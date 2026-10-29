«Справедливая Россия» отметила 20-летие, но без Сергея Миронова

«Справедливая Россия» отметила 20-летие, но без Сергея МироноваОн записал для соратников видеопоздравление
«Справедливая Россия» (СР) отметила 20-летие: в 10 утра 28 октября члены ее думской фракции собрались на праздничное заседание и объявили о запуске всероссийского приема граждан. Правда, председателя Сергея Миронова среди отмечающих не было, но он направил партийцам видеопоздравление. «Руководитель СР пока отсутствует, но в ближайшее время он встанет в строй», – заверил глава аппарата фракции и зампред партии Руслан Татаринов. Президиум возглавили он, вице-спикер Госдумы, первый зампред партии Александр Бабаков и член ЦИК от СР Николай Левичев, один из ближайших соратников Миронова.
Заседание началось с видео, в котором зрителям напомнили историю СР. Например, среди основных вех отмечалось, что в 2024 г. партия (на тот момент она называлась «Справедливая Россия – Патриоты – За правду») поддержала Владимира Путина на президентских выборах (своего кандидата справороссы не выдвигали и в 2018 г.) и объявила сбор предложений граждан для его программы. В 2025 г. на XV съезде партия приняла новую редакцию программных документов и вернулась к исходному наименованию – «Справедливая Россия». В 2026 г. партия приняла участие в выборах в Госдуму девятого созыва, получив 17 мандатов: 13 по федеральному округу и четыре по одномандатным округам, набрав 5,34% (меньше всего в ее истории).
От себя в видеообращении Миронов добавил, что партия создавалась в 2006 г. для того, чтобы защищать «людей труда» и чтобы они чувствовали, что «есть партия, которая думает о них и которая работает только для них». «Я не сомневаюсь, что самая главная наша работа еще впереди. И мы с вами будем делать всё, чтобы Россия стала справедливой. И чтобы это было уже не названием нашей замечательной партии, которая сегодня празднует юбилей 20 лет, а чтобы это была суть нашей жизни, нашей прекрасной, великой Родины», – закончил с экрана монитора свое выступление председатель партии.
Центральной частью встречи стало поздравление от Путина, текст которого зачитал Татаринов. «Справедливая Россия» по праву считается одной из значимых политических сил страны. В вашем активе большой опыт парламентской работы, содержательные законодательные инициативы. Последовательно отстаивая базовые принципы социального равенства и патриотизма, партия пользуется поддержкой миллионов избирателей», – отметил глава государства. Указом президента также пять сотрудников центрального аппарата партии (Надежда Самоходкина, Надежда Марковская, Светлана Кузнецова, Валерий Степаненков и Олег Финько) награждены государственными наградами – медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени.
«Проблема в том, что нет альтернативной крупной партии, нет у общества «второй ноги», на которую можно переступить, когда первая затекла. Это делает систему неустойчивой. <...> ЛДПР, КПРФ и «Родина» – это партии левого уклона и с сильным националистическим привкусом. Возможно, после трансформации этого условно левого, условно патриотического спектра, его модернизации, омоложения и привнесения туда нормальных традиций – и социал-демократии, и здорового патриотизма – из этого что-то получится».
«Справедливая Россия» «явно» встроена в жизнь страны, ключевым доказательством чего является нахождение партии в Госдуме и во всей вертикали власти, сказал Бабаков. «Да, есть свои цифры, говорящие о конкретных итогах, о количестве депутатов ГД и количестве депутатов разных уровней. Но не это главное. Главное, что мы по-прежнему проявляем стабильность и присутствуем на всех уровнях законодательно», – подчеркнул он.
По его словам, партия «настолько глубоко» интегрирована в жизнь России, что это нигде не остается незамеченным. «Поэтому я тоже верю, как Сергей Михайлович, в будущее не только нашей партии, но и, главное, страны. И в этом будущем явно позиция «Справедливой России» будет яркой, заметной и востребованной нашими гражданами», – убежден Бабаков.
Где глава СР
«Мы понимаем, что за нами – миллионы наших избирателей. <...> Позволю себе перефразировать фразу [Екатерины Второй о том, что Россия приняла много народов и сохранила их] и сказать так: как много наша партия приняла за 20 лет в свои ряды молодых социал-демократических сил, партий левого толка. Это и представители «Родины», и «Патриотов», и Партия пенсионеров, и партия «За правду». Все движутся в наш большой дружный коллектив», – сказал Татаринов. По его словам, СР по-прежнему является «объединяющим, надежным центром», где укрепляются политические силы социалистического толка.«Конечно, 20 лет – это спринтерская дистанция. У нас сейчас должно открыться второе дыхание. И дай бог, мы соберемся через 20 и более лет вместе и увидим друг друга», – пожелал Татаринов.
Левичев, в свою очередь, обратил внимание на решение о возвращении прежнего названия партии. Он счел его продуманным: по словам члена ЦИК, понятие справедливости многогранно и именно оно помогало партии «держаться на плаву». «Конечно, мы пять лет будем помнить цифру 5,34%. Но это все-таки 3,5 млн человек», – подчеркнул он. Депутатский корпус СР – это «золотой фонд» партии, а думская фракция – «золото высшей пробы». «Пусть маленькая, но проба высокая», – оценил член ЦИК.
Он напомнил, что в 2025 г. СР получила 3500 депутатских мандатов в 83 регионах по итогам единого дня голосования, из них 3000 – по мажоритарной системе. «Это наши бойцы, которые бились в одиночку. И сегодняшний день должен быть праздником и для них», – сказал член ЦИК. Но, по словам Левичева, собраниям депутатов, где представлены справороссы, необходимо придать «второе дыхание». «Ну, может, и всей партии неплохо, да?» – обратился он к участникам заседания.
Также СР направили свои поздравления Трудовая партия Кореи, коммунистические партии Китая, Вьетнама, Кубы, Партия социалистов Молдавии, Единая социалистическая партия Венесуэлы и др. После выступлений почетных членов партии наградили медалями. Праздничное заседание фракции закончилось призывом выпить по бокалу шампанского.