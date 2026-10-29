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Главная / Политика /

Как выглядит план демократов по борьбе с Дональдом Трампом после выборов

Их победа поставит точку на его внутриполитических реформах
Роман Романов
Дональд Трамп понимает, что не сможет избежать усиления демократической партии, несмотря на все свои попытки поднять личный рейтинг
Дональд Трамп понимает, что не сможет избежать усиления демократической партии, несмотря на все свои попытки поднять личный рейтинг / Allison Bailey / NurPhoto / AFP

«Ведомости» выявили основные направления стратегии демократов по ограничению власти президента США Дональда Трампа в случае их победы на промежуточных выборах 3 ноября. В качестве основных источников были использованы выступления конгрессменов-демократов в палате и сенате, их соцсети, публичные партийные документы, а также комментарии этих политиков.

Блокирование внутри- и внешнеполитической повестки нынешней администрации будет включать два основных блока действий: обструкция на законодательном уровне, а также усиление надзора за деятельностью администрации и ее союзников, включая попытку импичмента.

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