контента.
«Вот она еще не сказала… Человека скорая помощь взяла, что-то случилось на улице. Человека положили в скорую помощь, и он едет в клинику. Но пока едет, уже вся информация лечащему врачу поступила о его статусе здоровья. Определяется маршрут, куда ехать, какого специалиста подключить? Хоть два слова скажи», – уговаривал президент.
«Действительно, у нас полностью оцифрована вся медицина, все сложилось в одной электронной карте. И мы очень глубоко внедряем генеративный искусственный интеллект, который буквально за секунды позволяет нам подготовить справку по пациенту, исходя из тех проблем, по которым человек сегодня идёт к своему лечащему врачу», – поясняла Ракова.
Промышленность и беспилотники
Завершал Орешкин экскурсию у стенда Минпромторга: «И, наверное, последняя остановка. На самом деле, по сути весь павильон посвящен работе этого министерства, Министерства промышленности. Все технологии, которые мы видели от сельского хозяйства до энергетики – все создается российской промышленностью». Глава Минпромторга Антон Алиханов представлял на своем стенде системы беспилотных авиасредств, да и в целом системы, которые могут работать без участия человека. Он говорил про роботизацию, станкостроение. Но больше всего про беспилотники, которые используются в ТЭК, сельском хозяйстве…».
«Их можно использовать, например, для борьбы с пожарами, когда можно на ранней стадии заметить возникающие возгорания в лесных массивах. Либо, например, в борьбе с нелегальной охотой, которая распространена по всему миру. Но благодаря нашим дронам мы можем контролировать леса и в дневное, и в ночное время, чтобы бороться с нелегальной охотой или нелегальной добычей полезных ископаемых, что тоже актуально для ваших стран <…> Ну могу еще долго говорить», – рассказывал Алиханов, отмечая, что они готовы не только продавать дроны, но готовить специалистов для производства оборудования на территории стран Африки.
«Не надо, долго не надо. Уважаемые друзья-коллеги, чтобы ничего не забылось, чтобы ничего не было утрачено, мы вам предложили вот такие [брошюры]. На 13 странице есть QR-код. Здесь есть адреса всех наших специалистов министерств и ведомств, которые, как вы думаете, имеют интерес для ваших стран и для ваших подчиненных практически по всем темам, которые мы сейчас обсуждали», – завершил полуторачасовую экскурсию президент.