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Главная / Бизнес /

В России растет число занимающихся прокатом вещей предпринимателей

Спрос в данном сегменте стимулирует переход граждан на сберегательную модель поведения
Лиана Липанова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Число предпринимателей, специализирующихся на аренде и прокате вещей в России, по данным на октябрь 2026 г., достигло 9154. Об этом говорится в совместном исследовании платформы «Авито» и банка «Точка», с которым ознакомились «Ведомости». Там сказано, что с ноября прошлого года их количество увеличилось на 13,1%. Динамику по отношению к 2024 г. авторы отчета не приводят. Но они отмечают, что сегмент продажи бывших в употреблении (б/у) вещей растет гораздо медленнее. За этот же период он прибавил лишь 1,4% до 6493 компаний. В исследовании также сказано, что средние обороты бизнеса в данных категориях с начала 2026 г. сократились на 5,1% и 30%. Абсолютные данные там не раскрываются.

Сильнее всего увеличилось число предпринимателей, занимающихся прокатом товаров для спорта и отдыха (на 15,3% до 5203), продолжают авторы отчета. Количество организаций, сдающих в аренду музыкальные инструменты, увеличилось на 14,5% до 185, мебель и бытовые приборы – на 12,1% до 213. Активный рост регистраций пришелся на период перед новогодними праздниками. В исследовании это объясняется высоким спросом на товары для корпоративных мероприятий и зимнего отдыха. Чаще всего бизнес в сфере проката открывали в Краснодарском крае, Москве и Башкирии.

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