Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,029-0,43%YAKG36,2-1,09%UTAR9,81+7,92%IMOEX2 522,93+0,5%RTSI982,83+0,08%RGBI112,53+0,2%RGBITR778,79+0,23%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Дать согласие на лечение можно будет через «Макс»

Систему уже тестирует Минздрав
Анастасия Майер
Анна Устинова
Привычный порядок подписания документов на бумаге останется без изменений
Привычный порядок подписания документов на бумаге останется без изменений / Александр Рюмин / ТАСС

Госдума 28 октября приняла в первом чтении правительственный законопроект, который предусматривает изменение порядка подписания информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство или отказа от него. Документ позволит пациентам использовать усиленную неквалифицированную электронную подпись (УНЭП), в том числе с применением технологии «Госключ». Поправки предлагается внести в законы об основах охраны здоровья граждан в РФ и об обращении лекарственных средств.

Сейчас информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство или отказ от него можно оформить на бумаге либо в электронном виде с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи или простой электронной подписи через Единую систему идентификации и аутентификации. Законопроект расширяет способы электронного подписания таких документов. Аналогичные изменения предусмотрены для информационного листка пациента. При этом возможность оформления документов на бумажном носителе сохраняется. Законопроект также позволит подписывать медицинские документы через национальный мессенджер «Макс».

Вы видите 25% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её