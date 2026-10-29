Дать согласие на лечение можно будет через «Макс»Систему уже тестирует Минздрав
Госдума 28 октября приняла в первом чтении правительственный законопроект, который предусматривает изменение порядка подписания информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство или отказа от него. Документ позволит пациентам использовать усиленную неквалифицированную электронную подпись (УНЭП), в том числе с применением технологии «Госключ». Поправки предлагается внести в законы об основах охраны здоровья граждан в РФ и об обращении лекарственных средств.
Сейчас информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство или отказ от него можно оформить на бумаге либо в электронном виде с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи или простой электронной подписи через Единую систему идентификации и аутентификации. Законопроект расширяет способы электронного подписания таких документов. Аналогичные изменения предусмотрены для информационного листка пациента. При этом возможность оформления документов на бумажном носителе сохраняется. Законопроект также позволит подписывать медицинские документы через национальный мессенджер «Макс».