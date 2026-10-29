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Главная / Глобальные идеи /

Алжирский плацдарм

Какие возможности открывает российским компаниям промышленное сотрудничество
Алексей Шатилов , торговый представитель России в Алжире

Российско-алжирские экономические отношения имеют глубокие исторические корни: при участии нашей страны здесь реализованы знаковые инфраструктурные проекты – построены две теплостанции, металлургический комбинат, возведен ряд гидротехнических сооружений. Сегодня, в условиях рыночной экономики и современных вызовов, наши страны переходят на новый этап взаимодействия. Это сотрудничество двух ведущих энергетических держав с схожими структурами экономики, которые в настоящее время определяют структуру товарооборота, состоящего в основном из российского экспорта. Вместе с тем потенциал этого двустороннего партнерства не исчерпан! Ключом к его полноценной реализации и диверсификации торговли способны стать локализация производств в Алжире при участии российских компаний и реализация совместных проектов в различных секторах промышленности, позволяющих уйти от простой модели «поставщик – покупатель».

При этом мы способны предложить Алжиру новую платформу развития, включающую передовые решения в сфере госуправления, финансов, международной торговли, цифровые платформы, ноу-хау в инфраструктуре и в технологиях, а также инновационные экосистемы. С учетом продемонстрированной всему миру устойчивости российской экономики к внешнему санкционному давлению Алжир понимает, что Россия способна дать ему возможность для построения своего технологического, экономического и финансового суверенитета. Более того, наши предложения позволят алжирцам построить более эффективную и справедливую человекоцентричную модель развития экономики.

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