«Справедливая Россия» отметила 20-летие, но без Сергея Миронова

От себя в видеообращении Миронов добавил, что партия создавалась в 2006 г. для того, чтобы защищать «людей труда» и чтобы они чувствовали, что «есть партия, которая думает о них и которая работает только для них». «Я не сомневаюсь, что самая главная наша работа еще впереди. И мы с вами будем делать всё, чтобы Россия стала справедливой. И чтобы это было уже не названием нашей замечательной партии, которая сегодня празднует юбилей 20 лет, а чтобы это была суть нашей жизни, нашей прекрасной, великой Родины», – закончил с экрана монитора свое выступление председатель партии.