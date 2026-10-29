Россия и Уганда подписали соглашение об отмене виз для владельцев диппаспортов
Россия и Уганда подписали соглашение о взаимной отмене визовых требований для владельцев дипломатических и служебных паспортов. Об этом сообщили в МИД РФ.
Документ был подписан 28 октября в Москве в ходе встречи заместителя министра иностранных дел России Георгия Борисенко с государственным министром иностранных дел Уганды по региональным вопросам Кеюне Харуной Касоло. Представитель Уганды прибыл в Москву в составе делегации страны для участия в третьем саммите «Россия – Африка».
В ходе переговоров стороны также обменялись мнениями по вопросам дальнейшего развития российско-угандийских отношений.
В августе глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия и Гана подпишут соглашение о безвизовом режиме для владельцев дипломатических паспортов.