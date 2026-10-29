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Главная / Политика /

Источники «Ведомостей»: «Сбер» поучит депутатов работе с ИИ

Очный интенсив для части думцев начнется уже на этой неделе
Александр Тихонов
Максим Иванов
Обучение ИИ поможет депутатам обрабатывать обращения граждан и вести соцсети
Обучение ИИ поможет депутатам обрабатывать обращения граждан и вести соцсети / Максим Стулов / Ведомости

Новый IX созыв Госдумы пройдет обучение обращению с искусственным интеллектом (ИИ), рассказали источники «Ведомостей». Интенсив может начаться уже на этой неделе, предположительно он пройдет в пятницу, 30 октября, говорят четыре собеседника «Ведомостей» в Госдуме. Обучение пройдет на площадке Сберуниверситета.

Всего в первой группе обучающихся около 60 человек, говорят источники. Первыми поедут в «Сбер» представители всех фракций, представляющих, в частности, комитеты по цифровому развитию и ИИ (появился только в этом созыве), по экономической и по информационной политике.

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