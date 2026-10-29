Золотодобытчиков обяжут заранее оплатить восстановление поврежденных земель

По словам источника «Ведомостей», знакомого с подготовкой законопроекта, инициатива обсуждается уже более 10 лет. «То, с каким трудом она продвигается, говорит об активном противодействии со стороны бизнеса», – отметил собеседник. При этом рекультивационные фонды – это широко распространенная в мире практика для нефтегазового и горного секторов, она давно работает в Австралии, Канаде, Англии, внедрена в Казахстане, добавил он.