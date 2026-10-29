Выборы с запахом бензина

Дональд Трамп победил на президентских выборах 2024 г. под лозунгом «Бури, детка, бури!». Этот призыв подразумевал снятие ограничений на развитие традиционных отраслей ТЭКа. Незадолго до окончания своего президентского срока Джо Байден заблокировал разработку углеводородных залежей на акваториях, составляющих примерно 20% американского шельфа (625 млн акров). Ограничения охватили атлантическое и тихоокеанское побережья, а также восточную часть Мексиканского залива и север Берингова моря. Кроме того, были введены жесткие запреты на добычу в национальном нефтяном резерве Аляски. А еще ранее, одним из своих первых указов, Байден отозвал разрешения на строительство ключевого нефтепровода Keystone XL из Канады, что нанесло серьезный удар по планам расширения импорта сырья американскими НПЗ. Наконец, минэнерго США по требованию Белого дома временно заморозило одобрение новых лицензий на экспорт сжиженного природного газа (СПГ) в страны, не имеющие соглашений о свободной торговле с США (включая ЕС и Азию). И это стало серьезным тормозом для развития американской СПГ-индустрии.