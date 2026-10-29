В России растет число занимающихся прокатом вещей предпринимателей

Число предпринимателей, специализирующихся на аренде и прокате вещей в России, по данным на октябрь 2026 г., достигло 9154. Об этом говорится в совместном исследовании платформы «Авито» и банка «Точка», с которым ознакомились «Ведомости». Там сказано, что с ноября прошлого года их количество увеличилось на 13,1%. Динамику по отношению к 2024 г. авторы отчета не приводят. Но они отмечают, что сегмент продажи бывших в употреблении (б/у) вещей растет гораздо медленнее. За этот же период он прибавил лишь 1,4% до 6493 компаний. В исследовании также сказано, что средние обороты бизнеса в данных категориях с начала 2026 г. сократились на 5,1% и 30%. Абсолютные данные там не раскрываются.