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Россия и Уганда подписали соглашение об отмене виз для владельцев диппаспортов

Татьяна Мозолевская
DANIEL IRUNGU / TASS
DANIEL IRUNGU / TASS

Россия и Уганда подписали соглашение о взаимной отмене визовых требований для владельцев дипломатических и служебных паспортов. Об этом сообщили в МИД РФ.

Документ был подписан 28 октября в Москве в ходе встречи заместителя министра иностранных дел России Георгия Борисенко с государственным министром иностранных дел Уганды по региональным вопросам Кеюне Харуной Касоло. Представитель Уганды прибыл в Москву в составе делегации страны для участия в третьем саммите «Россия – Африка».

В ходе переговоров стороны также обменялись мнениями по вопросам дальнейшего развития российско-угандийских отношений.

В августе глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия и Гана подпишут соглашение о безвизовом режиме для владельцев дипломатических паспортов.

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