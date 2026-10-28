Число сбитых на подлете к Москве беспилотников достигло 30

Число сбитых в небе над Москвой беспилотников возросло до 30, следует из данных Telegram-канала мэра столицы Сергея Собянина.



28 октября в 22:59 мск Собянин сообщил о сбитии 12 БПЛА, в 23:20 мск – 10. В 22:46 мэр Москвы сообщил об уничтожении восьми беспилотников.