Россия и Уганда подписали соглашение об отмене виз для владельцев диппаспортов

Документ был подписан 28 октября в Москве в ходе встречи заместителя министра иностранных дел России Георгия Борисенко с государственным министром иностранных дел Уганды по региональным вопросам Кеюне Харуной Касоло. Представитель Уганды прибыл в Москву в составе делегации страны для участия в третьем саммите «Россия – Африка».