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Число сбитых на подлете к Москве беспилотников достигло 30

Татьяна Мозолевская
РИА Новости
РИА Новости

Число сбитых в небе над Москвой беспилотников возросло до 30, следует из данных Telegram-канала мэра столицы Сергея Собянина.

28 октября в 22:59 мск Собянин сообщил о сбитии 12 БПЛА, в 23:20 мск – 10. В 22:46 мэр Москвы сообщил об уничтожении восьми беспилотников.

До этого Минобороны РФ сообщило об уничтожении 90 украинских беспилотников за 12 часов. По данным ведомства, с 8:00 до 20:00 мск силы ПВО перехватывали дроны над Белгородской, Брянской, Орловской, Курской, Воронежской, Рязанской и Тульской областями.

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