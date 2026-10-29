Цена лояльности

По информации источников «Коммерсанта», Минцифры планирует ввести минимальный тариф на связь не ниже 250 руб. Кроме того, регулятор рассматривает возможность введения запрета на использование сетей более чем одного хост-оператора в регионе и повышения ставки отчислений до 4% в резерв универсального обслуживания (фонд, из которого финансируется проект устранения цифрового неравенства, реализует «Ростелеком», сейчас все операторы платят взносы в размере 2%).