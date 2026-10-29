Как выглядит план демократов по борьбе с Дональдом Трампом после выборов

«Ведомости» выявили основные направления стратегии демократов по ограничению власти президента США Дональда Трампа в случае их победы на промежуточных выборах 3 ноября. В качестве основных источников были использованы выступления конгрессменов-демократов в палате и сенате, их соцсети, публичные партийные документы, а также комментарии этих политиков.