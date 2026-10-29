Цена лояльности

Цена лояльностиКто должен платить за качественную связь
Минцифры разрабатывает регулирование деятельности виртуальных мобильных операторов связи (MVNO – mobile virtual network operator). MVNO представляет собой оператора сотовой связи, который использует инфраструктуру другого (хост-оператора) для предоставления услуг конечным пользователям.
Больше всего «большую четверку» волнует тарифообразование, которое формируют банковские MVNO. Неоднократно топ-менеджеры классических операторов связи говорили о том, что финансовые организации демпингуют на рынке телекоммуникационных услуг, устанавливая заниженные тарифы на услуги связи, чтобы сохранить лояльность клиентов. Такая ценовая политика приводит к тому, что владельцы собственной инфраструктуры недополучают прибыль, которую могли бы инвестировать в модернизацию и расширение своих сетей.
При этом банковский операторский сегмент, по подсчетам ComNews Research, имеет наиболее низкий ARPU (доход в расчете на абонента в месяц) – 196 руб.
По информации источников «Коммерсанта», Минцифры планирует ввести минимальный тариф на связь не ниже 250 руб. Кроме того, регулятор рассматривает возможность введения запрета на использование сетей более чем одного хост-оператора в регионе и повышения ставки отчислений до 4% в резерв универсального обслуживания (фонд, из которого финансируется проект устранения цифрового неравенства, реализует «Ростелеком», сейчас все операторы платят взносы в размере 2%).
Подход к регулированию деятельности MVNO кажется справедливым. Особенно если держать в уме тот факт, что затраты на поддержание сети и минимально возможное в условиях санкционного давления обновление оборудования являются наиболее капиталоемкой статьей расходов для телекомкомпаний. В то же время объявленный в начале сентября коммерческий запуск сетей 5G потребует масштабных инвестиций.
Почему бы не дать банкам позаботиться о своих абонентах и позволить им соинвестировать вместе с «большой четверкой» в инфраструктуру пятого поколения связи? Тогда вопрос регулирования цен на связь отпадет сам собой.