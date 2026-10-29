Как выглядит план демократов по борьбе с Дональдом Трампом после выборов

Как выглядит план демократов по борьбе с Дональдом Трампом после выборовИх победа поставит точку на его внутриполитических реформах
«Ведомости» выявили основные направления стратегии демократов по ограничению власти президента США Дональда Трампа в случае их победы на промежуточных выборах 3 ноября. В качестве основных источников были использованы выступления конгрессменов-демократов в палате и сенате, их соцсети, публичные партийные документы, а также комментарии этих политиков.
Блокирование внутри- и внешнеполитической повестки нынешней администрации будет включать два основных блока действий: обструкция на законодательном уровне, а также усиление надзора за деятельностью администрации и ее союзников, включая попытку импичмента.
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