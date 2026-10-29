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Главная / Общество /

Золотодобытчиков обяжут заранее оплатить восстановление поврежденных земель

Выдвигаемые условия обременительны для малых артелей, считают эксперты
Татьяна Акиншина
Василий Милькин
Инициативе активно противостоит бизнес, говорит источник «Ведомостей»
Инициативе активно противостоит бизнес, говорит источник «Ведомостей» / Андрей Гордеев / Ведомости

Золотодобывающие компании могут обязать оставлять залог на рекультивацию земли перед получением лицензии на разработку и добычу полезных ископаемых. Речь идет о рудном или россыпном золоте, а также общераспространенных полезных ископаемых – песке, глине и щебне. Законопроект с таким содержанием поддержали члены комитета Госдумы (ГД) по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды. На заседании, где обсуждалась инициатива, они также рекомендовали принять ее в первом чтении.

По словам источника «Ведомостей», знакомого с подготовкой законопроекта, инициатива обсуждается уже более 10 лет. «То, с каким трудом она продвигается, говорит об активном противодействии со стороны бизнеса», – отметил собеседник. При этом рекультивационные фонды – это широко распространенная в мире практика для нефтегазового и горного секторов, она давно работает в Австралии, Канаде, Англии, внедрена в Казахстане, добавил он.

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