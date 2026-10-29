Алжирский плацдарм

Российско-алжирские экономические отношения имеют глубокие исторические корни: при участии нашей страны здесь реализованы знаковые инфраструктурные проекты – построены две теплостанции, металлургический комбинат, возведен ряд гидротехнических сооружений. Сегодня, в условиях рыночной экономики и современных вызовов, наши страны переходят на новый этап взаимодействия. Это сотрудничество двух ведущих энергетических держав с схожими структурами экономики, которые в настоящее время определяют структуру товарооборота, состоящего в основном из российского экспорта. Вместе с тем потенциал этого двустороннего партнерства не исчерпан! Ключом к его полноценной реализации и диверсификации торговли способны стать локализация производств в Алжире при участии российских компаний и реализация совместных проектов в различных секторах промышленности, позволяющих уйти от простой модели «поставщик – покупатель».