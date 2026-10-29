Дать согласие на лечение можно будет через «Макс»

Сейчас информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство или отказ от него можно оформить на бумаге либо в электронном виде с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи или простой электронной подписи через Единую систему идентификации и аутентификации. Законопроект расширяет способы электронного подписания таких документов. Аналогичные изменения предусмотрены для информационного листка пациента. При этом возможность оформления документов на бумажном носителе сохраняется. Законопроект также позволит подписывать медицинские документы через национальный мессенджер «Макс».